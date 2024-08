Thảm họa của show hẹn hò: Mạnh Kiên bộc lộ sự gia trưởng, coi thường phụ nữ gây phẫn nộ

Là show truyền hình thực tế về tình yêu đang hot nhất hiện tại, Đảo Thiên Đường tập 4 tiếp tục thu hút sự chú ý với những màn hẹn hò của dàn trai xinh, gái đẹp. Trong đó, cặp đôi gây tranh cãi nhiều nhất, thậm chí còn bị netizen nhận xét là màn hẹn hò drama gọi tên Mạnh Kiên và Yuna Vũ.



Theo đó, sau khi được lựa chọn mỹ nam để đi hẹn hò 2 ngày 1 đêm, Yuna Vũ gây bất ngờ khi dành cơ hội này để tìm hiểu Mạnh Kiên. Bởi trước đó, cô nàng và Michael Trương đã có cuộc trò chuyện khá thú vị và cũng thể hiện đang để ý nhau. Song, dù chọn được lá phiếu hẹn hò trong một không gian resort sang trọng nhưng Yuna Vũ phải thốt lên cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình.

Buổi hẹn hò "bất ổn" của Yuna Vũ và Mạnh Kiên

Netizen thể hiện rõ sự bức xúc khi xem buổi hẹn hò drama của cặp đôi

Nhiều người nhận xét, cặp đôi đã có bữa tối hẹn hò “muốn quên” nhất từ trước đến nay vì 2 cá tính không hòa hợp, khó chia sẻ. Trong khi Yuna Vũ là người liên tục chủ động, gợi mở những câu chuyện để tìm hiểu đối phương thì cách trả lời của Mạnh Kiên khiến cô nàng tụt mood thấy rõ. Nam doanh nhân thường từ chối trả lời hoặc nói chen vào những câu chuyện không liên quan hoặc những lời thả thính “sởn da gà”. Điều này khiến Yuna Vũ cảm thấy đối phương có phần không nghiêm túc và trêu đùa.

Đỉnh điểm khiến buổi hẹn hò phải chấm dứt giữa chừng là khi Mạnh Kiên thể hiện sự gia trưởng của bản thân. Anh thẳng thắn tranh luận với Yuna Vũ và yêu cầu bạn gái: “Anh được nói Ừ, nhưng em không được nói Ừ”. Lý do đưa ra là vì Mạnh Kiên thích con gái bánh bèo, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều này khiến Yuna Vũ khó chịu ra mặt bởi cô nàng cảm thấy đối phương quá gia trưởng, áp đặt trong khi chỉ đang thoải mái trò chuyện, không cần câu nệ.

Cả hai tranh cãi khá nhiều, Mạnh Kiên liên tục chen ngang nói chuyện và hỏi những câu khiến Yuna Vũ sượng trân

Không những vậy, khi nhận xét về Yuna, Mạnh Kiên bày tỏ: “Rất là buồn. Hao công tổn sức vì đã chăm sóc cô ấy rất nhiều. Mình nghĩ có thể do bạn ấy ít tuổi nên chiều sâu so với mình còn chưa có, hoặc do tính cách mỗi người. Cá nhân mình thích một người điệu đà, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và biết chia sẻ hơn. Sau bữa tối mình cảm thấy không vui nữa. Mình hi vọng là được hẹn hò với một người có chiều sâu hơn, có tầm nhìn hơn”.

Cách nhận xét đối phương của Mạnh Kiên khiến netizen bùng nổ tranh cãi. Nhiều người thẳng thắn bày tỏ anh chàng có EQ “âm vô cực” khi thiếu đi sự nhạy cảm, lịch sự khi trò chuyện với người khác giới. Ban đầu ngay từ việc Mạnh Kiên chỉ liên tục nói những lời thả thính, trăng hoa đã khiến cộng đồng mạng khó chịu vì “phản tác dụng”, không thấy vui chỉ thấy nhạt và sến. Bên cạnh đó, khi Yuna Vũ chia sẻ, Mạnh Kiên không thể hiện sự lắng nghe và liên tục đưa câu chuyện vào ngõ cụt.

Ngoài ra, việc áp đặt của Mạnh Kiên hay quan điểm của anh về phụ nữ cũng khiến khán giả thể hiện sự phẫn nộ. Anh chàng nói những câu khiến Yuna Vũ thực sự cảm thấy khó hiểu, thất vọng khi không chú ý vào câu chuyện mà cô đang chia sẻ. Nhiều người cũng nhận thấy Mạnh Kiên chỉ làm những mình thích, không quan tâm đối phương muốn gì.

Mạnh Kiên gây phẫn nộ khi nhận xét bạn gái thiếu chiều sâu

Ban bình luận cũng cho rằng vấn đề của cuộc hẹn hò này nằm phần lớn ở Mạnh Kiên. Trong khi Thảo Nhi Lê thẳng thắn nói: “32 tuổi mà không biết tán gái” thì Văn Mai Hương hay Hari Won cũng cho rằng Yuna Vũ đã sai ngay từ đầu khi chọn Mạnh Kiên để đi hẹn hò.

Sau màn hẹn hò này, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận không hài lòng về cách cư xử của Mạnh Kiên. Dân tình cho rằng nam doanh nhân không tôn trọng phụ nữ, nói chuyện kém duyên và khẳng định sẽ không bao giờ hẹn hò với một người đàn ông có tính cách tương tự.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Miệng toàn thả thính nhưng không ai dính nổi. Yuna nói nếu tuyển quản lý thì ứng tuyển nhưng lại bắt họ phải biết nấu ăn? Không biết nấu thì chê tiểu thư? Khi người ta cố gằng hòa hoãn thì cợt nhả, không nghiêm túc, hỏi không trả lời nhưng lại nhận xét Yuna không có chiều sâu? Câu đấy phải dành cho bạn mới đúng”.

- “Vô duyên, gia trưởng, không tôn trọng phụ nữ. Thực sự EQ của Kiên phải nói là âm vô cực”.

- “Tôi từng gặp người như Kiên ngoài đời rồi, khó hòa hợp lắm vì họ chỉ quan tâm đến cảm xúc cá nhân”.

- “Đàn ông mà nói ra câu “hao tổn công sức vì chăm sóc cô ấy” thì không xứng đáng để đi hẹn hò. Bạn này 32 tuổi nhưng mình chưa thấy trưởng thành ở đâu mà lại chê cô gái kia thiếu chiều sâu”.

- “Sai lầm của Yuna Vũ là chọn hẹn hò với Mạnh Kiên. Từ tập đầu đến giờ, màn thể hiện của Kiên quá thất vọng. Mình không nghĩ các cô gái trong nhà chung sẽ thích tìm hiểu một người đàn ông thiếu tinh tế như vậy”.