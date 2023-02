“Thánh body” Hani (EXID) khoe ảnh nghỉ dưỡng ở Việt Nam, sự chú ý lại đổ dồn vào làn da mộc 100% của nữ idol

Chiều 26/2, Hani (EXID) khiến người hâm mộ dậy sóng khi khoe ảnh check-in ở Nha Trang lên Instagram cá nhân. Hóa ra nữ idol đình đám đang ở khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.

Đáng chú ý trong loạt ảnh được đăng tải, Hani gây ấn tượng với khán giả khi để mặt mộc hoàn toàn. Chẳng cần dùng son phấn, cô vẫn ghi điểm nhờ làn da trắng hồng, mịn màng không tỳ vết. Trước ống kính, nữ idol khoe trọn nhan sắc tươi trẻ, ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Từ ánh mắt cho tới nụ cười, có thể thấy cô đang tận hưởng những phút giây vui vẻ trong chuyến nghỉ dưỡng ở Việt Nam.

Hani đăng ảnh check-in tại Việt Nam và khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng vì nhan sắc mộc đỉnh cao

Cô ghi điểm với nụ cười như kẹo ngọt cùng nhan sắc rạng ngời, làn da của nữ idol gây sốt vì trắng mịn bất chấp camera thường

Trong ảnh chụp cận mặt, nữ ca sĩ kiêm diễn viên còn gây ấn tượng với làn da trắng hồng không tỳ vết

Hani vô cùng hài lòng khi đến Việt Nam du lịch

Hani nổi tiếng từ đầu năm 2015 sau khi đoạn fancam ghi lại màn trình diễn ca khúc Up & Down của cô bỗng gây sốt trong cộng đồng mạng xứ kim chi. Thành công của Hani còn giúp sự nghiệp EXID thăng tiến. Bên cạnh những thành công trong âm nhạc, nữ idol sinh năm 1992 còn lấn sân diễn xuất và gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Gần đây, Hani thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi đóng chính trong bộ phim Hit the Spot.

Nguồn: Instagram