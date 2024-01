Thân vương William đích thân lái xe đến thăm vợ ở bệnh viện, cựu quản gia hoàng gia khẳng định một điều không tránh khỏi

Tờ Daily Mail đưa tin, ngày 18/1, William đã đến thăm Kate tại bệnh viện, nơi cô đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật ở vùng bụng.

Thân vương xứ Wales được phát hiện rời khỏi bệnh viện tư London Clinic ở Marylebone trong chiếc Audi E-Tron GT Carbon Vorsprung trị giá 139.000 bảng Anh (4,3 tỷ VNĐ) vào khoảng 12h35' trưa, theo sau là các vệ sĩ hoàng gia trên chiếc Range Rover. William đã dành cả buổi sáng ở bệnh viện để chăm sóc vợ.

William được nhìn thấy lái xe rời bệnh viện sau một buổi sáng ở bên chăm sóc vợ.

Dự kiến William sẽ dành toàn bộ thời gian để ở bên vợ và lo cho các con trong những tuần tới khi Kate phải nghỉ ngơi để hồi phục sau ca phẫu thuật.

Được biết, cả William và bố mẹ cùng anh chị em của Vương phi xứ Wales đều hủy hết các hoạt động để tập trung hỗ trợ cô hồi phục và chăm sóc 3 đứa trẻ George, Charlotte và Louis.

Chi tiết tình trạng của Kate đến nay vẫn chưa được tiết lộ mặc dù Cung điện Kensington xác nhận không phải là ung thư. Điều quan trọng nữa là William phải hoãn các nhiệm vụ chính thức trong khi vợ anh đang nằm viện và kể cả khi trở về nhà. Chuyến công du nước ngoài đến Italy dự kiến vào tháng 3 của vợ chồng William và Kate cũng bị hoãn lại.

Cảnh sát đứng bên ngoài bệnh viện nơi Vương phi xứ Wales đang nghỉ ngơi.

Cựu quản gia hoàng gia từng làm việc cho Vua Charles, ông Grant Harrold, nói với tờ The New York Post hôm 17/1 rằng William chắc chắn đang cảm thấy "lo lắng" bởi cả hai người quan trọng là vợ và cha của anh sẽ không tham gia các công việc của hoàng gia vì lý do sức khỏe.

Ông Harrold, người đã làm việc cho Vua Charles trong 7 năm khi ông còn là Thái tử xứ Wales, nói: "Việc 2 thành viên hoàng gia không thể làm việc là điều khá bất thường và điều đó sẽ gây thêm áp lực cho William".

"Tôi chắc rằng anh ấy đang cảm thấy lo lắng, giống như chúng ta cũng vậy khi gia đình có người thân gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, William có khả năng đối phó tốt khi gặp căng thẳng, như tôi đã thấy nhiều lần".

Ông Harrold nói rằng quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật vùng bụng của Kate sẽ có "tác động rất lớn" đến Vương thất Anh.

Nguồn: Daily Mail, The New York Post