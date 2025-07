Thành viên Tony An của nhóm nhạc đình đám H.O.T chia sẻ về chứng trầm cảm

(Ảnh: Kbizoom)

Trong tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm "No Way I'm an Adult" của tvN STORY phát sóng ngày 29 tháng 7, cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đã có bài thuyết trình về vấn đề trầm cảm ăn sâu bén rễ ở Hàn Quốc. Và đây không chỉ là vấn đề tại đất nước Kimchi, tại Hoa Kỳ, nhiều người nổi tiếng công khai thảo luận về những khó khăn về sức khỏe tâm thần của họ, ví dụ như Dwayne Johnson, Lady Gaga và Emma Thompson.

Tony An - cựu thành viên của nhóm nhạc H.O.T đình đám của Hàn Quốc - là một diễn giả tham gia thảo luận về chủ đề này, đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: "Tôi đã trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn vào cuối những năm 20 tuổi. Tôi phụ thuộc rất nhiều vào rượu và thuốc, đến mức tôi nghĩ đến cái chết hàng ngày".

"Lo lắng và cô đơn có liên quan mật thiết đến nỗi đau khổ. Đây là những vấn đề có thể điều trị được, và cách duy nhất để vượt qua chúng là toàn thể quốc gia cùng nhau yêu cầu thay đổi" - Tony An nói thêm.

Suy ngẫm về nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm của mình, Tony An cho biết: "Nhìn lại, tôi nghĩ đó là do sự so sánh liên tục. Khi mạng xã hội phát triển, tôi tự hỏi tại sao nhiều người thành công hoặc có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Nỗi ám ảnh về thành công đó khiến tôi cảm thấy bất hạnh."

Khi được hỏi liệu anh có những lúc suy nghĩ cực đoan không, Tony thành thật trả lời: "Tôi từng sống trên tầng cao, và tôi thường nhìn xuống với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi thậm chí còn từng cầm dao lên".

Kết thúc chia sẻ của mình về chứng trầm cảm, cựu thành viên của H.O.T nói: "Đã có rất nhiều khoảnh khắc nguy hiểm. Nhưng tôi nhận ra rằng tất cả bắt nguồn từ việc ám ảnh so sánh bản thân với người khác và cố gắng quá mức để thành công".