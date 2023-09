Thành viên team Lan Khuê nói gì về nhận xét thí sinh The New Mentor “chụp hình không nên hồn, ăn nói cũng không xong”?

Vừa qua, những người hâm mộ chương trình The New Mentor dành nhiều sự quan tâm với dòng trạng thái của người mẫu Lại Thanh Hương. Theo đó, cô cũng là thí sinh xuất hiện ở tập 1 của chương trình. Dù vượt qua thử thách chọn đồ và trình diễn catwalk bậc thang nhưng Lại Thanh Hương phải dừng bước ở vòng pick team.

Điều này khiến cô tiếc nuối vì không có cơ hội lăn xả với các thử thách. Song, Lại Thanh Hương gây tranh cãi khi cho rằng cho nhiều thí sinh vào top lại không đủ kinh nghiệm, trình độ: "Xem mấy tập The New Mentor thấy tiếc vì mình bị loại không có cơ hội lăn xả với các concept của chương trình. Quả thực chương trình đầu tư quá kinh khủng. Nhưng TIẾC - TIẾC - TIẾC (điều gì quan trọng tôi in hoa 3 lần) khi những người nhận được slot vào thi lại thi quá chán! Kinh nghiệm với chẳng trình độ, chụp hình không nên hồn mà ăn nói cũng không xong. Vậy loại mấy người như Lại Thanh Hương, Ngọc Anh Nana với Trịnh Thu Hường để lựa mấy cái slot đó thì... thôi! Loại cũng loại rồi!".

Lại Thanh Hương tham The New Mentor nhưng dừng chân trước khi vào top 24 chung cuộc

Mới đây, trong một livestream của mình, khi được khán giả hỏi về status của Lại Thanh Hương, Pông Chuẩn - thí sinh team Lan Khuê cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn. Cô cho biết sau khi đọc dòng trạng thái đó, cũng đã dành vài lời để gửi đến Trang Đơ và Alita trên trang cá nhân.

“Đừng thấy việc người khác làm dễ dàng thì nghĩ rằng nó dễ dàng thật. Mình nghĩ status đó của Lại Thanh Hương không phải nhắm đến ai nhưng cũng khá chủ quan. Mình biết sẽ có những bất công trong chương trình. Nhưng nói về công bằng thì như thế nào là công bằng? Mình sẽ lấy chuẩn mực nào để cân đo đong đếm là có cân bằng hay không”, Pông Chuẩn nói.

Người mẫu sinh năm 1990 cho biết bản thân khi tham gia chương trình, cũng có những gương mặt mà cô rất thích nhưng lại bị loại sớm. Bởi mọi thứ còn phụ thuộc vào cách mỗi người thể hiện và độ may mắn khi tham gia chương trình thực tế.

Pông Chuẩn nói về status của Lại Thanh Hương trong livestream mới đây

Pông Chuẩn

“Mình không muốn làm mất lòng ai nhưng là người đứng ở trong chương trình, mình thấy mọi người đều rất cố gắng. Sẽ có những điều không thể đưa lên hình cho mọi người thấy. Một tập chỉ 2 tiếng nhưng thí sinh ghi hình mất 2 ngày, quay ròng rã từ 5h sáng hôm nay đến 2h sáng hôm sau. Tức là khoảng 17 - 18 tiếng mà chỉ chiếu vài tiếng, từng đấy thí sinh nên cũng phải chia thời lượng ra sao để hợp lý, cho chương trình hấp dẫn nên mọi người không thể thấy hết được”, Pông Chuẩn nói thêm.

Bên cạnh đó, cô còn bày tỏ mong muốn chương trình sẽ phát thêm cả phần hậu trường để khán giả xem và hiểu mỗi thí sinh đều cố gắng, nỗ lực thế nào. Dẫu vậy, vì là cuộc thi và truyền hình thực tế nên Pông Chuẩn cho rằng yếu tố may mắn hoặc có duyên cũng rất quan trọng.

Qua những tiết lộ của Pông Chuẩn, cộng đồng mạng bày tỏ sự thấu hiểu và thông cảm với các thí sinh trong chương trình. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đúng rồi, cuộc thi mà, đôi khi không phải cứ giỏi là người chiến thắng”.

- “Lại Thanh Hương nói cũng có ý đúng như chị Pông Chuẩn phân tích thì thấy hiểu hơn, chương trình thực tế - giải trí là vậy”.

- “Xem nhiều chương trình rồi nên thấy Pông Chuẩn nói đúng”.