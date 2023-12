''Thần dược'' chống già cho nàng 25+, giải quyết triệt để mọi vấn đề: Từ da khô ráp, sần sùi đến tàn nhang, thâm nám

Tuổi 25+ là dấu mốc đánh dấu sự thay đổi của làn da. Cụ thể là 2 loại protein quan trọng trong việc hình thành cấu trúc da là collagen và eslatin sẽ bắt đầu suy giảm. Chị em dễ dàng nhận thấy sự khô rát trên da, một số còn xuất hiện vết nám và có dấu hiệu sạm dần đi. Dễ thấy nhất là tình trạng lỗ chân lông to lên, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở những vị trí dễ thấy như đuôi mắt, trán và quanh miệng. Để có thể ngăn chặn tình trạng lão hóa diễn ra sớm, chị em nên bổ sung vào chu trình skincare của bản thân 1 thành phần được coi là thần dược chống già, đó chính là retinol.

Bác sĩ da liễu Marisa Garshick làm việc tại Trung tâm da liễu MDCS, New York chia sẻ trên tạp chí Vogue, retinol là một chất dẫn xuất của vitamin A và thuộc nhóm Retinoid. Thành phần này có công dụng trung hòa những gốc tự do có khả năng gây tổn thương đến tế bào collagen của da.

Về công dụng, bác sĩ da liễu Whitney Bowe có trụ sở tại Thành phố New York giải thích: "Retinol được thêm vào các sản phẩm chăm sóc da để thúc đẩy quá trình tái tạo làn da, làm sáng tông màu, giảm mụn trứng cá và tăng cường sản xuất collagen", "Nó cũng có chức năng giống như một chất chống oxy hóa để giúp giải quyết các tổn thương do gốc tự do gây ra, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa rõ rệt''.

Như vậy, đủ bấy nhiêu thôi đã nói lên tất cả sự thần kỳ của retinol. Chính vì vậy, nếu muốn có làn da trẻ trung, mướt mát thì các chị em rất nên sử dụng những sản phẩm có chứa retinol.

Thời điểm phù hợp nhất để các chị em bắt đầu sử dụng retinol là từ 25 tuổi. Đây là giai đoạn quá trình thúc đẩy sự sản xuất collagen tự nhiên của làn da bắt đầu chậm lại, không còn dồi dào như trước đó nên bạn cần có chế độ chăm sóc da cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng các sản phẩm chứa loại ''thần dược'' này, nàng nên nhớ chọn liều lượng retinol thấp rồi tăng dần để tránh da bị kích ứng.

Bên cạnh đó, việc dùng retinol có thể khiến da nhạy cảm và bong tróc hơn so với bình thường. Vậy nên chị em đừng quên bổ sung thêm serum chứa HA để tăng cường khả năng dưỡng ẩm, tránh da bị khô căng khó chịu. Chưa hết, bạn cũng nên ''apply'' kem chống nắng đầy đủ vào buổi sáng để bảo vệ làn da toàn diện hơn.

Dưới đây là một vài sản phẩm chăm scos da chứa retinol mà chị em nên tham khảo:

Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment (Giá 1.950.000 VNĐ)

Shani Darden Skin Care Retinol Reform (khoảng 1.700.000 VNĐ)

Murad Retinol Youth Renewal Night Cream (Khoảng 2.700.000 VNĐ)

Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream (Khoảng 2.090.000 VNĐ)

Medik8 Bakuchiol Peptides Serum (Giá khoảng 1.500.000 VNĐ)