BIDV có thông báo quan trọng đến tất cả khách hàng đang sử dụng tài khoản

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV vừa thông báo chấm dứt quy định duy trì số dư tối thiểu đối với tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân.

Theo BIDV, thay đổi này giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng tài khoản và có thể sử dụng toàn bộ số tiền hiện có mà không cần giữ lại mức duy trì tối thiểu như trước. Trước đây, BIDV áp dụng mức số dư tối thiểu 50.000 đồng đối với nhiều loại tài khoản thanh toán cá nhân.

Số dư tối thiểu là khoản tiền tối thiểu khách hàng cần duy trì để tài khoản ngân hàng hoạt động bình thường. Tùy từng ngân hàng và từng loại tài khoản, mức duy trì này có thể khác nhau.

Thông thường, nếu tài khoản vẫn còn số dư tối thiểu, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng ngay cả khi không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Tuy nhiên, các khoản phí dịch vụ như phí quản lý tài khoản hay phí thường niên vẫn có thể được ngân hàng tự động khấu trừ vào số dư còn lại.

Trong trường hợp số tiền trong tài khoản thấp hơn mức quy định, tài khoản vẫn tồn tại nhưng khách hàng có thể không thực hiện được các giao dịch như chuyển tiền hoặc thanh toán do không đủ điều kiện về số dư khả dụng. Khi đó, người dùng cần nạp thêm tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, nếu tài khoản không còn số dư khả dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, ngân hàng có thể thực hiện đóng tài khoản theo quy định nội bộ. Thời gian áp dụng có thể dao động từ 6 tháng đến 12 tháng tùy từng ngân hàng.

Sau khi tài khoản bị đóng, khách hàng muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ thường phải thực hiện lại thủ tục mở tài khoản mới.

Một điểm người dùng cũng cần lưu ý là tại một số ngân hàng, dù tài khoản không còn tiền, hệ thống vẫn có thể tiếp tục ghi nhận âm phí dịch vụ phát sinh hàng tháng. Trường hợp muốn mở lại tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ mới, khách hàng có thể phải thanh toán các khoản phí còn tồn trước đó.

Việc BIDV bỏ yêu cầu duy trì số dư tối thiểu được xem là động thái theo hướng linh hoạt hơn trong hoạt động ngân hàng bán lẻ, đặc biệt với nhóm khách hàng có nhu cầu giao dịch nhỏ hoặc sử dụng tài khoản không thường xuyên.

Dù vậy, khách hàng vẫn cần theo dõi và quản lý các loại phí dịch vụ liên quan để tránh phát sinh các khoản phí ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng tài khoản.