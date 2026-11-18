Từng là biểu tượng phồn hoa của Seoul, trung tâm thương mại Sampoong bất ngờ biến thành đống đổ nát chỉ trong chưa đầy 20 giây. 502 người thiệt mạng, 937 người bị thương. Đằng sau thảm họa kinh hoàng ấy là hàng loạt sai phạm xây dựng và quyết định đặt lợi nhuận lên trên sinh mạng con người.

Những dấu hiệu cảnh báo bị phớt lờ

Ngày 29/6/1995, trung tâm thương mại Sampoong tại Seoul, Hàn Quốc, đang bước vào thời điểm kinh doanh nhộn nhịp nhất. Công trình có 5 tầng nổi, 4 tầng hầm, hơn 1.000 nhân viên và đón khoảng 40.000 lượt khách mỗi ngày. Doanh thu mỗi tuần có thể lên tới 4 triệu USD.

Thế nhưng, ít ai biết rằng tòa nhà đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường từ trước. Khoảng 8h sáng, quản lý cơ sở vật chất Lee Young-joo nhận được thông báo về những tiếng động lạ phát ra từ mái nhà. Ông biết khu vực này từng xuất hiện vết nứt sau khi các máy điều hòa được di chuyển hai năm trước, nhưng không quá lo ngại vì công trình vừa vượt qua đợt kiểm tra an toàn định kỳ.

Đến khoảng 10h, một nhà hàng ở tầng 5 phát hiện vết nứt lớn quanh cột trụ, rộng đến mức có thể nhét vừa một nắm tay. Nhà hàng được yêu cầu tạm đóng cửa, trong khi nhân viên được dặn giữ im lặng để tránh gây hoảng loạn.

Khách mua sắm cũng cảm nhận được những rung động bất thường. Đến 12h30, hệ thống điều hòa bị tắt với lý do thiết bị gặp sự cố.

Khoảng 14h, Chủ tịch Tập đoàn Sampoong Lee Joon triệu tập các quản lý và mời kỹ sư kết cấu Lee Hak-soo đến kiểm tra. Những vết nứt đã lan rộng đến mái nhà, một số khu vực còn xuất hiện hiện tượng sụp vỡ cục bộ. Kỹ sư đề nghị đóng cửa ngay lập tức để sửa chữa khẩn cấp.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo bác bỏ đề xuất này vì không muốn mất khoản doanh thu đáng kể trong ngày. Đó là quyết định khiến hàng nghìn người phải đối mặt với hiểm họa.

Hai mươi giây biến công trình thành đống đổ nát

Khoảng 17h40, những tiếng động lớn vang lên từ mái nhà. Bảy phút sau, một tiếng nứt vỡ dữ dội hơn xuất hiện. Sàn tầng 5, nơi đặt nhà hàng Chunwon, bị cột trụ xuyên thủng và không còn khả năng chịu tải. Trọng lượng dồn xuống các cột khác, nhưng kết cấu không thể duy trì lâu hơn.

Đến 17h52, chuông báo động vang lên. Khách hàng và nhân viên hoảng loạn tìm đường thoát thân, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chưa đầy 20 giây, các tầng lần lượt đổ sập xuống mặt đất, biến trung tâm thương mại từng là biểu tượng phồn hoa của Seoul thành đống bê tông và thép méo mó.

Vụ sập khiến 502 người thiệt mạng và 937 người bị thương. Gần 1.500 người bị vùi lấp dưới khoảng 42.000 tấn đổ nát. Lực lượng cứu hộ phải thận trọng di chuyển từng mảnh vỡ bằng tay vì lo ngại máy móc hạng nặng có thể làm tổn thương những người còn mắc kẹt.

Những sai phạm phía sau thảm họa

Ban đầu, các điều tra viên nghi ngờ nền móng có vấn đề do khu đất từng là bãi chôn lấp rác. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy móng công trình vẫn bảo đảm yêu cầu. Khoảng 150 mẫu bê tông được thu thập từ hiện trường cũng cho kết quả đạt tiêu chuẩn về cường độ.

Bước ngoặt xuất hiện khi nhóm điều tra đối chiếu bản vẽ thiết kế với kết cấu thực tế. Theo thiết kế, cột trụ phải có đường kính 80cm và được gia cố bằng 16 thanh thép. Nhưng trên thực tế, đường kính chỉ còn 60cm, số thanh thép giảm xuống còn 8. Sức chịu lực tổng thể của tòa nhà vì vậy suy giảm gần một nửa.

Các chuyên gia còn phát hiện cốt thép trong sàn bê tông được đặt sai vị trí. Thay vì cách bề mặt 5cm, chúng lại nằm sâu 10cm, khiến khả năng chịu lực của sàn giảm 20%. Công trình sử dụng kết cấu sàn phẳng không dầm, tức tải trọng được truyền trực tiếp từ sàn xuống các cột. Đây là kiểu kết cấu đòi hỏi độ chính xác cao, bởi một cột mất ổn định có thể kéo theo sự phá hoại dây chuyền.

Nghiêm trọng hơn, thiết kế ban đầu chỉ dành cho một tòa nhà văn phòng 4 tầng. Tập đoàn Sampoong sau đó yêu cầu chuyển công trình thành trung tâm thương mại và xây thêm một tầng. Nhiều cột chịu lực bị loại bỏ để tạo không gian lắp thang cuốn.

Tầng 5 vốn được dự kiến làm sân trượt băng, nhưng cuối cùng lại trở thành khu vực gồm 8 nhà hàng truyền thống. Do khách có thói quen ngồi ăn trên sàn, các nhà hàng được lắp thêm hệ thống sưởi bên dưới, làm tăng tải trọng lên kết cấu vốn đã bị thay đổi.

Ba máy điều hòa và quyết định tai hại

Một yếu tố đặc biệt quan trọng khác là hệ thống điều hòa trên mái. Ba máy làm mát bằng nước có tổng trọng lượng 29 tấn, khi chứa đầy nước có thể nặng tới 87 tấn, vượt xa tiêu chuẩn thiết kế.

Hai năm trước thảm họa, do cư dân xung quanh phàn nàn về tiếng ồn, ban quản lý quyết định di chuyển các máy điều hòa. Thay vì dùng cần cẩu nâng thiết bị, họ đặt máy lên bánh xe rồi kéo lê trên mái nhà.

Những chiếc máy nặng hàng chục tấn đã gây ra các vết nứt nghiêm trọng trên kết cấu. Khu vực gần nhà hàng Chunwon chịu tổn hại đặc biệt lớn. Mỗi lần hệ thống điều hòa hoạt động, rung động lại khiến các vết nứt lan rộng. Cuối cùng, sàn tầng 5 không còn khả năng chịu lực, kéo theo quá trình sụp đổ dây chuyền của toàn bộ tòa nhà.

377 giờ trong bóng tối và những bản án

Ngày thứ 17 sau thảm họa, khi công tác cứu hộ gần như chuyển sang tìm kiếm thi thể, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện một khoảng trống phía sau tấm bê tông. Bên trong là Park Seung-hyun, nữ nhân viên bán hàng 19 tuổi. Cô đã sống sót sau 377 giờ mắc kẹt trong bóng tối, dù bị mất nước nghiêm trọng.

Đó cũng là người cuối cùng được giải cứu còn sống khỏi đống đổ nát. Tin tức về sự sống sót kỳ diệu nhanh chóng lan truyền khắp Hàn Quốc, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau của gia đình 502 nạn nhân thiệt mạng.

Sự phẫn nộ của người dân dẫn đến nhiều tháng biểu tình. Các cuộc điều tra sau đó phát hiện nhiều quan chức chính phủ bị nghi ngờ nhận hối lộ trong quá trình xây dựng, trong khi nội bộ Tập đoàn Sampoong tồn tại nhiều hành vi tham nhũng và gian lận.

Ngày 27/12/1995, Chủ tịch Lee Joon bị kết án 10 năm 6 tháng tù vì tội ngộ sát do sơ suất. Con trai ông nhận án 7 năm tù vì các tội danh liên quan đến tham nhũng. Tổng cộng 21 người bị kết tội, trong đó có 12 quan chức chính phủ.

Thảm họa Sampoong cho thấy những hậu quả khủng khiếp khi lợi nhuận được đặt cao hơn an toàn. Những dấu hiệu nguy hiểm đã xuất hiện, kỹ sư đã cảnh báo, nhưng quyết định đóng cửa công trình vẫn bị bác bỏ vì doanh thu trong một ngày kinh doanh.

Một tòa nhà có thể được dựng lên trong nhiều năm, nhưng chỉ cần chưa đầy 20 giây để biến thành đống đổ nát. Và trong trường hợp Sampoong, cái giá của những sai phạm ấy được tính bằng hàng trăm sinh mạng.