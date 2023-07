Thành công vang dội của loạt phim Insidious

Và phần phim mới nhất mang tên Insidious: The Red Door (Tựa Việt: Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định) hứa hẹn sẽ nối dài chuỗi thành công vang dội của thương hiệu.

Thương hiệu kinh dị tạo nên tên tuổi của James Wan

Không phải The Conjuring mà Insidious mới là thương hiệu phim kinh dị mà James Wan đặt nhiều tâm huyết nhất. Sau thành công của loạt phim Saw, nhà làm phim người Úc cảm thấy yếu tố máu me, bạo lực đặc trưng của nó có thể khiến nhiều người khó chịu. Do đó mà anh quyết tâm thực hiện Insidious (2011) để chứng minh mình có thể thành công với thể loại kinh dị tâm linh.

Insidious có doanh thu tuần đầu tiên ở Bắc Mỹ là 13,3 triệu USD so với kinh phí chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu USD. Phim sau đó cán mốc 100 triệu USD. Các nhà phê bình ca ngợi khả năng tạo nên sự hồi hộp của James Wan. John Anderson của The Wall Street Journal viết: "Điều khiến một bộ phim trở nên đáng sợ không phải là thứ đã nhảy ra khỏi tủ quần áo mà là bạn không biết thứ gì ẩn nấp bên trong. Yếu tố bạo lực, máu me của nhiều bộ phim đã làm mất đi tính đáng sợ. Theo bản năng, chúng ta sẽ sợ hãi thứ mà mình không biết rõ hơn. Insidious chứng minh rằng James Wan có thể làm phim kinh dị ở một cấp độ hoàn toàn khác".

Sau thành công của Insidious, James Wan và biên kịch Leigh Whannell nhanh chóng bắt tay vào thực hiện phần hai. Nhà làm phim tiết lộ Insidious: Chapter 2 sẽ còn ghê rợn hơn khi là sự nâng cấp từ The Conjuring (2013): "Tôi rút ra nhiều thứ từ Insidious để áp dụng vào The Conjuring và sử dụng những bài học từ The Conjuring để tạo nên Insidious: Chapter 2". Tác phẩm có kinh phí lớn là 5 triệu USD nhưng cũng thu về hơn 161 triệu USD.

Mở rộng thương hiệu xoay quanh "bà đồng" Elise

Tuy chỉ là nhân vật phụ trong hai phần đầu tiên nhưng "bà đồng" Elise (Lin Shaye) lại nhận được sự yêu mến của khán giả. Nhân vật có kiến thức đồ sộ về Cõi Vô Định và thường xuyên chiến đấu chống lại ác quỷ. Do đó mà sau khi câu chuyện về gia đình Lambert khép lại, James Wan quyết định mở rộng "vũ trụ Insidious" bằng hành trình trừ tà trong quá khứ của Elise.

Insidious: Chapter 3 (2015) đánh dấu lần đầu tiên biên kịch Leigh Whannell ngồi ghế đạo diễn với kinh phí lên đến 11 triệu USD. Phim đạt doanh thu 113 triệu USD và nhận nhiều lời khen ngợi. Daniel Krupa của IGN viết: "Insidious: Chapter 3 là phần tập trung, đen tối và rùng rợn nhất của loạt phim cho đến nay".

Insidious: The Last Key (2018) chính là câu chuyện kể về quá khứ của Elise từ khi còn bé đến lúc trở thành "bà đồng" và phải đối mặt với con quỷ từ thời thơ ấu. Phim khám phá sâu về Cõi Vô Định với nhiều chi tiết mới lạ. Đây cũng là phần có doanh thu cao nhất thương hiệu với 167 triệu USD so với kinh phí 10 triệu USD.

Trở về nỗi kinh dị nguyên bản với Insidious: The Red Door

Sau 10 năm xa cách, khán giả sẽ được gặp lại gia đình Lambert và trở về với nỗi sợ nguyên bản nhất của Insidious và Insidious: Chapter 2 với Insidious: The Red Door. Lần này, Josh (Patrick Wilson) và cậu con trai Dalton (Ty Simpkins) đều đã quên hết Cõi Vô Định và những thảm họa năm xưa. Dalton cũng bắt đầu việc học ở một trường mỹ thuật.

Thế nhưng, những giấc mơ và ký ức cũ bắt đầu quay trở lại ám ảnh cậu. Cánh cửa đỏ đã mở ra và những con ác quỷ năm xưa cũng dần tái xuất. Dalton dần trở lại Cõi Vô Định mà không biết sự nguy hiểm và các ác linh đang chờ đợi nuốt chửng mình. Không còn Elise trợ giúp, liệu Josh và con trai sẽ phải đối mặt với mọi thứ ra sao?

Insidious: The Red Door còn đánh dấu bộ phim đầu tay với vai trò đạo diễn của Patrick Wilson. Anh nói: "Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được chỉ đạo phần tiếp theo của Insidious. Phần này sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời để giải thích mọi thứ mà gia đình Lambert đã trải qua một thập kỷ trước, cũng như giải quyết hậu quả từ những lựa chọn của họ. Cùng tiến vào Cõi Vô Định thôi".

Insidious: The Red Door được kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của 4 phần phim trước đó với tổng doanh thu hơn 540 triệu USD toàn cầu. Nhiều con ác quỷ từng khiến người xem phải đứng tim năm nào nay đều tái xuất với một câu chuyện hoàn toàn mới. Đồng thời, phim sẽ mở ra một chương mới cho gia đình Lambert cũng như hé lộ thêm nhiều bí ẩn về Cõi Vô Định.

Insidious: The Red Door (Tựa Việt: Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định) có suất chiếu sớm từ 18h00 thứ Tư (12.07) và cả ngày thứ Năm (13.07) và chính thức ra rạp thứ Sáu (14.07) trên toàn quốc.