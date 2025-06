Tối 1/6, JustaTee bất ngờ tung teaser ca khúc mới mang tên Bông Hoa Nhài trong một sự kiện âm nhạc, đánh dấu sự trở lại sau 6 năm kể từ bản hit Thằng Điên. Trước đó, anh đã úp mở về dự án này bằng cách "thả hint" trong live concert của ca sĩ SOOBIN, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Ca khúc Bông Hoa Nhài dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10/6 tới, mở đầu cho chặng đường âm nhạc mới của JustaTee.

JustaTee bất ngờ công bố teaser Bông Hoa Nhài tại một sự kiện âm nhạc

Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ của JustaTee đã rất hào hứng và phấn khích vì thần tượng không còn “hứa lèo” nữa mà đã thực sự quay trở lại đường đua âm nhạc. Tuy nhiên, cũng có một vài cư dân mạng cảm thấy bán tín bán nghi bởi vì nam ca sĩ đã hứa quá nhiều, khi nào ra hẳn MV thì họ mới tin. Những bình luận hài hước từ một số người hâm mộ bên dưới bài đăng teaser của JustaTee như:

- Trời ơi ảnh nói thiệt nay ko còn họ hứa.

- Cuối cùng ảnh cũng chịu ra nhạc.

- Ối dồi ôi em đợi mãi anh ơi.

- À thì ra là có MV thật, tưởng anh họ hứa.

- Bao giờ ra hẳn mới tin.

Có lẽ sau khi đọc được hết bình luận của người hâm mộ, JustaTee đã đăng ảnh teaser với caption: “Đứng hẳn dậy để biết anh không còn là họ Hứa”. Trước đó JustaTee cũng đã đăng ảnh với 2 trạng thái nằm và ngồi.

Ba trạng thái Nằm - Ngồi - Đứng của JustaTee với hình teaser bài hát mới

Phản ứng hài hước của người hâm mộ xuất phát từ việc JustaTee đã nhiều lần hứa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trong suốt những năm qua, nhưng rồi lại khiến fan chờ đợi trong vô vọng. Sự "lỡ hẹn" lặp đi lặp lại này đã trở thành điều quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ, đến mức lời hứa ra nhạc của JustaTee trên mạng xã hội thường được ví von là “lời nói dối chân thật”. Bởi vì năm nào anh cũng hứa, nhưng mãi chẳng thực hiện.

Cộng đồng mạng hài hước gọi lời hứa ra nhạc của JustaTee là "lời nói dối chân thật"

Đỉnh điểm là trong một sự kiện vào năm 2023, JustaTee còn mạnh dạn tuyên bố sẽ tổ chức concert trong năm 2024 để tri ân khán giả. Tuy nhiên, đến hết năm 2024 và bước sang nửa đầu năm 2025, buổi concert ấy vẫn chưa hề diễn ra. Cũng chính vì thế, khi teaser Bông Hoa Nhài được công bố, bên cạnh việc cũng chờ được JustaTee ra nhạc mới thì fan cũng tranh thủ “khều” luôn concert vì đã chờ đợi quá lâu.

JustaTee từng hứa tổ chức concert tri ân người hâm mộ

Kể từ sau thành công vang dội của ca khúc Thằng Điên, JustaTee gần như "im hơi lặng tiếng" trên đường đua âm nhạc với tư cách là một nghệ sĩ solo. Việc nam ca sĩ không phát hành bất kỳ sản phẩm cá nhân nào trong suốt thời gian dài đã khiến người hâm mộ liên tục “réo tên” anh trên mọi mặt trận.

Dù không phát hành sản phẩm âm nhạc solo nào trong suốt thời gian dài, JustaTee vẫn duy trì sức nóng tên tuổi bằng việc đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong các chương trình âm nhạc đình đám. Từ năm 2023 đến nay, anh liên tục xuất hiện với tư cách Giám đốc Âm nhạc cho hàng loạt dự án lớn như Anh Trai Say Hi, Rap Việt mùa 4, WeChoice Awards 2024, Sóng 25, Em Xinh Say Hi cùng nhiều concert và chương trình âm nhạc nổi bật khác. Bên cạnh đó, anh còn góp giọng trong các ca khúc của nhiều nghệ sĩ, hợp tác với các thương hiệu lớn để tạo ra loạt sản phẩm quảng cáo “viral” trên mạng xã hội.

JustaTee là Giám đốc Âm nhạc của nhiều chương trình nổi tiếng

Hình ảnh quen thuộc của JustaTee trong mắt khán giả dạo gần đây không phải là những sân khấu lung linh, mà là một JustaTee với mái tóc rũ rượi, vẻ mặt phờ phạc, ngồi trong phòng thu làm nhạc. Những hình ảnh này khiến JustaTee bị cộng đồng mạng trêu đùa là đã quá cống hiến cho “tư bản” và từ đó, biệt danh JustaSuy cũng ra đời.

Hình ảnh JustaSuy cộng đồng mạng thường thấy khi anh làm Giám đốc Âm Nhạc

Việc JustaTee chính thức quay trở lại đường đua Vpop với ca khúc Bông Hoa Nhài đã khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích và kỳ vọng. Sau nhiều năm chờ đợi, khán giả hy vọng đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, đánh dấu sự mở đầu cho hành trình mới đầy bất ngờ của nam ca sĩ.