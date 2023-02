Cô bé 5 tuổi Jinan đang nằm trên giường bệnh, sợ hãi và đau đớn. Các bác sĩ cho biết sẽ phải cắt bỏ chân của em. Cô bé đã trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc của các trận động đất chết người tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, sau khi đoạn video quay cảnh em mắc kẹt dưới đống đổ nát cùng em trai Abdullah được lan truyền rộng rãi.



"Giúp cháu với", cô bé nói với những người cứu hộ, "làm ơn đưa cháu ra ngoài".

Jinan đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Idlib, nơi phiến quân kiểm soát và chịu ảnh hưởng của trận động đất tàn phá ở phía Bắc Syria. Abdullah cũng được chăm sóc trên giường bên cạnh em. Bố mẹ và anh chị các em đều đã thiệt mạng sau trận động đất.

Cô bé 5 tuổi che chở cho em trong động đất Syria phải cắt bỏ chân

Umm Abdullah, dì của các em, đang ở cùng trong bệnh viện. "Trong lòng tôi như lửa đốt", cô vừa nói với CBS News vừa quay mặt đi để khóc.



Bệnh viện thành phố Harem của Idlib đã quá tải khi nhu cầu quá lớn. Bác sĩ Hassan Jolaiq nói 1.500 người điều trị tại cơ sở này trong ngày đầu tiên sau trận động đất. Số người chết vì hai trận động đất lớn xảy ra trong vòng 9 giờ vào ngày 6/2 đã vượt qua 41.000 trên khắp miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria.

Khi được hỏi liệu có nguồn lực cần thiết để chữa trị cho các nạn nhân trận động đất hay không, bác sĩ nói: "Thế giới chắc đã quên chúng tôi. Chúng tôi đã không nhận được viện trợ trong một thời gian rất dài".

Các trận động đất đã phá hủy hàng trăm tòa nhà trên khắp miền bắc Syria - khu vực do quân nổi dậy nắm giữ. Nhu cầu được giúp đỡ là rất lớn, nhưng rất ít viện trợ đến được khu vực và những người sống sót ngày càng trở nên tuyệt vọng.

Tổng thống Assad hôm thứ Hai đồng ý mở hai cửa khẩu biên giới bổ sung vào miền Bắc Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy nhanh dòng cứu trợ nhân đạo. Liên hợp quốc hoan nghênh động thái này, nhưng tính đến thứ Tư (15/2), mới chỉ có một đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc gồm 11 xe tải đến Syria.

Một đoàn xe cứu trợ khác, do các thủ lĩnh bộ lạc Ả Rập tập hợp, đã vượt biên giới từ lãnh thổ do chính phủ kiểm soát vào vùng động đất do quân nổi dậy kiểm soát. Nhưng dòng viện trợ vẫn nhỏ giọt, chưa đủ với hàng nghìn người sống sót sau trận động đất.

Nguồn: CBS News