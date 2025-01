Thất kinh với giây phút chiếc xe kẹp 4 loạng choạng hướng thẳng gầm xe container lao tới

Theo đoạn camera an ninh gần khu vực xảy ra tai nạn ghi lại, có thể thấy 4 thanh niên đã cùng nhau di chuyển trên một chiếc xe máy và không hề đội mũ bảo hiểm. Khi đi qua phần đường sắt, cả 4 bắt đầu loạng choạng và ngã ra đường. Cùng lúc đó, cũng đang có một chiếc container đang di chuyển ở ngay sát bên cạnh.

May mắn thay, do chiếc xe container đang di chuyển khá chậm và lập tức dừng khi xảy ra bất thường bên cạnh xe nên không xảy ra tai nạn thương tâm. Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến, đa phần đều phê phán hành vi coi thường luật lệ an toàn giao thông cũng chính là tính mạng của bản thân và người xung quanh.

“Ra đường sợ nhất là mấy “con báo” như này. May không sao chứ sắp Tết rồi.”

“Bảo sao nhất định phải nâng mức phạt. Coi thường tính mạng bản thân và người khác đến thế này là cùng.”

“Bác tài chút thì mất Tết với các thanh niên.”

Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội.