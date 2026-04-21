Thay đổi cách XƯNG HÔ với một đứa trẻ có thể thay đổi vận mệnh của chúng!

Bạn có biết không? Một cách xưng hô tưởng chừng rất đơn giản lại có thể ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của trẻ, thậm chí tác động đến cả đường đời của con.

Trong giáo dục gia đình, cách gọi không chỉ là một phương tiện giao tiếp hằng ngày, mà còn là công cụ quan trọng góp phần hình thành nhận thức về bản thân và vai trò xã hội của trẻ. Trong nhà, nếu con bạn luôn bị gọi là "đồ nghịch ngợm", nhưng một ngày bạn bắt đầu gọi con là "chiến binh nhỏ", liệu con có trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn không? Hoặc khi bạn gọi "em bé" thành "chị lớn", liệu đứa trẻ có tự giác hơn, biết nhận trách nhiệm và thể hiện sự trưởng thành nhiều hơn không?

Đó chính là "sức mạnh của cách gọi", cũng là sức mạnh của ngôn ngữ. Nó âm thầm tác động đến hành vi và tâm lý của trẻ theo thời gian.

1. Gọi con bằng những danh xưng tích cực

Những cách gọi mang tính khẳng định tích cực giống như một nguồn năng lượng ấm áp, nuôi dưỡng lòng tự tin và sự tự trọng của trẻ. Khi được gọi là bé thông minh, thiên thần nhỏ, trẻ sẽ cảm nhận được sự công nhận và yêu thương từ cha mẹ. Từ đó, con có xu hướng hành xử tích cực hơn, cố gắng trở thành phiên bản mà cha mẹ kỳ vọng.

Sự phản hồi tích cực này tạo thành một vòng lặp tốt, giúp trẻ dần xây dựng nhận thức lành mạnh về bản thân.

2. Cách gọi mang tính cá nhân hóa

Những cách gọi gắn với sở thích, năng lực riêng sẽ khơi gợi tiềm năng của trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh riêng. Khi cha mẹ gọi con là họa sĩ nhí, nhạc công nhỏ… trẻ sẽ có động lực dành nhiều thời gian hơn để phát triển những gì mình yêu thích.

Cách gọi này không chỉ giúp trẻ cảm nhận được giá trị riêng, mà còn góp phần xây dựng sự tự tin và bản sắc cá nhân ngay từ sớm.

3. Cách gọi mang tính trưởng thành

Khi trẻ được gọi bằng những danh xưng mang tính lớn hơn như anh, chị, thay vì bé con, trẻ sẽ dần ý thức rằng mình không còn là người luôn được chăm sóc nữa.

Sự thay đổi này giúp trẻ hình thành trách nhiệm, tính độc lập và ý thức về hành vi của bản thân. Trẻ cũng sẽ chú ý hơn đến cách cư xử, lời nói để phù hợp với vai trò mới.

4. Sự thay đổi vị trí trong gia đình

Khi gia đình có thêm em bé, đứa trẻ sẽ lên chức thành anh/chị. Sự thay đổi này không chỉ là cách gọi, mà còn là sự chuyển dịch vai trò. Trẻ học cách chăm sóc, bảo vệ em nhỏ và dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển trách nhiệm và sự độc lập trong tương lai.

5. Sự thay đổi vai trò xã hội

Trong môi trường học đường hay cộng đồng, khi trẻ đảm nhận vai trò như lớp trưởng, đội trưởng…, cách gọi cũng thay đổi theo. Đây không chỉ là sự ghi nhận năng lực, mà còn là sự “giao trách nhiệm”. Trẻ sẽ có xu hướng cố gắng hơn để hoàn thành vai trò của mình, từ đó phát triển kỹ năng lãnh đạo và tổ chức.

Những trải nghiệm tích cực này giúp trẻ tự tin hơn khi đối mặt với thử thách sau này.

Thay đổi cách gọi có thể thay đổi cả hành trình trưởng thành của trẻ. Mỗi một cách xưng hô mới giống như mở ra một cánh cửa, giúp trẻ nhìn thấy nhiều khả năng hơn về chính mình.

Vì vậy, cha mẹ hãy lựa chọn những cách gọi tích cực, phù hợp và có ý nghĩa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ ấy, theo thời gian, có thể tạo nên những chuyển biến rất lớn trong sự phát triển của con.

Theo 163