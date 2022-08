Thanh niên dán giấy, nhỏ keo 502 lên ổ khóa 45 nhà dân để "đề nghị" đăng ký kênh YouTube

Ngày 17/8, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét được nam thanh niên N.N.K (16 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), là người đổ keo 502 vào ổ khóa nhà của hàng chục người dân trên địa bàn. Công an sẽ xem xét hành vi hủy hoại tài sản của K.

Trước đó, sáng 16/8, nhiều hộ dân sống trong kiệt 89 đường Lê Văn Hưu (phường Mỹ An) thức dậy thì tá hỏa phát hiện ổ khóa cổng cửa nhà bị đổ keo 502 không mở được, phải cưa khóa mới mở được cửa ra khỏi nhà.

Mẫu giấy đề nghị người dân đăng ký kênh YouTube mà K. để lại cạnh ổ khóa

Đáng nói, kèm theo ổ khóa bị nhỏ keo là một mẫu giấy nhỏ chỉ dẫn truy cập vào một kênh YouTube.

Nhận tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Công an phường Mỹ An tập trung truy xét, làm rõ đối tượng và động cơ vụ việc.

Đến 13 giờ cùng ngày, Cảnh sát đã truy xét được K. chính là thủ phạm.

Hàng loạt ổ khóa nhà dân bị nam thanh niên đổ keo 502 vào

Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai nhận đã thực hiện nhỏ keo và dán mẫu giấy trên 45 hộ dân trên đường đi từ Hòa Khánh Bắc đến Mỹ An và một số phường khác trên địa bàn Đà Nẵng. Mục đích của K. là để mọi người đăng ký kênh YouTube của mình nhằm tăng lượng xem.