"Tháng năm dữ dội" gây bức xúc cao độ: Lương Thanh bị "gán nợ", Hoàng Jacob trở mặt với Phan Thắng

Tháng năm dữ dội là bộ phim dài tập mới do POPS sản xuất và độc quyền phát hàng, vừa ra mắt vào đầu tháng 4. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc sống, tình yêu và tuổi trẻ của 4 bạn trẻ Thành Đông (Phan Thắng), Ngọc Liên (Lương Thanh), Thúy An (Ngọc Huyền), Hoàng Anh (Hoàng Jacob). Ngay những tập đầu, phim đã có nhiều tình tiết gây bức xúc cao độ cho khán giả vì quá thẳng và thật, phản ánh trực diện vào nhiều mảng tối tồn tại dai dẳng trong xã hội, đang bao trùm lên những số phận con gái, con trai, con chung, con riêng, con "rơi" và những cú lật mặt nhanh như bánh tráng vì tiền tài, đẳng cấp.

Có con trai "chống gậy" mới là nhất, con gái là thứ vô dụng!

Vấn đề trọng nam khinh nữ được khắc họa rõ nét nhất trong gia đình của Ngọc Liên (Lương Thanh). Những phát ngôn và hành động của bố mẹ Liên nhiều lần khiến người xem chưng hửng vì tức.

Lương thanh trong vai Ngọc Liên

Đỗ Duy Nam trong vai Toản, người anh trai ăn chơi của Liên

Từ bé đến lớn, Liên là cô bé chăm học, hiền lành đến mức bị bạn bè trêu chọc, ức hiếp cũng nhẫn nhịn. Trong khi đó, anh trai của Liên là Toản đua đòi, lêu lỏng, ăn cắp cả làng, lấy tiền thóc giống, đánh mẹ đánh em nhưng luôn được bố mẹ nâng như nâng trứng, trả nợ hết lần này đến lần khác chỉ vì lý do "Con có bị làm sao thì ai chống gậy cho bố mẹ". Còn đối với Ngọc Liên, dù có là con ngoan trò giỏi cũng bị bố mẹ cho ra rìa, thuận tay là tát, thuận miệng là chửi. Trong mắt họ, con gái cũng như thứ vô dụng. Định điểm là bố mẹ Ngọc Liên đang manh múng chiều lòng ông anh bất hảo, bắt gả cô cho giang hồ để xóa món nợ trăm triệu cho anh trai.

Bữa cơm chan nước mắt của Liên

Những định kiến cay độc

Có một người anh đầu trộm đuôi cướp "nức tiếng" như Toản, Liên bị gắn liền với định kiến: "Anh nó ăn cắp thì sau này nó cũng thành ăn cắp thôi" hay giồng giống trộm cắp. Cô bị bạn bè, hàng xóm miệt thị, xa lánh. Từ bé đến lúc trưởng thành, cô luôn phải sống trong tủi hổ, chống chọi với vết nhơ mà người anh đã tạo ra. May thay cô vẫn còn có người bạn mạnh mẽ là Thuý An (Ngọc Huyền) luôn bảo vệ mình.

Mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ của An là bà Hòa cũng vướng phải định kiến từ chính bà nội và trượt dài trong chuỗi ngày chịu đựng. Suốt ngày bà luôn nghe mẹ chồng mạt sát là "thứ sát phu", "cây độc không trái, gái độc không con". Còn bản thân An luôn bị bà nội chì chiết là "đồ xui xẻo, con hoang". Theo bà nội, con trai bà đi rừng bao năm không sao, nhưng khi đem bé An về nuôi thì chỉ 3 năm sau lại bị rắn cắn chết. Thế nên, bà dồn hết sự uất ức trong cái chết của con trai lên đầu hai mẹ con An. Có thể nói, bà nội của An đại diện cho một lớp người cổ hủ, với những định kiến mê tín dị đoan.

Bà Hòa và Thúy An bị bà nội miệt thị là "thứ sát phu", ghét cay ghét đắng từ bé đến lớn

Tình thân giãn nở vì tiền

Trong phim cũng có không hiếm những phân đoạn người thân trở mặt vì tiền khiến người xem nóng mặt. Như bà Ngà – bà nội của An đã định "bán" cháu mình cho nhà giàu, làm vợ một người bại não chỉ với giá 3 cây vàng. Bà ra sức ăn vạ, gào khóc, cấm cháu đi học vì sợ tốn thêm tiền.

Còn họ hàng của An cũng khốn nạn không vừa. Lúc bà Hòa đến nhờ cô em họ cho con gái ở nhờ để đi học ở Hà Nội thì em họ của bà Hòa liền từ chối đây đẩy. Thế nhưng, ngay khi bà Hòa rút trong bóp ra 20 triệu thì cục diện liền thay đổi 180 độ. An ngay lập tức được hoan nghênh.

Sau đó, họ trở mặt bắt cô cháu gái phụ việc quán cơm không công

Không chỉ có An và Liên sống dở chết với người thân vì tiền mà Thành Đông (Phan Thắng) cũng gặp một hoàn cảnh éo le, đau lòng. Sau 10 năm lên thành phố bương chải, kiếm tiền từ tấm bé, bị giang hồ đuổi đánh để tìm em trai cùng mẹ khác cha là Hoàng Anh (Hoàng Jacob), Thành Đông đã nhận về cái kết đắng ngắt. Không còn là cậu bé lẽo đẽo theo anh trai như ngày bé, kể từ khi theo cha ruột giàu có, Hoàng Anh dường như đã trở thành con người khác. Cậu vạch rõ ranh giới, phân chia rạch ròi với Đông chuyện "bố anh, bố em".

Hai anh em Hoàng Anh (Hoàng Jacob) và Thành Đông (Phan Thắng) có cuộc tái ngộ đắng ngắt

Trong khi người em cùng mẹ khác cha thành giám đốc, bố Đông (NSND Trung Anh) mở cửa hàng sửa xe, Đông thì vẫn vướng vào nghiệp giang hồ

Liệu rằng sau tất cả, Ngọc Liên, Thúy An, Thành Đông và Hoàng Anh có vượt qua được những nghịch cảnh ở điểm xuất phát, những định kiến cay độc để có cuộc sống hạnh phúc? Cùng đón xem trong các tập tiếp theo của Tháng năm dữ dội vào 20h thứ Ba, thứ Tư hàng tuần, độc quyền trên ứng dụng giải trí POPS.

Tải ứng dụng tại : https://bit.ly/POPSapp_TNDD.

Xem phim tại: https://bit.ly/POPSvn_TNDD_1.