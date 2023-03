Thân thế nhân vật ăn trưa với Angelina Jolie: Hậu duệ của gia tộc ngân hàng mạnh nhất trong lịch sử, sở hữu khối tài sản 10 tỷ USD

Theo People, Angelina Jolie cùng tỷ phú người Anh - David Mayer de Rothschild gặp nhau tại Malibu, California (Mỹ). Cả hai chọn món ăn Nhật Bản tại cửa hàng Nobu cho buổi gặp gỡ. Quãng thời gian đôi bên ngồi ăn uống và đi dạo gói gọn trong 3 tiếng.

Jolie đã không công khai mối quan hệ nghiêm túc nào kể từ khi chia tay chồng cũ Brad Pitt vào năm 2016. Cả hai đã tuyên bố độc thân hợp pháp vào năm 2019, nhưng không thể hoàn thiện tất cả các chi tiết của vụ ly hôn do vấn đề tài sản và quyền nuôi con đang chờ giải quyết.

Đại diện của Jolie đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ trang Page Six về việc cặp đôi ra ngoài để thảo luận về công việc hay niềm vui. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ có thể liên quan đến công việc vì cả hai đều có nhiều sở thích chung.

Thiếu gia có xuất thân “trâm anh thế phiệt”

David Mayer de Rothschild là một thành viên của gia đình giàu có nhất thế giới. Anh đồng thời là một trong những người thừa kế gia sản nhà Rothschild. Theo CelebrityNetWorth, anh là người thừa kế trẻ nhất của gia đình, sở hữu khối tài sản khoảng 10 tỷ USD.

Rothschild – gia tộc kinh doanh Do Thái có nguồn gốc từ Đức, đã thành lập nên đế chế tài chính ngân hàng nổi tiếng bậc nhất Châu Âu thế kỷ 18. Gia tộc này đã đi tiên phong trong việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp và tài trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất thế giới, trong đó có các dự án xây đường sắt và kênh đào Suez. Thậm chí nhiều người còn nói rằng gia tộc Rothschild đã định hình nên thế giới tài chính hiện nay.

Gia tộc Rothschild. Ảnh: Internet

Đế chế Rothschild nổi danh từ những năm 1760 khi Mayer Amschel Rothschild (1744–1812) thành lập một ngân hàng tại quê nhà ở Frankfurt, Đức. Trải qua thời gian, cùng với sự góp sức của 5 người con trai, ông Mayer Rothschild đã biến Rothschild thành một gia tộc kinh doanh giàu có nhất mọi thời đại với hệ thống ngân hàng trải dài khắp châu Âu.

Khối tài sản khổng lồ của gia tộc Rothschild được chia cho nhiều thế hệ thừa kế trong suốt những năm qua. Ngày nay, tài sản nắm giữ của gia tộc Rothschild vẫn trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp từ dịch vụ tài chính, bất động sản đến khai khoáng, năng lượng và công tác từ thiện. Không những thế, gia tộc này còn sở hữu hàng chục nhà máy chế biến rượu vang ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.

Theo quy định từ thời cha ông, tài sản của nhà Rothschild luôn được đầu tư vào các tập đoàn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Hầu hết các thành viên trong gia đình làm việc tại các tập đoàn này và thành công lớn nhất của họ chính là hợp tác cũng như thực hiện các nguyên tắc kinh doanh thông minh.

Tài sản của Nathan Rothschild được kết nối mật thiết với tài sản của gia đình và trở thành một phần của khối tài sản tập thể khổng lồ mà mọi thế hệ nhà Rothschild đều có thể được hưởng. Hậu duệ nhà Rothschild các đời sau tiếp tục tài trợ cho các hoạt động kinh doanh toàn cầu và đóng góp vào lĩnh vực học thuật, nhân đạo, văn hoá và kinh doanh.

Tờ báo nổi tiếng Daily Telegraph của nước Anh đã từng viết: "Rothschild, gia tộc các ông chủ ngân hàng đa quốc gia này từ 200 năm nay đã là biểu tượng của tiền bạc, sự giàu có, quyền lực và những bí mật trong thế giới tài chính".

Sinh ra trong gia đình tài chính nhưng có lựa chọn khác biệt

David Mayer de Rothschild xuất thân trong gia tộc tài chính hùng mạnh nhưng lại được biết là một nhà thám hiểm và nhà bảo vệ môi trường. David là người sáng lập Myoo Agency. Tổ chức này ra đời nhằm mục đích tạo ra các hoạt động bền vững và thúc đẩy các chiến lược truyền thông liên quan đến phát triển bền vững.

Anh cũng là người thành lập Sculpt the Future, một nền tảng môi trường truyền bá kiến thức dựa trên môi trường với hệ sinh thái phiêu lưu và các phương pháp khác.

David Mayer. Ảnh: Internet

David Mayer còn sáng lập một tổ chức khác có tên là Mpact. Tổ chức này hướng dẫn các tổ chức giảng dạy tiếp cận những người đóng góp và tình nguyện viên tận tâm cho cộng đồng, từ đó hỗ trợ họ thực hiện mục tiêu.

Chàng thiếu gia nhà Rothschild là tác giả của bộ phim tài liệu năm 2009, Playground kiêm sản xuất một chương trình có tên Eco Trip: The Real Cost of Living. Năm 2017, anh cho ra đời bộ phim tài liệu Become Bond.

Năm 2007, Rothschild được vinh danh là một trong những Người đàn ông của năm của GQ. Người đàn ông 47 tuổi được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc gọi là "anh hùng khí hậu" vào năm 2009.

Vào năm 2020, tờ New York Times đưa tin anh đang sống với vợ, nữ diễn viên Karina Deyko, trong một khu phức hợp trường quay ở Los Angeles. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, truyền thông bắt gặp Rothschild rời khỏi một nhà hàng với nữ diễn viên Angelina Jolie ở Malibu, California.

