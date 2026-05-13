Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Từ ứng dụng định danh điện tử phục vụ xác thực thông tin cá nhân, VNeID đang được mở rộng thành nền tảng lưu trữ giấy tờ số của người dân. Sau căn cước, giấy phép lái xe và các loại bảo hiểm, ứng dụng này tiếp tục tích hợp học bạ, văn bằng, chứng chỉ điện tử nhằm phục vụ thủ tục hành chính và giao dịch theo hướng không giấy tờ.

Từ ngày 15/5/2026 tới đây, người dân có thể sử dụng học bạ, văn bằng, chứng chỉ hiển thị trên ứng dụng VNeID thay cho bản giấy trong nhiều thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và tuyển dụng.

Quy định được nêu tại Nghị định 88/2026/NĐ-CP về tạo lập và sử dụng dữ liệu giáo dục, đào tạo. Đây được xem là bước tiếp theo trong lộ trình số hóa giấy tờ cá nhân và xây dựng công dân số tại Việt Nam.

Từ 15/5/2026, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNeID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. (Ảnh minh hoạ)

Theo quy định mới, mỗi công dân sẽ được quản lý bằng một “hồ sơ học tập suốt đời” gắn với số định danh cá nhân. Thông qua mã số này, người dân có thể truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục để tra cứu toàn bộ quá trình học tập, từ phổ thông, đại học đến các chương trình đào tạo khác.

Các dữ liệu sau khi được cơ sở giáo dục xác thực và cập nhật hợp lệ sẽ được số hóa, lưu trữ lâu dài và tự động tích hợp lên VNeID.

Hồ sơ học tập số bao gồm nhiều loại dữ liệu như học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ, kết quả đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thành tích học tập, giải thưởng được công nhận, kết quả đánh giá năng lực và thông tin công nhận văn bằng nước ngoài.

Đáng chú ý, các dữ liệu hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Điều này đồng nghĩa người dân có thể xuất trình thông tin trực tiếp trên ứng dụng khi làm thủ tục hành chính, nộp hồ sơ xin việc hoặc thực hiện các giao dịch liên quan mà không cần mang theo bản gốc hay bản sao chứng thực như trước.

Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học dự kiến hoàn thành trước ngày 1/1/2027. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị hạ tầng công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ phù hợp để xây dựng và cập nhật dữ liệu đúng tiến độ.

Bên cạnh việc mở rộng tiện ích, nghị định cũng quy định nguyên tắc khai thác và sử dụng dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cá nhân. Trong đó, công dân được toàn quyền truy cập dữ liệu của mình; các cơ quan, tổ chức chỉ được khai thác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ hoặc khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa