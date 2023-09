“Thánh sống” Kang Dong Won bị miệt thị vì tin hẹn hò Rosé, ám ảnh tới mức thốt lên 1 câu đắng ngắt trước mặt Yoo Jae Suk?

Vào hôm 13/9, nam tài tử Kang Dong Won đã xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block với vai trò khách mời. Tới tối 22/9, 1 phân đoạn của show bỗng trở nên viral trên mạng xã hội xứ kim chi, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Mở đầu cuộc trò chuyện, MC nổi tiếng Yoo Jae Suk đã tán dương nam thần họ Kang hết lời: “Anh chưa từng thấy ai nói ghét em đâu Kang Dong Won”. Trước lời khen từ tiền bối, tài tử Train to Busan 2 bất ngờ đáp lại: “Thực ra là có rồi ạ. Ở trên mạng ạ”. Từ đây, nghi vấn những chia sẻ của Kang Dong Won có liên quan đến tin tình ái với Rosé (BLACKPINK) vài tháng trước bất ngờ rộ lên.

Màn tương tác giữa Kang Dong Won và Yoo Jae Suk bỗng gây chú ý trở lại

Còn nhớ tại thời điểm truyền thông rầm rộ đưa tin 2 ngôi sao hẹn hò vào tháng 4 năm nay, tài tử họ Kang đã bị 1 bộ phận khán giả miệt thị ngoại hình chỉ vì hơn mỹ nhân Hắc Hường tận 16 tuổi. Và không ít fan khẳng định Kang Dong Won đọc được những bình luận ác ý này nên anh mới có chia sẻ buồn bã trong show You Quiz on the Block vào hôm 13/9.

Bên cạnh đó, nhiều netizen lại cho rằng, chưa chắc nam thần Train To Busan 2 nhắc tới lần bị “gạch đá” vì tin hẹn hò với Rosé. Theo những khán giả này, có thể Kang Dong Won đã hồi tưởng lại khoảng thời gian đáng buồn 6 năm trước khi anh phải đón nhận nhiều chỉ trích từ công chúng xứ Hàn sau 1 lùm xùm nhạy cảm liên quan tới gia đình.

Nhiều khán giả cho rằng, Kang Dong Won bị ám ảnh tới tận ngày hôm nay vì những bình luận miệt thị ngoại hình sau khi dính tin hẹn hò Rosé. Còn nhớ YG đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn tình ái của 2 ngôi sao hồi tháng 4

Trên thực tế, tài tử sinh năm 1982 từng bị chỉ trích gay gắt hồi năm 2017 vì “phốt” liên quan tới gia đình nên có thể anh đã đề cập tới sự việc này trong show hôm 13/9

Nguồn: Kbizoom