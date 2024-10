Thành công bền vững qua góc nhìn đa chiều của doanh nhân Phạm Sơn Tùng

Tuy nhiên, áp lực từ mạng xã hội và những câu chuyện thành công được "tô hồng" cũng khiến nhiều người dễ dàng rơi vào tâm lý muốn đạt được thành tựu trong thời gian ngắn.

Kỳ vọng nên gắn liền với thực tế

Thành công nhanh chóng, đặc biệt khi chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể khiến nhiều người dễ vấp ngã. Sự thành công tức thì thường dẫn đến việc khó kiểm soát được kỳ vọng của mình. Đó là chia sẻ của ông Phạm Sơn Tùng, hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT CF Holdings và là một doanh nhân đang để lại nhiều dấu ấn trong lòng các bạn trẻ khởi nghiệp, nhất là thế hệ Gen Z, trong một cuộc trò chuyện gần đây với chủ đề "Thành công bền vững bắt đầu từ đâu?" (tập 28) thuộc series podcast Người trong muôn nghề do Spiderum thực hiện.

Ông Phạm Sơn Tùng đã có hơn 15 năm kinh nghiệm ở cương vị lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn lớn. Hiện tại, đồng thời với cương vị Phó Chủ Tịch CF Holdings, ông là Giám đốc Chiến lược của Chợ Thuốc Tốt - startup nền tảng healthtech. Trong hơn 1 năm tham gia điều hành, ông đã giúp cho doanh nghiệp này đạt được tốc độ tăng trưởng đều và chiếm hơn 10% thị trường bán sỉ dược phẩm trực tuyến và trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ y tế dẫn đầu xu thế hiện nay.

Ông Phạm Sơn Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT CF Holdings

Ông Tùng phân tích thành công đến sớm đôi khi khiến nhiều bạn trẻ rơi vào cái bẫy của sự ảo tưởng về năng lực của mình mà không biết rằng, ngay khi đang ở đỉnh của vinh quang, có thể cũng là lúc vực thẳm đang gần kề bước chân tiếp theo của mình.

"Khi đặt kỳ vọng cho bản thân, điều căn bản là phải thực tế. Nếu sống quá xa rời thực tế, chúng ta dễ tự chuốc lấy thất bại. Khi không đạt được những gì kỳ vọng, điều này dễ dẫn đến cảm xúc tiêu cực," ông Tùng nói. Trước khi về đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT CF Holdings, ông Tùng từng trải qua nhiều vị trí khác nhau trên con đường sự nghiệp của mình và đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, hành trình này cũng không thiếu những "nốt trầm" khi ông gặp thất bại trong đầu tư tài chính ở những giai đoạn khác nhau. Có thời điểm ông cùng một đối tác mở kinh doanh mô hình cà phê mới nhưng sau 1 năm tốc độ tăng trưởng không như kỳ vọng đã khiến ông dừng lại và rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân.

Ông Tùng trong podcast Người Trong Muôn Nghề tập 28

Ông phân tích kỳ vọng giống như một con dao hai lưỡi. Mỗi người luôn mang trên mình vô vàn kỳ vọng của người khác cũng như đặt vào người khác rất nhiều kỳ vọng của mình. "Chúng ta phải học cách chấp nhận sự khác biệt. Mỗi người có hành trình, giá trị và mục tiêu riêng. Khi thành công chưa đến, chúng ta rất dễ hoài nghi về con đường mà bản thân đang theo đuổi", ông chia sẻ. Mơ hồ về tương lai, sự so sánh bản thân, kỳ vọng được công nhận đang khiến nhiều người từ bỏ định hướng hiện tại chạy theo sự thành công của người khác để rồi lại loay hoay với các hình mẫu hoàn hảo vây quanh, cũng giống như 1 câu nói nổi tiếng mà tác giả Celeste Ng đã khẳng định trong cuốn sách "Everything I never told you", một trong những cuốn hay nhất năm 2014 của Amazon: "Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi bạn thoát khỏi kỳ vọng của người khác và tìm được kỳ vọng của riêng mình".

Thành công bền vững là một hành trình của sự kiên trì

Lấy bản thân làm ví dụ, ông Phạm Sơn Tùng cho hay thành công đến với ông từ khá sớm khi ông đạt được vị trí Giám đốc Kinh doanh khu vực ở độ tuổi hơn 25. Ông thừa nhận với tâm lý đạt được mọi thứ nhanh chóng và dễ dàng như vậy đã khiến ông có những nhìn nhận không đúng về bản thân, tự tin thái quá dẫn đến những vấp ngã không tránh khỏi.

Qua những gì bản thân trải qua và đúc kết, doanh nhân Phạm Sơn Tùng cho rằng thành công bền vững bắt đầu từ việc hiểu rõ bản thân, phải tìm ra giá trị, đam mê và điều gì thực sự quan trọng đối với bản thân, từ đó xây dựng hướng đi dựa trên nền tảng này.

Theo quan điểm của vị doanh nhân này, để có những thành công bền vững trong bất kỳ lĩnh vực hay sự nghiệp nào, kiến thức là yếu tố tiên quyết. Ông cho rằng sự thành công bền vững cũng giống như xây 1 căn nhà, phải có nền móng vững chắc thì những tầng cao bên trên mới vững. Ông Tùng nhấn mạnh trong cuộc sống nền móng ở đây là kiến thức, việc liên tục học hỏi và phát triển bản thân, đầu tư vào kiến thức, kỹ năng mềm và kỹ năng cứng sẽ giúp tăng cơ hội thành công trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bởi đối với vị doanh nhân này, thành công không phải là sự ngẫu nhiên hay nhờ vào may mắn hoàn toàn, mà phải có sự chuẩn bị từ trước thì khi cơ hội đến, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. "Hãy chuẩn bị trước khi điều đó xảy ra" là câu nói mà ông tâm đắc và luôn áp dụng để có được vị trí nhất định như ngày hôm nay.

Ông Tùng thường xuyên tích cực tham gia các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên

"Thành công bền vững cần thời gian", ông cho hay và ví von không phải cứ trải qua 10.000 giờ thì sẽ thành chuyên gia. Quan trọng hơn cả chính là chất lượng của sự tập trung và kiên trì trong 10.000 giờ đó. Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích xây dựng mạng lưới mối quan hệ chất lượng và thương hiệu cá nhân.

Trên con đường sự nghiệp của mỗi người, thất bại chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, giá trị quan trọng nằm ở những bài học rút ra sau mỗi lần vấp ngã, hơn là chính thất bại đó. Kiên định với mục tiêu của mình là điều cốt lõi, nhưng để đạt được thành công, mỗi người cần có kế hoạch cụ thể và đồng thời linh hoạt để thích ứng với các thay đổi không lường trước.

Và điều nhắn nhủ sau cùng mà ông Tùng dành cho các bạn trẻ chính là hòa hợp giữa công việc và cuộc sống. Theo một báo cáo toàn cầu năm 2022 từ Deloitte, sự cân bằng trong công việc, cuộc sống và cơ hội học tập, phát triển bản thân là hai tiêu chí hàng đầu mà thế hệ trẻ cân nhắc khi lựa chọn một doanh nghiệp.

Tạo một môi trường làm việc hòa hợp giữa công việc và cuộc sống cho toàn thể nhân viên của mình cũng là điều mà ông và CF Holdings đang hướng đến. Đó là lý do ông xây dựng việc duy trì thói quen luyện tập thể thao và các hoạt động thiện nguyện trong nhân viên, góp phần chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, từ đó giúp họ vững vàng hơn trong hành trình phát triển sự nghiệp của mình.