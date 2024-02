Thay đổi quan trọng trong đề thi Ngữ văn lớp 10 tại TP HCM

Những lý do ảnh hưởng tới bài làm

Sở GD-ĐT TP cũng lưu ý hạn chế của học sinh là diễn xuôi lại tác phẩm; bài làm thiếu cảm xúc do ít đọc, ít suy tư, cũng có thể do học vẹt. Không hiểu rõ yêu cầu của đề, viết lại các nội dung đã học một cách máy móc.

Ngoài ra, một số nguyên nhân sau cũng ảnh hưởng đến bài làm của các em: phân bố thời gian không hợp lý cho các phần, các câu; đọc đề không kỹ dẫn đến trả lời không đúng trọng tâm, hoặc trả lời dài dòng, thừa ý; trình bày, viết chữ cẩu thả, khó đọc; bài làm không hoàn chỉnh (do quá say sưa viết về 1 ý dẫn đến quên kết bài hoặc kết bài quá sơ sài). Mặt khác, cũng có em quá lo lắng, căng thẳng dẫn đến ảnh hưởng đến bài làm.

Theo một cán bộ Sở GD-ĐT TP HCM, lý do của sự thay đổi này ở do ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học trước, khi cho đề 1 tự chọn, đề 2 cũng tự chọn thì quá mở, có tình trạng một số học sinh lúng túng nên năm nay, hội đồng bộ môn quyết định để đề 1 sẽ cho cụ thể, Đề 2 cho tự do chọn lựa. "Như vậy, học sinh nào đọc thêm bên ngoài thì có thể làm đề 2, thoải mái lựa chọn. Còn những em nào học trong SGK cũng có thể làm được bài với đề 1"- vị này cho biết.