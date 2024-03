Thật thú vị: Đứng sau tạo hình makeup "đại minh tinh" của Lisa toàn son phấn bình dân, có món giá chỉ 60.000đ

Mascara Kiss Me Heroine là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất trên thị trường mỹ phẩm, đặc biệt là trong cộng đồng yêu làm đẹp tại Châu Á. Đến từ thương hiệu Kiss Me của Nhật Bản, sản phẩm này nổi tiếng với khả năng làm dày và dài mi một cách ấn tượng, đồng thời duy trì độ cong vút tự nhiên cho hàng mi suốt cả ngày dài. Một trong những điểm mạnh của Mascara Kiss Me Heroine là khả năng chống trôi cực kỳ hiệu quả, giúp đôi mi luôn hoàn hảo trong thời gian dài