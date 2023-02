Thanh Trâm Hành bản Hàn lại có thêm một màn giả trai cực "giả trân", mặc đồ nam mà còn xinh đẹp hơn nữ chính

Our Blooming Youth hay còn được biết đến với cái tên Thanh Trâm Hành bản Hàn hiện đang là bộ phim cổ trang được khán giả săn đón nhiệt tình. Dù chưa lên sóng nhưng tạo hình của các nhân vật đã là một chủ đề "nóng" trên mạng xã hội. Nếu Park Hyung Sik được khen ngợi hết lời khi xuất hiện với tạo hình thế tử thì nữ chính lại bị chê vì màn giả trai khá gượng của mình. Cụ thể Jeon So Nee bị cho là trang điểm khá kỹ khi nhân vật xuất hiện với tạo hình giả trai, cô đánh son môi hồng, kẻ mắt và kẻ mày khá "bén".



Jeon So Nee ở Our Blooming Youth (Ảnh: tvN)

Trên thực tế, Jeon So Nee không phải người duy nhất giả trai ở Our Blooming Youth. Đồng hành cùng cô còn có nữ phụ Pyo Ye Jin - người vào vai Jang Ga Ram, cô gái từng được tiểu thư Min Jae Yi cứu nên đã trở thành bạn thân kiêm người hầu thân cận của tiểu thư. Chính bởi mối quan hệ đặc biệt của nhân vật nên Pyo Ye Jin cũng phải giả trai giống Jeon So Nee. Và dù tạo hình có phần đơn giản hơn, do xuất thân của nhân vật, nhưng Pyo Ye Jin lại được đánh giá là nổi bật hơn cả nữ chính bởi nhan sắc xinh đẹp. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn khiến cô trông xinh đẹp bất chấp mọi tạo hình. Có điều sự xinh đẹp này đã "phản chủ" khiến màn giả trai của cô bị đánh giá là "giả trân".

Tạo hình giả trai của Pyo Ye Jin (Ảnh: tvN)

Tương tự So Nee, Ye Jin cũng được trang điểm "sương sương", kẻ mắt và kẻ mày (Ảnh: tvN)

Được biết trong phim, khi tiểu thư Min Jae Yi (Jeon So Nee) bị buộc tội sát hại gia đình, chính Ga Ram đã là người tin tưởng cô vô điều kiện, cùng cô tìm cách minh oan. Vì Jae Yi, Ga Ram đã lên đường tìm kiếm Kim Myung Jin - một quý tộc với tính cách lập dị, cầu xin Kim Myung Jin thu nhận cô làm đệ tử và giúp tiểu thư Jae Yi tìm ra thủ phạm thực sự đã sát hại gia đình cô. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ là những trợ thủ đắc lực của nữ chính, kể cả trước hay sau khi Jae Yi vào cung tìm thế tử.

Ga Ram và Kim Myung Jin (Ảnh: tvN)

Tổng hợp