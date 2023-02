Thất bại với dự án mới nhất, cha đẻ của PUBG chuyển hướng, không tiếp tục phát triển vũ trụ PUBG

Có thể nói năm 2022 không phải là quãng thời gian quá tuyệt vời đối với Krafton. Cha đẻ của bom tấn PUBG một thời đã phải chịu thất bại nặng nề sau khi ra mắt dự án The Callisto Protocol khi trò chơi chỉ bán được hai triệu bản, thay vì con số năm triệu như ước tính kỳ vọng trước đó. Thậm chí, trong suốt năm 2022, Krafton cũng chỉ cho ra mắt thêm một trò chơi mới duy nhất nữa là Moonbreaker và chắc chắn không thể bù đắp cho sự thua lỗ mà The Callisto Protocol mang lại.

The Callisto Protocol - dự án không thành công của Krafton trong năm 2022

Đó cũng là lý do mà trong một chia sẻ gần đây, đại diện của Krafton khẳng định rằng mục tiêu của công ty trong năm mới là tăng trưởng một cách bền vững, mở rộng các hoạt động phát hành trên toàn cầu hay có thể tóm tắt theo nghĩa đơn giản là ra nhiều trò chơi với các chiến lược mới hơn. Có thể thấy rõ bản thân Krafton cũng không hài lòng với tốc độ ra mắt các dự án mới của mình, khi ẩn dụ thêm rằng sẽ nuôi dưỡng một hệ thống trò chơi mới với các chủ đề rộng hơn.

Nhà phát hành này cũng chỉ ra mắt thêm duy nhất Moonbreaker trong năm qua

Điều này dường như cho thấy Krafton đang có ý định dần dần tách biệt các dự án của mình khỏi PUBG, thương hiệu đã đưa tên tuổi của họ tới với toàn thế giới. Trước đây, chiến lược của Krafton là tập trung phát triển xoay quanh vũ trụ, thương hiệu PUBG nhiều nhất có thể, mà The Callisto Protocol chính là minh chứng điển hình nhất. Ban đầu, trò chơi khiến nhiều người lầm tưởng rằng nó là PUBG 2 trong giai đoạn quảng cáo. Còn khi ra mắt, cách bắt đầu của The Callisto Protocol thì quả thật không có gì khác biệt so với PUBG là mấy. Và thất bại là điều đã được nhìn thấy qua những con số doanh thu ảm đạm.

Krafton sẽ thay đổi chiến lược, không cố gắng tạo ra các trò chơi xoay quanh vũ trụ PUBG như vừa qua

Tất nhiên, PUBG vẫn sẽ là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Krafton thời gian tới, khi bản thân series này với các phiên bản như PUBG Mobile, PUBG: New State vẫn đang gặt hái được không ít trái ngọt. Nhưng đối với các dự án trong tương lai, cha đẻ của PUBG dường như đang có ý định sẽ phát triển hoàn toàn độc lập, riêng rẽ với bom tấn sinh tồn từng làm mưa làm gió làng game thế giới giai đoạn 2017-2018 này.