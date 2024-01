Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà tái xuất truyền hình thực tế: Khi các chị đại "chiến nhau" khiến công chúng choáng ngợp!

Bạn thân lần đầu trở thành đối thủ

Khi nhắc đến làng mẫu Việt Nam trong 10 năm qua thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cặp bài trùng Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà. Sở hữu diện mạo sắc sảo, chiều cao nổi bật cùng thần thái khó lẫn vào đâu, Thanh Hằng và Hồ Ngọc hà là 2 cái tên thường được các nhà thiết kế lựa chọn để bảo chứng đẳng cấp cho các bộ sưu tập. Dù đều là những gương mặt đình đám của làng mẫu nhưng Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà không đối đầu mà giữ mối quan hệ khá thân thiết, thậm chí là gắn bó với nhau trở thành cặp bạn thân "chị đại" của Vbiz. Chính vì thế thông tin Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà cùng ngồi vào ghế huấn luyện của The New Mentor 2023 đã khiến truyền thông và khán giả bất ngờ.

Suốt nhiều năm trên đỉnh cao, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà lần đầu trở thành đối thủ tại The New Mentor 2023

The New Mentor 2023 là chương trình thực tế đầu tiên mà Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà trở thành đối thủ của nhau. Thời điểm công bố hai "chị đại" cùng ngồi ghế super mentor, công chúng không khỏi xôn xao. Việc 2 cái tên Thanh Hằng - Hồ Ngọc Hà đặt cạnh nhau cũng đủ khiến The New Mentor 2023 nhận về sức hút khủng, trở thành đề tài thảo luận khắp các nền tảng mạng xã hội.

Cùng mời Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà ngồi chung một show là bài toán khó nhằn và nhiều người phải dành lời khen trước khả năng thuyết phục của Hương Giang và Dược sĩ Tiến - 2 NSX The New Mentor 2023. Với Thanh Hằng, chương trình thực tế gần nhất mà cô tham gia là The Face Vietnam 2018. Còn Hồ Ngọc Hà, sau 7 năm kể từ The Face Vietnam 2016 thì "nữ hoàng giải trí" mới gật đầu đồng ý xuất hiện trong một chương trình thực tế về người mẫu.

Đều là những "chị đại" có thâm niên trong showbiz, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà hiểu rõ tính chất của một gameshow. Cả hai cũng không ít lần rơi vào những câu chuyện dậy sóng từ show thực tế mà ra. Thế nên dễ hiểu Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà vô cùng chắt lọc khi tham gia các chương trình vốn dĩ luôn có rủi ro ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Cho đến khi cả hai quyết định cùng tái xuất ở The New Mentor đã khiến nhiều người vừa bất ngờ, xen lẫn trong đó là sự hào hứng chờ đợi 2 người bạn thân lần đầu đấu trí trên truyền hình như thế nào

Cùng xuất hiện trong chương trình thực tế, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà khiến truyền thông và khán giả bùng nổ

Điều kiện "chị đại" đặt ra chứng minh đẳng cấp

Trong các chương trình mà Hương Giang và Dược sĩ Tiến sản xuất, khán giả đã quá quen với chuyện "bội thực" drama. Thế nên nhiều khán giả không khỏi thắc mắc nguyên nhân 2 "chị đại" chấp nhận rủi ro để ngồi chung tại The New Mentor là gì. Về phía Hồ Ngọc Hà, cô chia sẻ: "Nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết gì lý do gì mà tôi nhận lời. Tuy nhiên, nghệ sĩ là như thế đấy, có những cái rất khó nhưng có những việc chỉ cần 'chích' đúng chỗ là sẽ nhận lời ngay. Và cái hay của Hương Giang là biết 'chích' đúng chỗ của tôi và tôi đồng ý. Hương Giang đã đánh vào mong đợi bên trong tôi cũng như Thanh Hằng. Tôi muốn làm một điều thật sự có ý nghĩa cho nghề người mẫu vì đây là bước đệm đầu tiên giúp tôi đến với showbiz. Dù đã chuyển sang ca hát nhưng tôi chưa bao giờ rời xa thời trang hay sàn diễn. Tôi vẫn luôn gắn bó với sự nghiệp này nên càng ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm và muốn chia sẻ với các đàn em hoặc những người họ đang cần ở mình".

Tương tự Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng cũng cho biết việc nữ siêu mẫu nhận lời làm super mentor ở chương trình của Hương Giang và Dược sĩ Tiến xuất phát từ thông điệp mà The New Mentor hướng đến. Thanh Hằng cũng mong muốn tạo ra sân chơi cho các người mẫu đã hoạt động lâu năm nhưng loay hoay tìm hình ảnh và chỗ đứng cho mình. Còn về những yếu tố drama, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng đủ thấu hiểu nó là gia vị luôn có trong chương trình thực tế. Tuy nhiên cả hai "chị đại" đều có những nguyên tắc, điều kiện riêng cho nhà sản xuất trước khi gật đầu làm việc và những điều kiện đó đều hướng đến lợi ích cho các người mẫu khi tham gia.

"2 ngôi sao hàng đầu này vô cùng khó tính nên phía nhà sản xuất phải đảm bảo được mục tiêu xuyên suốt của chương trình là giúp nâng cao vị thế của những người mẫu đã có kinh nghiệm, có kĩ năng, để họ có được sự chú ý cũng như yêu mến của công chúng. Tiến nghĩ đó cũng là mong muốn và trăn trở bấy lâu nay của 2 chị. Cũng chính vì vậy, Tiến và hai chị đã tìm được sự đồng điệu và từ đó cũng dễ thuyết phục 2 chị hơn. Bên cạnh đó, 2 chị đòi hỏi phải tạo nên một chương trình minh bạch, công bằng, khách quan và mang tính chuyên môn cao. Đó cũng chính là lời cam kết của phía nhà sản xuất đối với 2 ngôi sao kỳ cựu này để có thể có được cái gật đầu của họ", Dược sĩ Tiến từng chia sẻ.

Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà đặt điều kiện cứng rắn trước khi bắt đầu tham gia vào chương trình

Không chiến thắng nhưng cả 2 đều cực thành công

Xuyên suốt hành trình tại The New Mentor 2023, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà một lần nữa chứng minh được đẳng cấp của mình. Ngay từ tập đầu tiên, cả hai cho thấy sự tâm lý và khả năng thuyết phục của mình. Cách nhận xét thẳng thắn nhưng đầy tính chuyên môn giúp Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng trở thành huấn luyện viên được các thí sinh yêu thích và mong muốn vào đội. Bên cạnh đó, dù là người đi trước nhưng khi ngồi cùng Hương Giang và Lan Khuê, 2 "chị đại" đều dành sự tôn trọng, thoải mái với các đàn em chứ không cố ý lấn lướt.

Trong cách huấn luyện, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà đều có những nguyên tắc riêng cho các học trò. Nhưng cả hai đều vô cùng tâm huyết để hướng đến mục đích chung, đó là giúp cho các học trò ngày càng tốt hơn. The New Mentor cũng là chương trình hiếm hoi mà Thanh Hằng bật khóc nức nở vì thí sinh của mình. Cụ thể trong tập Mai Ngô chia sẻ về vấn đề khó khăn của mình, nữ siêu mẫu đã thẳng thắn đưa ra góc nhìn riêng nhưng sau đó cũng yếu lòng mà rơi nước mắt. Nếu như trước đây người ta nhờ về Thanh Hằng cứng rắn, luôn mạnh mẽ và quyền lực thì qua The New Mentor, công chúng được nhìn thêm góc khác của nữ siêu mẫu, đó là sự chân thành và tình cảm.

Một Thanh Hằng nhẹ nhàng, chân thành và tình cảm được bộc lộ qua The New Mentor

Còn về Hồ Ngọc Hà, The New Mentor cũng là chương trình mà lần đầu tiên người ta thấy "nữ hoàng giải trí" nổi nóng để bảo vệ học trò của mình. Nguồn cơn chính là việc "nữ hoàng giải trí" mất tiếp 2 thí sinh trong đó có Hoàng Yến - thí sinh hội tụ nhiều tố chất của một người mẫu quốc tế. Kết quả này khiến cô không hài lòng và cho rằng Hương Giang đã không công tâm khi cố tình giữ những thí sinh giậm chân tại chỗ. Nếu như những chương trình trước Hồ Ngọc Hà luôn thể hiện sự bình tĩnh thì việc "nữ hoàng giải trí" vì học trò mà căng thẳng với Hương Giang ở The New Mentor khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Khán giả lần đầu chứng kiến Hồ Ngọc Hà nổi nóng để đòi sự công bằng cho thí sinh

Dù chương trình thực tế khó tránh khỏi những vòng xoáy drama và Thanh Hằng cũng như Hồ Ngọc Hà không ai là HLV chiến thắng chung cuộc, nhưng sau hết cả hai "chị đại" đã thành công khi truyền tải những gì mà mình mong muốn. Bên cạnh việc truyền lửa cho những học trò mới, Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng còn được sự yêu mến của khán giả, chứng minh sức hút chưa từng giảm đi của mình với công chúng.

Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà không thắng chung cuộc nhưng đạt được mục đích ban đầu, đó là truyền lửa và giúp đỡ cho các người mẫu đang tìm chỗ đứng cho bản thân