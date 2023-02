Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Quyết không bỏ lại ai dưới đống đổ nát

Số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên trong báo cáo về thảm họa động đất của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16-2, nâng tổng số người tử nạn của cả nước này và Syria lên mức 42.000 người, riêng Thổ Nhĩ Kỳ thống kê thêm hơn 100.000 người bị thương.

Trong bài phát biểu hôm 15-2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định: "Trước tiên chúng tôi sẽ hoàn thành các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, không bỏ sót một người nào dưới đống đổ nát; đồng thời triển khai các dịch vụ phục vụ sinh hoạt và chỗ ở".

Nhắc lại mục tiêu xây dựng lại các tòa nhà bị sập do động đất trong vòng 1 năm, ông Erdogan cho biết trong cuộc họp nội các ngày trước đó họ đã quyên góp được 136,6 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 7,25 triệu USD) viện trợ.

Ông cũng gửi lời chia buồn tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, cảm ơn nỗ lực của các lực lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các quốc gia đã tham gia tìm kiếm cứu nạn, viện trợ cho đất nước, cùng "gánh vác thảm họa thế kỷ".

Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp nối tại TP Antakya, tỉnh Hatay - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16-2 Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết hiện có hơn 9.000 người thuộc các lực lượng của hơn 80 quốc gia đang làm việc trong vùng thảm họa và khoảng 100 quốc gia đề nghị hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng các hình thức khác nhau.

Một phân tích của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) công bố hôm 16-2 cho biết những tác động kinh tế tiềm ẩn của thảm họa động đất có thể dẫn đến thiệt hại lên tới 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2023. Tác động có thể đã nghiêm trọng hơn nhưng nỗ lực tái thiết dự kiến được thúc đẩy vào cuối năm nay sẽ bù đắp tác động tiêu cực đối với cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 15-2 gửi một thông điệp đoàn kết tới chiến dịch mới "Türkiye One Heart" của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hỗ trợ các nạn nhân động đất. "Nhu cầu là rất lớn nhưng hãy biết rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ các bạn và kêu gọi cộng đồng quốc tế làm điều tương tự".

Trong cuộc họp báo toàn cầu cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, người vừa trở về từ Syria, kêu gọi thế giới "mở lòng" với 2 quốc gia bị thảm họa. Cuối tuần trước, WHO đã đưa ra lời kêu gọi 43 triệu USD để hỗ trợ phản ứng của tổ chức ở cả 2 quốc gia; song chi phí đang tăng lên từng ngày và nhu cầu tài chính của WHO cho trường hợp khẩn cấp này có thể tăng gấp đôi vào cuối tuần này.

WHO hiện đang hỗ trợ cho các nạn nhân sống sót bị thương và tàn tật, chịu đựng giá rét và các vấn đề sức khỏe tâm thần, tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Theo ông Tedros, giai đoạn tìm kiếm cứu nạn đang đi đến hồi kết nhưng phần nhiệm vụ của WHO chỉ mới bắt đầu.

Tìm thấy 2 vị trí có dấu hiệu sự sống

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, ngày 16-2 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.

Theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương, từ sáng 16-2, lực lượng của quân đội Việt Nam triển khai đội chó cứu hộ và đội công binh cứu sập tiếp tục trinh sát, tìm kiếm tại xã Haci Omer Alpagot thuộc Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay.

Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), đoàn đã thực hiện tìm kiếm tại 3 điểm với 6 vị trí. Những điểm này đều nằm tại những tòa nhà cao tầng bị đổ, sập nghiêm trọng.

Tại mỗi vị trí, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chỉ đạo đội công binh cứu sập sử dụng kìm thủy lực cắt sắt mở đường, sau đó đưa chó nghiệp vụ luồn sâu để đánh hơi và kiểm tra chéo, rồi cuối cùng bộ đội công binh dùng thiết bị dò tìm để đánh giá chính xác tình hình.

Kết quả, tại 3 tòa nhà ở góc đường Akevle và Fahri Koruturk, đoàn đã xác định được 2 vị trí có dấu hiệu sự sống và 2 vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Tại đống đổ nát ở góc đường Bahceli Số 4, đoàn tìm thấy vị trí có 1 nạn nhân thiệt mạng. Tại mỗi vị trí, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trao đổi, bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục công tác cứu hộ, nhất là 2 vị trí có dấu hiệu sự sống và sẽ bám sát nắm thông tin từ phía chính quyền địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn quân đội Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 11 vị trí có nạn nhân do trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Tinh thần của các thành viên trong đoàn rất tự tin, sẵn sàng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nước bạn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.