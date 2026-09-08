"Thảo đường hoàng đế" là hoa gì mà giá tới 1,5 triệu đồng/bông, khiến giới trẻ rần rần xếp hàng check-in?

Mỗi bông hoa có giá cả triệu đồng, "thảo đường hoàng đế" khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài kiêu kỳ và sang trọng. Ít ai biết loài hoa đang tạo nên cơn sốt check-in này chính là quốc hoa của Nam Phi, gắn liền với những câu chuyện thiên nhiên kỳ thú.

Sức hút từ loài "hoa nhà giàu" độc lạ, đắt đỏ (Ảnh: Tiệm trà Tháng Giêng Bạc Liêu)

"Hoa nhà giàu" hút khách xếp hàng check-in

Thay vì những loài hoa quen thuộc, một quán cà phê nằm trong hẻm Thái Hòa trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM gần đây gây chú ý khi đầu tư không gian trang trí bằng hoa King Protea, hay còn gọi là "thảo đường hoàng đế".

Khoảng 100 bông hoa lớn màu hồng phấn, nổi bật giữa khoảng xanh của cây lá, tạo nên một vườn hoa thu nhỏ thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh từ sáng tới tối. Có thời điểm, khách phải kiên nhẫn xếp hàng chờ hơn 30 phút mới tới lượt mình.

Những cành hoa nhập từ Hà Lan có giá 1,2 đến 1,5 triệu đồng (Ảnh: Trần Tuyết)

Không quản ngại đường xa, cô bạn Trần Phương Nga (24 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TP.HCM) vượt gần 15km đến quán. Phương Nga chia sẻ trên báo Thanh niên: "Hoa này đẹp và lạ, mình có biết đến giá thành cũng rất mắc, vì vậy dù phải đi xa và chờ đợi nhưng những bức ảnh giữa vườn hoa này đã đền đáp tất cả".

Sức hút của loài hoa càng tăng khi mức giá được hé lộ. Tại các cửa hàng hoa nhập khẩu, "thảo đường hoàng đế" bán lẻ dao động khoảng 350.000 đến 700.000 đồng/cành. Những cành hoa chọn lọc đẹp nhất nhập từ Hà Lan thậm chí đạt mức 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Mức giá đắt đỏ cùng vẻ ngoài khác lạ khiến nhiều người gọi vui đây là "hoa nhà giàu".

Vẻ ngoài độc lạ của loài hoa này khiến nhiều người tò mò tìm đến check-in (Ảnh: Nhâm Coffee)

Từng nhiều lần ghé quán để chụp hình, Hồ Hoài Nhi (SN 2002) vẫn không khỏi ngỡ ngàng với khoảng sân quen thuộc nay được phủ thắm bởi hàng trăm bông thảo đường hoàng đế rực rỡ. Chia sẻ trên Dân Trí, Nhi cho biết: "Quán dùng rất nhiều hoa thảo đường hoàng đế tươi để trang trí nên tôi khá bất ngờ. Tôi nghe nói đây là loại hoa đắt tiền, mỗi bông giá khoảng 400.000 đồng trở lên. Quán đầu tư như vậy nên chụp hình rất sang và đẹp".

Tuy nhiên, giá tiền chưa phải điều thú vị nhất. Trước khi vượt hàng nghìn cây số đến Việt Nam, "thảo đường hoàng đế" vốn sinh trưởng kiên cường giữa thiên nhiên Nam Phi.

Có thời điểm, khách phải kiên nhẫn xếp hàng chờ hơn 30 phút mới tới lượt mình (Ảnh: Trúc Lê)

Từ loài hoa mọc trên núi đến quốc hoa được khắc trên đồng tiền

Loài hoa này có tên khoa học là Protea cynaroides, tên tiếng Anh phổ biến là King Protea. Đây là quốc hoa của Nam Phi và sở hữu cụm hoa lớn nhất trong chi Protea.

Trong tự nhiên, King Protea phân bố ở phía tây nam và phía nam Nam Phi, mọc từ vùng duyên hải đến các sườn núi cao khoảng 1.500m. Tại Cape Town, du khách có thể bắt gặp chúng mọc tự nhiên trên tuyến đường leo lên Table Mountain thuộc Vườn thực vật quốc gia Kirstenbosch. Khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm là lúc Vườn Protea bước vào mùa nở hoa rực rỡ nhất.

Tên Protea được đặt theo Proteus - vị thần trong thần thoại Hy Lạp (Clip: floweraipeople)

Hình ảnh King Protea giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa Nam Phi. Bông hoa này từng xuất hiện trên tiền xu từ năm 1925 và hiện vẫn đang được khắc trên đồng 1 Rand (R1) lưu hành. Tên gọi Protea được đặt theo Proteus, vị thần trong thần thoại Hy Lạp có khả năng biến đổi hình dáng, nhằm tôn vinh sự đa dạng phong phú của dòng hoa này.

King Protea khá hiếm và không phải mùa nào cũng có (Ảnh: Tiệm trà Tháng Giêng Bạc Liêu) King Protea khá hiếm và không phải mùa nào cũng có (Ảnh: Tiệm trà Tháng Giêng Bạc Liêu)

Ẩn sau vẻ kiêu kỳ là sức sống mãnh liệt. King Protea sinh trưởng ở những vùng thảm thực vật thường xuyên xảy ra cháy rừng tự nhiên. Nhờ bộ thân ngầm tích tụ nguồn dưỡng chất và chứa nhiều chồi ngủ, cây có thể hồi sinh mạnh mẽ sau các trận hỏa hoạn.

Bông hoa tiền triệu chơi được bao lâu?

Chi ra khoản tiền lớn để sở hữu, không ít người thắc mắc về độ bền và cách chăm sóc loài hoa đặc biệt này.

Nói về đặc tính của hoa, anh Đỗ Duy Quang (chủ cửa hàng hoa tươi Dahlia Flower & Plant) cho biết: "Hoa King Protea thuộc dòng hoa Nam Phi, khá hiếm và không phải mùa nào cũng có nên giá thành tương đối cao. Độ bền của loài hoa này khá lâu, nếu biết cách chăm và bảo quản đúng cách thì có thể chưng được khoảng 2 đến 3 tuần".

Bình hoa nên đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp (Ảnh: moysesflowers)

Nhờ kích thước lớn và cấu trúc ấn tượng, người chơi không cần cắm thành bó cầu kỳ. Chỉ cần một cành hoa đặt trong bình cao là đủ tạo nên điểm nhấn tinh tế cho không gian. Để giữ hoa tươi lâu, bạn nên rửa bình sạch sẽ, cắt góc chân cành, loại bỏ phần lá chìm dưới nước và đặt bình nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Đặc biệt, ngay cả khi hoa không còn tươi, bạn vẫn có thể tận dụng làm hoa khô trang trí. Kết cấu cánh hoa cứng cáp giúp dáng hoa không bị biến dạng khi phơi. Bạn chỉ cần dốc ngược cành hoa ở nơi khô ráo, thoáng gió là có thể giữ lại một tác phẩm nghệ thuật mang sắc màu cổ điển.

Nếu được chăm sóc tốt, hoa cắt cành có thể giữ độ tươi từ 2 đến 3 tuần (Ảnh: Nhâm Coffee)

Từ những sườn núi nắng gió ở Nam Phi, loài hoa mang hình dáng như chiếc vương miện kiêu hãnh đã đi một chặng đường dài để hiện diện trong đời sống của giới trẻ Việt Nam. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp độc lạ và những câu chuyện văn hóa sâu sắc sẽ giúp loài hoa độc đáo này chinh phục trọn vẹn trái tim của những người yêu cái đẹp.