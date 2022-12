Thanh niên tàng trữ, rao bán công khai hàng trăm loại vũ khí, đồ chơi nguy hiểm

Ngày 22/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, ngày 21/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cẩm Lệ và Công an phường Hoà Thọ Tây ập vào kiểm tra hành chính tại căn nhà trên đường Tôn Đản (phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ).

Dao, roi điện các loại mà Hải tàng trữ, rao bán.

Tại đây, cảnh sát phát hiện đối tượng Huỳnh Đắc Hải (SN 1994) có hành vi tàng trữ 726 các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm tại tầng 2.

Qua đấu tranh, bước đầu Hải khai nhận, khoảng tháng 12/2022, Hải đã truy cập vào các trang thương mại điện tử tại Trung Quốc để đặt mua các mặt hàng là dao các loại, roi điện, bình xịt hơi cay,... và đem về cất giấu tại nhà mình.

Hải tạo nhiều trang Facebook để rao bán công khai vũ khí, công cụ hỗ trợ. Mỗi món hàng bán ra, Hải thu lợi khoảng 100.000 đồng.

Hải đặt mua số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm từ Trung Quốc để bán lại kiếm lời.

Hiện, cảnh sát đã tạm giữ toàn bộ số vũ khí, đồ chơi nguy hiểm này, cùng 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động phục vụ việc mua bán vũ khí trái phép.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.