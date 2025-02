Thắng đời 1 - 0: Được cầu hôn bằng chiếc nhẫn có 1-0-2

Bạn có biết: Mỗi chiếc nhẫn trong bộ sưu tập (BST) này đều được "thai nghén" với concept cực kỳ độc đáo - chỉ được mua MỘT lần duy nhất trong đời! Nghe qua thôi đã thấy "gây nghiện" phải không nào? Tin này vừa xuất hiện đã khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" và tranh thủ "thả thính" người yêu: "Anh ơi, em thấy nhẫn này xinh quá!"

Chiếc nhẫn "gây bão" MXH với concept chỉ mua một lần trong đời cực kỳ ấn tượng.

Không chỉ "gây bão" với quy định chỉ được mua 1 lần trong đời, BST Only You còn chiếm trọn spotlight với thiết kế sang-xịn-mịn đến từng chi tiết. Điểm nhấn là họa tiết chữ O và U đan xen tạo thành biểu tượng mang ý nghĩa Only You – Vì em là duy nhất. Viên kim cương 5.4 ly được đặt ở trung tâm vừa tôn lên vẻ đẹp của chiếc nhẫn, vừa có ý nghĩa thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu.

Design "không đụng hàng" với hình ảnh chữ O và U lồng ghép thành biểu tượng Only You.

"Nhà không có gì ngoài điều kiện", mỗi chiếc nhẫn có giá 102 triệu đồng - con số đặc biệt tượng trưng cho "độc nhất vô nhị" (1-0-2). Đặc biệt, khách hàng còn được tặng kèm hộp quà sang trọng với giấy chứng nhận GIA và dịch vụ khắc tên cực kỳ tinh tế.

Đẳng cấp phải thế: Hộp quà sang chảnh thiết kế riêng, giấy chứng nhận GIA và khắc tên độc quyền.

Hội chị em đang "đua nhau" tag người yêu vào các bài đăng về BST này với hy vọng sẽ là cô nàng may mắn tiếp theo được "flex" chiếc nhẫn độc đáo này:

"Mình mà được cầu hôn bằng nhẫn này chắc sẽ khoe tới già luôn á!"

"Anh ơi, nhẫn này xịn quá, mà chỉ được mua một lần thôi đó."

"Anh ơi, em thích…"

Nhìn những comment "đi vào lòng người" như vậy, không khó hiểu khi cư dân mạng đồng loạt cho rằng: Cô nàng nào được cầu hôn bằng chiếc nhẫn này đúng là "thắng đời 1-0" rồi!