Thanh niên đi xe phân khối lớn gây tai nạn chết người: Xem xét trách nhiệm người giao xe

Vụ tai nạn khiến hai chiếc xe vỡ nát

Ngày 4/7, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột thụ lý, xác minh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 2/7, tại đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột, khiến một nam thanh niên và một thai phụ tử vong. Cụ thể, mô tô phân khối lớn do Phạm Nguyên C (16 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, va chạm với xe máy cùng chiều do chị Nguyễn Thị H (26 tuổi, trú phường Khánh Xuân) cầm lái. Hậu quả, cả hai đều tử vong. Xót xa hơn, người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 5.

Chiếc mô tô do Phạm Nguyên C điều khiển gây tai nạn mang biển số 47A1-007.31. Chủ sở hữu là ông Phạm Văn L (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ông L là bố của thanh niên C. Chiếc xe trên thuộc hãng Yamaha, loại R1M, đời 2020 do Nhật Bản sản xuất, dung tích 998cc. Đây là loại xe 2 bánh từ 175cm3 trở lên, đăng ký lần đầu ngày 26/7/2022.

Sự việc đau lòng trên khiến dư luận sục sôi, đề nghị làm rõ trách nhiệm người giao xe cho thiếu niên C và xử lý nghiêm. Bởi theo Luật giao thông đường bộ hiện hành, người điều khiển loại mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên phải đáp ứng 2 điều kiện: Đủ 18 tuổi trở lên và có Giấy phép lái xe hạng A2.

Việc này càng khiến dư luận quan tâm hơn và đặt câu hỏi trách nhiệm của gia đình ở đâu, nhất là người bố. Với cương vị của mình, hẳn ông L phải am tường pháp luật, nhất là quy định về việc tham gia giao thông. Cũng có giả thuyết, người con tự ý lấy xe đi. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, có người đã tìm được video trên trang tiktok của thanh niên C đăng hình ảnh bản thân vi vu với chiếc Yamaha R1M nhiều lần.

Tại Đắk Lắk, trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự người giao xe cho người khác chưa đủ tuổi điều khiển. Cụ thể, tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hoàng Việt (SN 2005, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điều 264, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7/9/2022, tại giao lộ Phan Bội Châu - Đoàn Doãn Định (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng. Xe đạp điện do cháu Phạm Hưng P (SN 2010) điều khiển chở chị gái Phạm Trần Nhã U (SN 2009) đi học. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy do Nguyễn Anh T (SN 2006) điều khiển, chở theo nữ sinh Phạm Ngọc Q (cùng Trường THPT Chu Văn An).

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng Nhã U bị chấn thương sọ não, thương tật 97%. Cơ quan công an xác định, Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho T điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe. Do đó, hành vi của Việt đã phạm vào tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Luật sư Dương Lê Sơn (Văn phòng luật sư Lê Sơn, Đoàn luật sư Đắk Lắk) cho rằng, cơ quan chức năng cần xác minh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, nếu đủ yếu tố cần khởi tố vụ án, đồng thời xem xét trách nhiệm dân sự, hình sự đối với người giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển, chưa có giấy phép lái xe được quy định tại Điều 264, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).