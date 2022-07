Thấm thía 10 lời thoại về tình bạn trên phim: Người yêu có thể đến rồi đi, nhưng tình bạn của chúng ta mới là mãi mãi

Phim ảnh không chỉ khiến khán giả phải suy ngẫm về cuộc sống mà còn mang đến những câu thoại ấn tượng, ẩn chứa bên trong đó là những triết lý về góc nhìn cuộc sống, tình cảm gia đình, tình bạn và có khi là những lời khuyên sâu sắc mà chúng ta có thể ghi nhớ như kim chỉ nam cho bản thân. Không phải chỉ có tình cảm nam-nữ, tình bạn cũng chính là thứ nguyên liệu tuyệt vời truyền cảm hứng cho các nhà làm phim. Cùng điểm qua 10 câu thoại cực đắt giá về tình bạn, lưu về ngay để "hâm nóng" tình cảm với hội bạn thân nhé!

1. "Lời hứa giữa những người bạn không bao giờ cần đến một lý do"

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim truyền hình giải trí thông thường, Friends còn trở thành biểu tượng series truyền hình khi mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc về cuộc sống, tình bạn, tuổi trẻ qua lăng kính vô cùng hài hước. Dù vẫn luôn "cà rỡn" với nhau mọi lúc mọi nơi, thế nhưng hội F5 vẫn luôn biết cách "sến" đúng lúc, đúng nơi. Một trong số đó được thể hiện qua việc Phoebe (Lisa Kudrow) ở cạnh Joey (Matt LeBlanc) và an ủi anh khi cậu bạn thân gặp chuyện buồn. Nếu như trong tình yêu, sự rung động chính là yếu tố quyết định mối quan hệ thì trong tình bạn, lời hứa và sự trung thành dành cho đối phương chính là chất xúc tác giúp tình bạn lâu bền.

2. "Bạn trai hay bạn gái có thể đến rồi đi, nhưng tình bạn của chúng ta mới là mãi mãi"

Đôi khi vì mải mê theo đuổi tình yêu mà chúng ta có thể vô tình "bỏ quên" những người bạn của mình. Tất nhiên, anh chàng Joey của Friends cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ vì bận hẹn hò với người khác mà anh chẳng màng nói trước với Phoebe mà chỉ để lại tờ giấy ghi chú. Câu thoại "dằn mặt" của Phoebe với anh bạn thân đã khiến không ít người phải suy ngẫm. Bởi lẽ, suy cho cùng, không phải tình tri kỷ mới là thứ bất di bất dịch hay sao?

3. "Tớ sẽ tiến lên, cô ấy là bạn của tớ và đang cần sự giúp đỡ"

Vốn dĩ là một kẻ vụng về trong cách thể hiện cảm xúc, dù không hay nói lời hoa mỹ nhưng Joey vẫn luôn chứng minh mình là một người bạn tuyệt vời bằng sự chân thành của anh. Câu thoại này thường xuyên xuất hiện khi Joey đề cập đến vết sứa cắn của Monica (Courteney Cox). Chẳng cần màu mè, sự quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ vô điều kiện của Joey chắc hẳn là điều đẹp đẽ nhất mà ai trong chúng ta cũng mong muốn sở hữu.

4. "Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù là đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém"

Hành trình của những cô, cậu phù thủy trẻ chống lại cái ác, bảo vệ thế giới mang đến nhiều bài học giá trị về tình yêu, cuộc sống. Tại đây, đã có nhiều câu thoại để lại ấn tượng lớn với khán giả. Một trong số đó là câu nói cực đắt giá của cụ Dumbledore đã khiến không ít người lớn và trẻ con đều phải lặng người suy ngẫm. Đôi khi vì sợ tổn thương hay mất lòng người khác, mà chúng ta thường lựa chọn cách làm ngơ và bỏ qua những lỗi lầm của họ. Tuy nhiên, chỉ ra sai lầm của người bạn thân chính là cách giúp họ trở nên tốt hơn.



5. "Tớ muốn cậu trở thành người bệnh ung thư hạnh phúc nhất trên thế giới"

Thirty Nine không chỉ là thước phim đẫm nước mắt xoay quanh hành trình trưởng thành đầy khắc nghiệt của thế giới người lớn mà thông qua đó, bộ phim còn gửi gắm những bài học sâu cay về tình bạn khi đứng trước bước ngoặt đời người. Nổi bật nhất phải kể đến tình bạn ấm áp giữa 2 cô nàng Mi Jo (Son Ye Jin) và Chan Young (Jeon Mi Do). Dù đôi lần bị chỉ trích là bênh bạn quá đà, thế nhưng dường như ai cũng có thể cảm nhận rằng, hơn cả Chan Young, Mi Jo là người luôn nỗ lực hết mình để khiến những ngày tháng cuối đời của cô bạn thân thành những ký ức có ý nghĩa nhất.

Một người bạn sẵn sàng bên ta những lúc ốm đau, bệnh tật luôn là món quà trân quý nhất mà ai cũng khao khát sở hữu

6."Có lẽ tình bạn cũng cần thử thách, chỉ có thử thách tinh thần mới vững vàng bền chặt"

Tuổi thanh xuân của chúng ta đâu chỉ được tạo nên bởi tình đầu, tình yêu mà còn được sưởi ấm bởi những người bạn ngô nghê chốn học đường. Hội bạn thân của Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi cũng thế, dù là những mảnh ghép trái ngược hoàn toàn, nhưng họ vẫn luôn nhường nhịn và che chở lẫn nhau. Dẫu cho sau này không còn chung chiến tuyến, trưởng thành đồng nghĩa với chia ly, thế nhưng ai cũng hiểu rằng chỉ có thử thách mới giúp họ lớn khôn và mài dũa tình bạn keo sơn.

7. "Dù cho đó là bạn thân đi nữa, em cũng phải nói nếu em bị đau. Nếu em không thích gì thì cứ nói là không thích. Nếu có gì đó không đúng, cứ nói là không đúng. Có như thế, lần sau họ mới không đối xử bất cẩn với mình."

School 2015 - series học đường nức tiếng làng phim Hàn một thời đã mang đến khán giả một góc nhìn đắt giá về tình bạn: "Không phải cứ là bạn thân thì có quyền đối xử tùy tiện với nhau". Bởi lẽ, đôi khi chính sự vô tâm, vô ý của chúng ta có thể khiến người bạn thân của mình bị tổn thương. Vì thế, học cách bày tỏ cảm xúc và quan tâm đến cảm xúc của hội bạn chính là một trong những "bài tập về nhà" mà chúng ta cần luyện tập.

8. "Cảm ơn cậu. Thật may vì tôi có cậu. Đừng quên nhé. Tôi luôn đứng về phía cậu."

Tình bạn kỳ lạ giữa đôi kỳ phùng địch thủ Na Hee Do (Kim Tae Ri) và Ko Yu Rim (Bona) trong Twenty Five, Twenty One cũng không quá khó bắt gặp trên thực tế, khi cặp đôi rơi vào trường hợp "từ thù hóa bạn". Vẫn luôn được biết đến như kẻ thù không đội trời chung của nhau, ấy vậy mà nào có ngờ cả hai cô nàng kiếm thủ lại chính là người bạn tâm giao trên mạng của đối phương. Những cụm từ đơn giản, ngắn gọn như "cảm ơn", "tôi luôn đứng về phía cậu" của người bạn thân, đôi khi lại vô tình biến thành lời cổ vũ có sức nặng tuyệt đối nhất mà ai cũng mong muốn nhận được.



9. "Đó là năm 1988, là thời gian trời se se lạnh nhưng trái tim chúng tôi luôn rực lửa, là thời gian chúng tôi không có gì nhiều nhưng tấm lòng của mọi người thật ấm áp."

Những đứa trẻ xóm Ssangmundong của Reply 1988 luôn khiến người xem phải ghen tị vì tình bạn diệu kỳ của họ. Dù đến cuối cùng, cái giá của sự trưởng thành là chia ly, thế nhưng họ vẫn là 5 đứa trẻ năm xưa đi tìm niềm hạnh phúc giản đơn bằng việc mãi ở bên nhau, sẵn lòng cho đi hết tấm lòng của mình mà không mưu cầu gì cả.

10. "Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra."

Thám Tử Lừng Danh Conan luôn được đánh giá cao không chỉ bởi những vụ án hóc búa mà nó mang đến mà còn vì những giá trị nhân văn được khéo léo ẩn ý xuyên suốt phim thông qua những tình tiết và lời thoại. Một trong số đó phải kể đến châm ngôn của cô nàng Ai Haibara. Dù thuộc diện ít nói, nhưng mỗi lần Haibara lên tiếng, đều khiến ai nấy phải lặng người suy ngẫm. Thật vậy, một khi tình bạn đã gắn với vật chất, chắc hẳn bản chất của mối quan hệ đó cũng sẽ không còn thuần khiết. Sự chân thành có lẽ là thứ "vật chất" giá trị nhất mà chúng ta nên theo đuổi.

Nguồn ảnh: Hancinema, IMDb

