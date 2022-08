Nam tài tử xứ Hàn suýt mất sự nghiệp vì lỗi lớn, hôn nhân viên mãn bên cô vợ hơn tuổi

Nam thần nổi danh điêu đứng sự nghiệp vì phạm lỗi lớn

Jang Hyuk tên thật Jeong Yong Jun, sinh năm 1976, là một diễn viên, rapper người Hàn Quốc. Anh chính thức đi vào con đường nghệ thuật vào năm 1997 qua một vai mỏ trong phim Model (Người Mẫu) dưới cái tên Jang Hyuk. Những năm đầu sự nghiệp, bên cạnh serie phim truyền hình đình đám School và một vai nhỏ trong một bộ phim kém tiếng Zzang (The Best), Jang Hyuk cũng xuất hiện trong video ca nhạc To Mother của nhóm nhạc nam nổi tiếng G.o.d.

Sự nghiệp của Jang Hyuk bắt đầu khởi sắc từ năm 2001, khi anh được chọn vào vai chính của phần phim ngoại truyện Volcano High cùng nữ diễn viên Shin Min Ah. Vốn đang là một nam phụ kém tiếng, Jang Hyuk gây bất ngờ cho nhiều khán giả bởi diễn xuất tuyệt vời trong vai một người đàn ông lập dị.

Năm 2002, anh tiếp tục tạo dựng tên khi góp mặt trong bộ phim trong Jungle Juice, bom tấn phòng vé thời đó. Sự nổi tiếng của anh càng tăng cao khi anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình cực kì nổi tiếng Successful Story of a Bright Girl cùng nữ diễn viên Jang Na Ra. Từ đó cho đến nay, Jung Hyuk vẫn được cho là bạn diễn phù hợp nhất với mỹ nhân họ Jang. Những năm sau đó, sự nghiệp của anh vô cùng thành công, anh còn được gọi với những cái tên như "quái vật diễn xuất", "thánh diễn xuất" nhờ loạt phim nổi danh như Please Teach Me English, Windstruck,...

Sự nghiệp của Jang Hyuk đang trên đà phát triển thì cuối năm 2004, anh cùng với các đồng nghiệp là Song Seung Heon và Han Jae Suk bị phát hiện đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc thông qua công ty quản lý SidusHQ. Bị khán giả lên án mạnh mẽ, Jang Hyuk đã phải lên tiếng xin lỗi và sau đó là hoàn thành việc nhập ngũ.

Nỗ lực làm lại từ đầu, nhanh chóng lấy lại danh tiếng

Năm 2006, sau khi xuất ngũ, Jang Hyuk nhanh chóng trở lại với bộ phim Thank You. Bộ phim cảm động về tình người, tình mẫu tử đã thắng lớn ngoài phòng vé, giúp Jang Hyuk lấy lại danh tiếng sau bê bối. Những năm sau đó, anh liên tục khẳng định bản thân, đặc biệt là còn thành công ở thị trường quốc tế. Đầu tiên là dự án hợp tác quốc tế Dance of the Dragon, khi anh đóng với bạn diễn người Singapore - Fann Wong. Nhờ bộ phim này, anh đã giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Tây Hollywood. Không dừng loại ở đó, anh liên tục dấn thân và thành công ở các thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc với bộ phim Fall in Love with Anchor Beauty (2011).

Khán giả Hàn Quốc vốn rất khắt khe và Jang Hyuk là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi có thể thuận lợi tái xuất sau bê bối. Và cũng chính vì việc từng gặp bê bối trong quá khứ nên suốt sự nghiệp của mình, Jang Hyuk luôn cố gắng để giữ hình tượng và đời tư thật trong sạch.

Cuộc hôn nhân viên mãn

Từng là chàng trai trong mộng của rất nhiều cô gái nhưng Jang Hyuk lại sớm kết hôn ngay từ năm 2008 với Kim Yeo Jin, một vũ công ba lê hơn anh 2 tuổi. Được biết Jang Hyuk và vợ quen nhau từ năm 2002 khi Yeo Jin làm huấn luyện viên tại một phòng tập thể dục nơi Jang Hyuk luyện tập. Thích Yeo Jin ngay từ những lần đầu gặp, Jang Hyuk đã nỗ lực tiếp cận, thậm chí là đăng ký cả lớp học của người thương. Hai người sau đó đã yêu nhau và Yeo Jin thì luôn đồng hành với Jang Hyuk, kể cả khi anh gặp bê bối và sau đó là nhập ngũ 2 năm. Hiện tại anh đã là bố của ba con nhỏ, cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn. Jang Hyuk cũng được biết đến là một ông bố mẫu mực, dù bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho các con nhỏ.

Nguồn: Naver

https://kenh14.vn/thanh-dien-xuat-xu-han-suyt-mat-su-nghiep-vi-loi-lon-hon-nhan-vien-man-ben-co-vo-hon-tuoi-20220808204640161.chn