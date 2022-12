Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất gần 360 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Ngày 21-12, tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa có báo cáo gửi Bộ LĐ-TB-XH về tình hình tiền lương năm 2022 và thưởng Tết năm 2023.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm công nhân, người lao động làm việc tại một nhà máy trên địa bàn

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 78 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 112 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 20 ngàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp có khoảng 400,11 ngàn người, trong đó, lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước khoảng 13,8 ngàn người, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 200,15 ngàn người, doanh nghiệp ngoài quốc doanh khoảng 186,16 ngàn người.

Trong năm 2022, chế độ tiền lương của người lao động tại 1.508 doanh nghiệp (thuộc 4 loại hình doanh nghiệp) sử dụng 216.171 lao động cho thấy, tiền lương bình quân năm 2022 tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 7,6 triệu đồng/người (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2021); Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 8,7 triệu đồng/người (tăng 1,3 triệu đồng so với năm 2021); Doanh nghiệp dân doanh 6,3 triệu đồng/người (không tăng so với năm 2021); Doanh nghiệp FDI 7,3 triệu đồng/người (tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2021).

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình quân tại Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 2,8 triệu đồng/người (giảm 230 ngàn đồng so với năm 2022); Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 6,2 triệu đồng/người (tăng 2,85 triệu đồng); Doanh nghiệp dân doanh 4 triệu đồng/người (giảm 2,11 triệu đồng); Doanh nghiệp FDI là 4,1 triệu đồng/người (tăng 290 ngàn đồng).

Theo báo cáo, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2023 cao nhất là 110,5 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao nhất gần 360 triệu đồng/người thuộc về một Doanh nghiệp FDI, trong khi mức lương thưởng Tết thấp nhất là 50.000 đồng.