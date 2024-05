Tiểu thư Chao khoe mặt mộc khiến 1,3 triệu người u mê, tự bóc đồ makeup rồi “giật mình” vì số tiền "khủng"

Cô nàng Chao được biết đến là một trong những rich kid ''ngậm thìa vàng'' nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội với những màn review chịu chi khiến netizen choáng váng hết lần này tới lần khác. Mới đây, nàng tiểu thư 2k3 lại thu hút hơn 1,3 triệu người dõi theo màn bóc đồ makeup hàng ngày của mình.

Có thể thấy các sản phẩm được liệt kê trong clip đều là những item xịn xò, đình đám nghe thôi là đã thấy "toàn mùi tiền". Cùng điểm qua các item mà nàng rich kid đã sử dụng nhé!

Rich kid Chao khoe mặt mộc không tì vết đồng thời tự bóc đồ make up của mình với toàn món xịn xò, chất lượng.

Kem Lót Dưỡng Ẩm Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base (1.800.000 VNĐ)

Mở màn, nàng rich kid đã flex ngay "em" kem lót 2 trong 1 đến từ nhà Bobbi Brown vừa giúp dưỡng da, vừa là lớp lót giúp da mịn màng. Sản phẩm này có chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm như Vitamin E&C, bơ hạt mỡ, Hyaluronic có tác dụng cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da, giúp lớp nền không lo bị mốc.

Kem Lót Dưỡng Da Vùng Mắt Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base (850.000 VNĐ)

Không chỉ sử dụng kem lót cho da mặt, Chao còn sử dụng thêm kem lót dưỡng mắt cùng thương hiệu Bobbi Brown. Sở dĩ kem lót nhà Bobbi Brown "oanh tạc" một thời trong giới beauty bởi khả năng dưỡng ẩm cực đỉnh, đồng thời thời hoạt động hiệu quả như lớp lót cho kem che khuyết điểm. Được biết kem lót mà Chao sử dụng là loại 50ml, chị em có thể tham khảo size mini 15ml để dùng thử.



Kem Nền Bobbi Brown Skin Long - Wear Weightless Foundation SPF 15 PA++ (1.400.000 VNĐ)

Không ngoa khi gọi Chao là tín đồ của thương hiệu Bobbi Brown khi tiếp tục lựa chọn kem nền của hãng. Sản phẩm này nổi đình nổi đám vì độ che phủ cao, cho một lớp nền mướt mịn hoàn hảo mà lại nhẹ mặt không gây bí da hay nổi mụn . Với dòng sản phẩm Skin Long Wear Weightless Foundation SPF15 nổi tiếng được mệnh danh là “kem nền cô dâu”, loại kem nền này đủ sức bền bỉ để đồng hành cùng bạn trong những ngày dài oi bức nóng nực với chỉ số chống nắng 15 PA++. Đây là sản phẩm xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập makeup của các nàng da dầu và hỗn hợp thiên dầu.

Che Khuyết Điểm DIOR Backstage Flash Perfector Concealer (800.000 VNĐ)

Che khuyết điểm mà cô nàng Chao tin dùng là một item high-end cực xịn xò đến từ thương hiệu cao cấp Dior. Kem che khuyết điểm Dior Backstage có chất kem lỏng có độ dưỡng ẩm cao khiến sản phẩm không gây bết hay mốc mặt. Thiết kế dạng cọ vát nhỏ giúp điều chỉnh lượng kem vừa đủ cho 1 lần dùng và che được những khuyết điểm nhỏ hay vùng da khuất, bên cạnh đó còn có công dụng giúp tạo viền chân mày thêm sắc nét.

Tạo Khối Fenty Beauty Match Stix Matte Skinstick (800.000 VNĐ)

Hô biến gương mặt trở nên thanh thoát hơn mà chẳng cần phẫu thuật phải kể đến thanh tạo khối đắt đỏ nhà Fenty này. Thiết kế dạng thỏi với đầu tròn đặc trưng vô cùng tiện dụng, chỉ cần tán nhẹ là đường nét khuôn mặt của cô nàng rich kid cũng trở nên sắc nét hơn nhiều. Tông màu mà Chao sử dụng là Amber - tone nâu trung tính cực kỳ phù hợp với làn da của các cô nàng châu Á.

Bột Vẽ Chân Mày Dạng Phấn - M.A.C Great Brows Great TAUPE (1.200.000 VNĐ)

Để đường nét chân mày trở nên sắc nét một cách tự nhiên, Chao sử dụng bột vẽ chân mày dạng phấn M.A.C Great Brows all-in-one eyebrow kit cực kỳ tiện lợi. Với 3 tông màu từ nhạt đến đậm, dạng bột dễ tán tạo hiệu ứng lông mày tự nhiên trông thấy.

Gel Chuốt Định Hình Chân Mày MAC Eye Brows Big Boost (700.000 VNĐ)

Tiếp đến, để tạo sợi cho lông mày một cách tự nhiên hơn, nàng rich kid sử dụng thêm MASCARA Chải Chân Mày MAC Eye Brows Big Boost Gel với những ưu điểm vượt trội, độ bền màu lên đến 24h và hoàn toàn chống thấm nước. "Em" này có công dụng thần thánh mà chị em nào cũng nên thử một lần để giúp đôi lông mày dù thưa cỡ nào cũng trở nên dày dặn hơn.

Bảng Phấn Mắt Flower Knows Little Angel (500.000 VNĐ)

Một item bình dân hiếm hoi trong list đồ makeup của nàng rich kid 2k3. Đây là một sản phẩm phấn mắt nội địa Trung đình đám với lớp vỏ ngoài cực kỳ ấn tượng và bắt mắt. Phấn mắt sử dụng công nghệ "sấy đông", kết cấu vô cùng mịn mượt bảo sao "làm mưa làm gió" giới beauty một thời.

Phấn mắt Flower Knows có nhiều phiên bản giới hạn khác nhau được nhiều chị em làm đẹp săn lùng tìm mua. Bản của Chao là phiên bản Little Angel với cách phối màu được lấy cảm hứng từ các thiên thần đen và trắng vô cùng độc lạ và kiêu kỳ.

Nhũ Mắt Bobbi Brown Powerpuff Girls Luxe Eyeshadow Quad Palette (2.200.000 VNĐ)

Tiếp tục, Chao lại add thêm cho BST Bobbi Brown với bảng nhũ mắt phiên bản giới hạn cực hot vì quá ư là dễ thương. Đây là phiên bản nhỏ gọn có hình ảnh 3D của các cô gái Powerpuff đầy màu sắc. Tuy chỉ có bốn màu nhũ nhưng màu nào màu nấy đều cực dễ xài phù hợp với nhiều tone da và phong cách makeup khác nhau.

Phấn Má Dior Rosy Glow Blush (1.000.000 VNĐ)

Món đồ high-end tiếp theo được Chao cưng yêu hết mực là DIOR Rosy Glow Blush với thiết kế sang trọng và đắt tiền. Đây là sản phẩm biểu tượng của nhà DIOR khiến bao chị em mê mẩn, ao ước được sở hữu. Không chỉ đẹp mà độ bền màu của Dior Rosy Glow Blush cực tốt, chỉ cần tán phấn dù chỉ một lần sẽ giữ gò má ửng hồng cả ngày, không cần hoặc ít phải touch-up.

Phấn phủ Dior Capture Totale Loose Powder (2.000.000 VNĐ)

Tiếp đến, Chao tiếp tục lựa chọn dòng phấn phủ cao cấp nhất của Dior. Đồ nhà Dior đúng "đắt xắt ra miếng", hạt phấn siêu nhỏ và mịn giúp cố định lớp nền được lâu trọn vẹn cả 1 ngày. Khả năng kiềm dầu của "em" này cũng rất okela, dù là da dầu hay da khô đều dùng được, không bị tình trạng mốc mặt hay cakey.

Phấn bắt sáng highlight Flower Knows Little Angel (390.000 VNzđ)

Thêm một sản phẩm bình dân đến từ Flower Knows mà chị em có thể dễ dàng học lỏm với nàng rich kid 2k3 này. Chính vì bao bì xinh xỉu và sang trọng nên "em" highlight bình dân nội địa Trung này chính là ngoại lệ của Chao. Đây là sản phẩm trang điểm cho mắt cùng phiên bản với phấn mắt được Chao đề cập ở phía trên khiến nhiều chị em say như điếu đổ.

Son Dưỡng Dior Addict Lip Glow 018 Intense Spice (1.500.000 VNĐ)

Thỏi son dưỡng mà Chao sở hữu cũng "không phải dạng vừa", Dior Addict Lip Glow 018 Intense Spice là thỏi son dưỡng cao cấp đến từ thương hiệu Christian Dior đình đám. Sở hữu màu son cam đất thời thượng và cá tính khiến Dior 018 trở thành thỏi son không chỉ Chao mà nhiều cô gái yêu thích, với khả năng làm say đắm bất cứ ai bằng vẻ đẹp độc đáo và sang trọng của nó.

Xịt Make Up Mac Fix+Primer Setting Spray (800.000 VNĐ)

Cuối cùng, để cố định tất cả lớp trang điểm, Chao đã chọn xịt Make Up Mac Fix+Primer Setting Spray đến từ thương hiệu MAC Cosmetics. Sản phẩm có khả năng cấp ẩm tức thì, phục hồi làn da, giúp lớp make up hoàn hảo hơn và cố định các lớp make up, tránh lem trôi, giữ cho lớp nền bền đẹp suốt cả ngày.

Và "tổng thiệt hại" cho lớp makeup được Chao tính "sương sương" là gần 17 triệu đồng khiến bản thân nàng rich kid cũng phải "giật mình" khi bóc giá từng món đồ.