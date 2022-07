"Thánh tiên tri" Tom Holland: Làm thế giới trầm trồ vì 3 lần cầu được ước thấy về Người Nhện và chuyện tình với Zendaya

Nhắc đến Tom Holland, khán giả sẽ liên tưởng đến ngay một nam diễn viên trẻ điển trai và vô cùng tài năng của Hollywood. Không những thế, anh chàng còn được mệnh danh là "thánh tiên tri" vì có những dự đoán như thần về thành công của chính mình. Có thể nói rằng, ngôi sao sinh năm 1996 này cầu được ước thấy, tất cả những mong ước của chàng tài tử điển trai này dù khó đến mấy cũng thành hiện thực chỉ sau thời gian ngắn.

Tom Holland không ít lần tiên đoán chính xác về tương lai của mình

"Tiên đoán" vào vai Người Nhện từ khi 17 tuổi

Trên thảm đỏ Jameson Empire Awards vào năm 2013, khi được phỏng viên hỏi muốn được vào vai siêu anh hùng nào, Tom Holland đã tự tin trả lời rằng: "Có lẽ là Spider-Man vào khoảng 10 năm nữa". Lúc đó, câu trả lời của nam diễn viên nghe có vẻ tham vọng và thiếu thực tế, thế nhưng ai mà ngờ được rằng ước mơ của Tom lại thành sự thật sau bao nỗ lực, cố gắng. Được biết, để được Marvel chấp nhận vào vai Người Nhện, Tom Holland đã phải tham gia casting ở nhiều quốc gia khác nhau.

Vào năm 2013, Tom Holland từng dự đoán mình sẽ trở thành "Người Nhện" trong vòng 10 năm sau đó. Câu nói đã ứng nghiệm khi anh chàng được chọn trở thành Spider-Man thế hệ thứ 3

Năm 2015, Tom Holland chính thức gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel và trở thành Spider-Man trẻ tuổi nhất lịch sử. Nam tài tử người Anh "chào sân" với Captain America: Civil War và tiếp tục góp mặt trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Bên cạnh đó, anh chàng cũng có 3 bộ phim riêng đình đám không kém: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home và Spider-Man: No Way Home.



Tom Holland lần đầu xuất hiện dưới vai diễn Người Nhện thông qua Captain America: Civil War

Tom Holland được đánh giá là Người Nhện thành công nhất trong lịch sử

Cầu được ước thấy tận 3 lần về bạn diễn, hết đóng cặp với tình cũ Taylor Swift đến bộ 3 Người Nhện

Đây không phải duy nhất tiên Tom thể hiện khả năng tiên đoán thần sầu của mình. Vào năm 2017, khi quảng bá cho Spider-Man: Homecoming, Tom Holland từng bày tỏ tha thiết mong muốn được đóng chung với nam diễn viên Jake Gyllenhaal. Đúng 1 năm sau đó, nguyện vọng của anh lại tiếp tục thành hiện thực khi tình cũ Taylor Swift xác nhận sẽ góp mặt trong Spider-Man: Far From Home.

Jake Gyllenhaal kề vai sát cánh cùng Tom Holland trong phần phim Spider-man: Homecoming đúng như ước muốn

Ngoài ra, nam diễn viên người Anh bày tỏ rằng nhân vật phản diện anh thích nhất trong Spider-Man chính là Doctor Octopus - Tiến sĩ Bạch Tuộc. Quả nhiên, ước muốn này của Tom Holland lại tiếp tục thành hiện thực khi nhân vật này đã trở lại trong phần phim Spider Man: No Way Home.

Anh chàng tiếp tục thể hiện khả năng dự đoán như thần khi dự đoán về nhân vật phản diện xuất hiện trong Spider-Man

Chưa hết, tài tiên tri của nam diễn viên tiếp tục được thể hiện khi từng thổ lộ rất muốn xuất hiện trong cùng một phần phim với 2 "Người Nhện đàn anh" là Tobey Maguire và Andrew Garfield. Thật bất ngờ không lâu sau đó, mong muốn của Tom đã trở thành hiện thực khi cả 3 cùng hội ngộ trong Spider-Man: No Way Home.

Anh chàng từng bày tỏ mong muốn được tập hợp cùng hai "Nhện tiền bối"

Giấc mơ của Tom Holland đã được hiện thực hóa khi Spider-Man: No Way Home tập hợp đủ các chàng "nhện nhọ" từ 3 phiên bản điện ảnh

Thành đôi luôn với chính mẫu hình lý tưởng Zendaya sau Người Nhện

Vào năm 2017, trong chuỗi quảng bá cho Spider-Man: Homecoming, Tom Holland từng thổ lộ rằng người nổi tiếng mà anh yêu thích nhất chính là Zendaya. Khi ấy, người hâm mộ đều nghĩ đây chỉ là một câu trả lời bình thường. Thế nhưng, vào tháng 7/2021, cặp đôi bất ngờ công khai hẹn hò bằng một nụ hôn ngọt ngào trong xe ô tô. Đúng là nhất Tom Holland, cầu được ước thấy kể cả trong chuyện tình cảm.

Tom Holland đã từng thú nhận mình thích Zendaya nhưng không mấy ai chú ý. Cho đến khi cả hai công khai hẹn hò, netizen mới trầm trồ trước lời tiên tri này của "Nhện nhí"

Tom Holland và Zendaya cùng tham gia chung loạt phim Người Nhện từ năm 2016 và thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò

Cặp đôi Người Nhện khiến MXH "nổ tung" với tin hẹn hò sau nhiều năm làm bạn

Tom Holland và Zendaya là 1 trong những cặp đôi được yêu thích nhất hiện nay

Lời bỏ ngỏ về game chính là lời "tiên đoán" thành thật

Trong một lần giao lưu cùng người hâm mộ, Tom Holland từng chia sẻ niềm yêu thích của mình dành cho 1 trò chơi. Cứ mỗi khi có thời gian nghỉ giải lao trong lúc quay phim, anh chàng lại ngồi cùng người bạn thân ngồi chơi tựa game này. Và khi trò chơi ăn khách này được chuyển thể thành phim thì bất ngờ thay, người đảm nhiệm vai chính không ai khác ngoài Tom Holland.

Tom Holland thủ vai chính trong bom tấn hành động được chuyển thể từ game mà anh chàng yêu thích

Với những lời dự đoán xuất thần, "Nhện Nhọ" vô cùng xứng đáng với danh xưng "Nhà tiên tri vũ trụ". Thậm chí, netizen còn hay đùa rằng Tom Holland mà muốn cái gì thì chắc chắn sẽ có được cái đó.

Nguồn ảnh: TikTok, Twitter

