Thảm đỏ khai mạc Cannes 2016: Nàng thơ Pháp hở bạo lấn lướt Demi Moore - Heidi Klum, dàn sao châu Á đổ bộ hoành tráng

Sau bao ngày mong chờ, Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức khai mạc vào ngày 12/5 (giờ Pháp). Tại thảm đỏ buổi công chiếu phim La Vénus Electrique (The Electric Venus) và lễ khai mạc LHP khủng nhất năm, cả dàn sao quyền lực bậc nhất từ Âu sang Á đều đổ bộ, thu hút sự chú ý lớn của khán giả toàn cầu với diện mạo lộng lẫy choáng ngợp.

Dù ban tổ chức đã ban hành quy định cấm mặc váy "khỏa thân" khoe da thịt quá đà, nhưng nàng thơ Pháp Frédérique Bel vẫn có màn lách luật ấn tượng. Mỹ nhân này diện váy đen hở bạo có thiết kế độc đáo, khoe khéo thân hình gợi cảm cùng nhan sắc trẻ trung ở tuổi 51. Đặc biệt, cô còn có những màn tạo dáng cực "nghệ", cực thơ nổi bật nhất thảm đỏ, lấn át cả những mỹ nhân đình đám như Heidi Klum, Demi Moore... Ngày khai màn Cannes 2026 cũng quy tụ nhiều ngôi sao đến từ châu Á như Củng Lợi, Triệu Đào, Trương Nghệ Hưng (Lay), Mike Angelo, Tạ Khả Dần...

Frédérique Bel chính là ngôi sao hở bạo nhất thảm đỏ Cannes ngày 1. Ảnh: Getty Images

Cô diện 1 thiết kế xuyên thấu gợi cảm, độc đáo. Ảnh: Getty Images

Màn tạo dáng của Frédérique Bel đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Getty Images

Từng chuyển động đều vô cùng cuốn hút. Ảnh: Getty Images

Frédérique Bel xứng danh nàng thơ nước Pháp. Ảnh: Getty Images

Nhìn nhan sắc này, khó ai tin được nữ diễn viên đã 51 tuổi. Ảnh: Getty Images

Demi Moore diện váy đuôi cá trắng bạc nổi bật. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy tôn lên thân hình đồng hồ cát của nữ minh tinh. Ảnh: Getty Images

Ở tuổi 64, Demi Moore không thể tránh được những dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Getty Images

Nhưng điều này chẳng thể làm phai mờ nhan sắc nữ minh tinh. Ảnh: Getty Images

Heidi Klum diện váy vàng nhạt nữ tính. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy tôn lên những đường cong đồng hồ cát của cựu siêu mẫu. Ảnh: Getty Images

Heidi Klum là gương mặt quen thuộc mỗi mùa Cannes. Ảnh: Getty Images

Minh tinh quyền lực Củng Lợi diện váy đen đơn giản. Ảnh: Getty Images

Nhan sắc có thể phai nhạt nhưng thần thái của minh tinh Trung Quốc là điều không cần bàn cãi. Ảnh: Getty Images

Dàn sao châu Á đông đảo đổ bộ thảm đỏ Cannes ngày 1. Ảnh: Getty Images

Tài tử Thái Lan Mike Angelo sánh đôi cùng nữ diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc Tạ Khả Dần. Ảnh: Getty Images

Tạ Khả Dần diện váy tông đen lấp lánh nổi bật. Ảnh: Getty Images

Cô có màn thể hiện khá tốt trong lần đầu "chào sân" Cannes. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao 29 tuổi không bị Getty Images "dìm hàng". Ảnh: Getty Images

Mike Angelo điển trai và thu hút. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên anh đã bị góc chụp "dìm" chiều cao. Ảnh: Getty Images

Bị cấm sóng ở Trung Quốc nhưng Trương Nghệ Hưng (Lay của nhóm EXO) vẫn có thể hoạt động ở quốc tế. Ảnh: Getty Images

Đây là lần thứ 2 anh tham dự liên hoan phim danh giá. Ảnh: Getty Images

Getty Images cũng có lúc chụp được tấm ảnh "thơ" như này. Ảnh: Getty Images

Minh tinh phái thực lực Triệu Đào. Ảnh: Getty Images

Đội hình nghệ sĩ châu Á còn có Dương Hoa. Ảnh: Getty Images

Minh tinh quyền lực Hollywood Jane Fonda. Ảnh: Getty Images

Fashionista nổi tiếng người Anh kiêm chị gái siêu mẫu Cara Delevingne - Poppy Delevingne. Ảnh: Getty Images

Tài tử lừng danh James Franco. Ảnh: Getty Images

Anh tham dự cùng bạn gái Izabel Pakzad. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Fast and Furious Tyrese Gibson. Ảnh: Getty Images

Đạo diễn lừng danh Peter Jackson...

... cùng 2 con Billy - Katie Jackson. Ảnh: Getty Images

Người mẫu kiêm diễn viên Anh Kimberley Garner thu hút mọi ánh nhìn với váy hoa nữ tính. Ảnh: Getty Images

Blogger thời trang danh tiếng Caroline Daur. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao Nhật Ký Ma Cà Rồng Claire Holt. Ảnh: Getty Images

Người mẫu Maika Monroe khoe thân hình gợi cảm với váy ánh kim ôm sát. Ảnh: Getty Images

Alice Abdel Aziz khoe lưng trần sexy. . Ảnh: Getty Images

Người mẫu Hồi Giáo Ikram Abdi Omar chứng minh không phải cứ hở mới là đẹp. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng Hofit Golan. Ảnh: Getty Images

Ca sĩ người Thụy Sĩ Ginta Biku. Ảnh: Getty Images

Emma Thynn cùng màn tung váy duyên dáng. Ảnh: Getty Images

Ilona Matsour cùng chiếc váy độc đáo. Ảnh: Getty Images

Màn làm lố đến từ vị trí của Elena Lenina. Ảnh: Getty Images

Chiếc váy lông vũ dát vàng không mấy đẹp mắt của Anna Stukkert. Ảnh: Getty Images

Người mẫu Anh gốc Ấn Rahi Chadda. Ảnh: Getty Images

