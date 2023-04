Tháng Tư và lời mời thong dong tại Hồ Tràm

"Có cương có nhu" là lời ví von thú vị để mô tả chuỗi sự kiện đã và sẽ diễn ra tại The Grand Ho Tram Strip trong tháng 4. Mở màn với một biểu tượng "nhu" mềm mại và đầy quyến rũ là show diễn thời trang "Thong dong" của Nhà thiết kế (NTK) Adrian Anh Tuấn, khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ võ thuật các màn thi đấu boxing đầy kịch tính và đậm tính "cương" trong khuôn khổ giải đấu WBO Youth Title Match Chapter 3.



Cùng khám phá xem các sự kiện nổi bật tại The Grand Ho Tram Strip trong tháng 4 có gì đặc biệt nhé!

Show diễn thời trang đầu tiên tại sân gôn The Bluffs

Trình diễn thời trang kết hợp thưởng ngoạn du lịch là tinh thần được nhiều show diễn của các nhà mốt hàng đầu thế giới áp dụng. Một show diễn thành công không chỉ bởi các tác phẩm, người mẫu, khách mời, mà còn bởi không gian tổ chức sự kiện.

Vào ngày 13/4 vừa qua, show diễn "Thong dong" của NTK Adrian Anh Tuấn đã phản ánh đúng tinh thần này khi anh chọn ra mắt bộ sưu tập (BST) mới nhất của mình trong sự không gian khoáng đạt, mướt xanh của The Bluffs, sân gôn hàng đầu Việt Nam.

NTK Adrian Anh Tuấn mang "Thong dong" đến Hồ Tràm, đánh dấu show thời trang đầu tiên diễn ra tại The Bluffs - Top 100 sân gôn đẹp nhất thế giới 2022

Nói về nguồn cảm hứng cho BST lần này, NTK Adrian Anh Tuấn cho biết: "Cảm hứng không ở đâu xa mà đến từ chính những ngày hè cùng bạn bè thong dong, bỏ lại công việc bận rộn phía sau và mong muốn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp cho tất cả chúng ta". Trên poster chính thức của chương trình, hai màu trắng xanh chủ đạo cùng hình ảnh bãi biển dài êm ái đã phần nào tiết lộ sớm về những "viên ngọc" vừa được Adrian Anh Tuấn ra mắt công chúng vào ngày 13/4.

Sân khấu của "Thong dong" được đặt trên chính chất liệu thiên nhiên tuyệt mỹ tại sân gôn The Bluffs, hòa quyện cảnh quan thiên nhiên giữa rừng và biển, tạo nên những hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng.

Ngoài buổi trình diễn ra mắt BST mới vào buổi chiều trên ngọn đồi lộng gió của sân gôn The Bluffs, các khách mời trong show diễn đã cùng nhau thưởng thức bữa tối sang trọng được chuẩn bị bởi các đầu bếp nhà hàng 5 sao của The Grand, chìm đắm trong các ca khúc du dương của nữ danh ca Thanh Hà và những cuộc chuyện trò thân mật và ấm cúng trước khi tận hưởng một đêm ngon giấc tại InterContinental Grand Ho Tram. Tất cả đã hoàn thiện chuỗi trải nghiệm "đánh thức mọi giác quan" mà ê-kip của NTK Adrian Anh Tuấn và đội ngũ tổ chức sự kiện tại The Grand Ho Tram Strip đã dày công chuẩn bị.



Nơi hội tụ của những màn so găng nảy lửa

Chưa đầy một tháng sau khi sự kiện võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp quốc tế Angel's Fighting Championship (AFC 23) khép lại thành công, The Grand Ho Tram Strip tiếp tục được tin tưởng lựa chọn làm điểm đăng cai giải đấu WBO Youth Title Match Chapter 3 vào ngày 22/4 sắp tới.

Với lợi thế cơ sở vật chất đạt chuẩn 5 sao, quy trình tổ chức chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế và sở hữu đúng tệp khách hàng mục tiêu của các giải đấu võ thuật và boxing nhà nghề, không khó để lý giải sức hút của khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á tại Hồ Tràm với các đơn vị tổ chức giải chuyên nghiệp. Đặc biệt, bề dày kinh nghiệm tổ chức sự kiện của The Grand Ho Tram Strip cũng trở thành yếu tố đảm bảo độ thành công của mỗi giải đấu.

Quay lại với WBO Youth Title Match Chapter 3, giải đấu lần này quy tụ 12 võ sĩ nam là "những ngôi sao đang lên" của khu vực châu Á, hứa hẹn tạo nên 6 cặp đấu kịch tính xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam gồm Phạm Hữu Thượng và Nguyễn Văn Hải lần lượt thi đấu ở hạng cân 51kg và 61kg. Cả hai đều sẽ đối đầu với các đấu thủ đến từ Trung Quốc.

Đứng trước thềm mùa hè sôi động, có một dự đoán gần như chắc chắn là các sự kiện hoành tráng tại The Grand Ho Tram Strip sẽ tiếp tục tăng lên để đáp ứng tối đa nhu cầu du lịch giải trí của du khách khi bước vào mùa cao điểm nghỉ dưỡng. Sau "Thong dong" và WBO Youth Title Match Chapter 3, hãy chuẩn bị tinh thần "xách balo lên và đi" và cùng đón đợi những chương trình bùng nổ hơn sẽ diễn ra tại The Grand Ho Tram Strip nhé!