Hành trình 2 tuần tại Anh: Trang bị tư duy toàn cầu cho sinh viên Việt

Hiểu được tầm quan trọng của trải nghiệm quốc tế trong hành trình phát triển bản thân và sự nghiệp của sinh viên, Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol – Phenikaa Campus) đã thiết kế chương trình đào tạo nhằm trang bị tối đa cho người học trải nghiệm thực tiễn ở những môi trường văn hóa khác nhau. Cụ thể, sinh viên theo học tại UWE Bristol - Phenikaa Campus sẽ được tham gia khóa học Culture & Innovation kéo dài 2 tuần tại Thành phố Bristol, Vương quốc Anh.

Mục đích của khóa học này là giúp sinh viên của UWE Bristol - Phenikaa Campus trau dồi các kỹ năng thông qua hoạt động học tập và làm việc với sinh viên quốc tế, khám phá văn hóa và môi trường kinh doanh, hoàn thiện kế hoạch phát triển sự nghiệp bản thân trong tương lai với tư duy quốc tế hóa luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

" Những sinh viên tham gia chương trình có cơ hội thực hành kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, hình thành một nhân sinh quan mới về bản thân và thế giới, đồng thời trang bị các năng lực chuyên môn để tự hoàn thiện và trở thành những công dân toàn cầu thế hệ mới ", TS. Đồng Xuân Đảm - Giám đốc điều hành UWE Bristol - Phenikaa Campus chia sẻ.

Culture and Innovation tại Vương Quốc Anh: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Chương trình được thiết kế như một "mini-study abroad" (một khóa du học thử nghiệm), kết hợp giữa những hoạt động học thuật, sáng tạo và trải nghiệm văn hóa. Trong thời gian này, sinh viên không chỉ nâng cao kỹ năng tiếng Anh mà còn được hòa mình vào đời sống văn hóa, xã hội thực tế tại Vương quốc Anh - cái nôi của nền kinh tế thị trường và những cuộc đại cách mạng công nghiệp của nhân loại.

Thông qua các lớp học tương tác về nghệ thuật, giải trí, ẩm thực và phong tục tập quán, sinh viên hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Bên cạnh đó là các chuyến đi thực địa tới những thành phố tiêu biểu như London, Oxford và Bath – nơi sinh viên có cơ hội khám phá lịch sử, kiến trúc và nhịp sống của "xứ sở sương mù".

" Điều khiến hai tuần học tại thành phố Bristol, Vương quốc Anh của tôi thực sự đặc biệt chính là những người tôi đã gặp. Tôi đã chia sẻ cuộc phiêu lưu này với các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới như Nhật Bản, Đài Loan và Anh Quốc. Những tình bạn quốc tế này giờ đã trở thành một phần ký ức không thể quên khi nhìn lại những nơi chúng tôi đã đi qua: London, Oxford và Bath …. Chuyến đi này thực sự hữu ích, giúp tôi tự tin chuẩn bị cho việc chuyển tiếp sang học năm cuối tại Vương quốc Anh vào năm 2028 ", Quỳnh Anh, sinh viên ngành Kinh doanh và Marketing, UWE Bristol - Phenikaa Campus, tâm sự.

" Trải nghiệm từ khóa học này rất bổ ích, không chỉ về mặt kiến thức mà còn cả về mặt con người và định hướng cá nhân. Nó cho phép tôi xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác với các bạn quốc tế, và chia sẻ chúng với nhóm của mình khi tôi trở về Việt Nam ", Thái Anh, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại UWE Bristol - Phenikaa cho biết.

Kết thúc chương trình, sinh viên nhận chứng chỉ từ Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol) – một trong những trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh (Top 24/121 trường đầu bảng tại Vương quốc Anh theo The Guardian 2023).

Hỗ trợ tài chính – mở rộng cơ hội tiếp cận trải nghiệm quốc tế

Để đảm bảo sinh viên đều có cơ hội tham gia, chương trình được hỗ trợ bởi quỹ học bổng Experience UK trị giá 46,5 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho cam kết của nhà trường trong việc đầu tư vào trải nghiệm quốc tế và phát triển toàn diện cho người học, khẳng định triết lý giáo dục trải nghiệm - nét đặc thù tại UWE Bristol - Phenikaa Campus.

Đào tạo chuẩn Anh quốc – Học đi đôi với trải nghiệm

Không chỉ dừng lại ở chương trình trải nghiệm 2 tuần tại Anh quốc, sinh viên UWE Bristol – Phenikaa Campus được học tập trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam với chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, đội ngũ giảng viên quốc tế và trong nước chất lượng cao.

Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân Quốc tế do Đại học UWE Bristol cấp, giống như các bạn du học toàn phần tại Vương quốc Anh, có giá trị toàn cầu, mở ra cơ hội học tập và làm việc tại nhiều quốc gia.

Mô hình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết hiện đại và trải nghiệm thực tiễn giúp sinh viên phát triển toàn diện: từ kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện đến kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế. Trọng tâm của chương trình là phát triển và dẫn dắt sinh viên trở thành những người có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp của thực tiễn.

Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được tham gia các hoạt động học tập đa dạng như tham gia các dự án, thực tập doanh nghiệp, các lớp kỹ năng và các hoạt động trải nghiệm thực tế – tất cả đều góp phần hình thành năng lực làm việc toàn cầu.

Năm học 2026, UWE Bristol – Phenikaa Campus tuyển sinh 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh và Marketing; Kế toán và Tài chính; Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo).

