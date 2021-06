"Thánh ké fame" Triệu Lộ Tư bùng nổ visual trên livestream: Biểu cảm, góc nghiêng đỉnh cao, bảo sao mọi lỗi lầm đều được tha thứ

Thời gian qua, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng vào loạt thị phi mới, từ việc "hóng hớt" phốt của thiếu gia Vương Tư Thông cho tới drama ấn like các bài viết chê bai, hạ bệ đồng nghiệp Cúc Tịnh Y. Lùm xùm này khiến cho nữ diễn viên bị gán danh xưng "Thánh ké fame", danh tiếng bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Vậy nhưng, không thể phủ nhận được sức hút của cô nàng "trà xanh" này trên bình diện MXH. Mới đây, Triệu Lộ Tư khiến fandom "xỉu up xỉu down" với màn livestream giao lưu cùng khán giả. Không cần make up hay váy vóc cầu kỳ, chính nhan sắc lẫn biểu cảm của cô nàng khiến dân tình phải xiêu lòng. Bảo sao Triệu Lộ Tư càng ngày càng nổi tiếng, được tha thứ mọi lỗi lầm chỉ với visual trong trẻo không tì vết này.

Triệu Lộ Tư thách thức camera livestream, sẵn sàng dí sát gương mặt vào ống kính mà vẫn xinh như công chúa

Khoảnh khắc cô nàng nhăn mặt đáng yêu "muốn xỉu" làm các fanboy xao xuyến

Cô nàng còn chiều lòng các fan bằng điệu nhảy siêu đáng yêu và nhắng nhít

Trên Weibo, các fan dành nhiều lời ngợi khen cho nét đẹp trong trẻo của Triệu Lộ Tư: "Tư Tư xinh quá đi mất", "Nhan sắc khiến ai cũng phải ghen tị", "Nói gì thì nói, Triệu Lộ Tư quá xinh", "Nữ thần không 'dao kéo' của lòng tôi"...

Tóc thả...

... hay tóc buộc, người đẹp họ Triệu đều khả ái

Gạt bỏ mọi scandal, Triệu Lộ Tư quả thật là 1 nhân vật rất có sức hút với truyền thông và người hâm mộ

Nguồn: Sohu