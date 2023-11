"Thánh meme" Rồng Xanh: Suýt ngã ngửa khi lên nhận giải, biểu cảm ngỡ ngàng hài hước gây bão mạng xã hội!

Vào ngày 24/11, lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2023 (Blue Dragon Film Awards) đã vinh danh hàng loạt tác phẩm và diễn viên xuất sắc trong năm qua. Lễ trao giải danh giá năm nay quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám như Kim Hye Soo, Krystal, Park Bo Young, Song Joong Ki, Lee Byung Hun, Ryu Jun Yeol, Kim Seon Ho, Yoo Yeon Seok, Thang Duy...

Thế nhưng ngôi vị "thánh meme" của lễ trao giải năm nay đã thuộc về nữ diễn viên Go Min Si. Go Min Si hốt hoảng, ngỡ ngàng không tin được vào tai mình khi được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Mỹ nhân sinh năm 1995 còn... suýt ngã ngửa khi chuẩn bị bước lên sân khấu nhận giải. Khoảnh khắc hài hước nhưng không kém phần đáng yêu của Go Min Si nhanh chóng được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, biến nữ diễn viên thành "thánh meme" mới của làng giải trí.

Go Min Si có biểu cảm ngỡ ngàng, hốt hoảng khi nhận được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Rồng Xanh

Nữ diễn viên 28 tuổi dường như không tin vào tai mình

Thậm chí cô còn suýt ngã ngửa, khiến đồng nghiệp phải nhanh tay đỡ lấy. Biểu cảm hài hước của Go Min Si đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Go Min Si vẫn ngỡ ngàng, bối rối khi bước lên sân khấu nhận giải

Đàn chị Kim Hye Soo...

... và dàn diễn viên bên dưới liên tục cổ vũ, động viên Go Min Si hoàn thành bài phát biểu

Lúc xem NewJeans biểu diễn thì Go Min Si lại vui vẻ và "chill" như thế này đây

Go Min Si sinh năm 1995, cô bắt đầu đóng phim từ năm 2017

Nữ diễn viên tạo được dấu ấn qua loạt phim Youth Of May, Sweet Home, Love Alarm...

Nguồn: Twitter