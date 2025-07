Thảm đỏ hot nhất ngày: Top 3 Hoa hậu Việt Nam bỏ về như "cơn gió", Thanh Hằng "lạc quẻ" chiếm spotlight

Ngày 28/7, buổi họp báo ra mắt chương trình Vietnam's Next Top Model 2025 được diễn ra tại TP.HCM. Đánh dấu cho lần trở lại của mùa thứ 9 là sự góp mặt của bộ sậu giám khảo nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, giám đốc sáng tạo Nam Trung và siêu mẫu Thanh Hằng.

Trong sự kiện quan trọng trước thềm lên sóng, đầy đủ các thành viên trong dàn giám khảo đã đổ bộ lên thảm đỏ. Gây chú ý nhất vẫn là siêu mẫu Thanh Hằng, cô diện chiếc đầm vàng được đính kết tỉ mỉ, cắt xẻ táo bạo khoe trọn sắc vóc gợi cảm. Chiếc đầm xẻ sâu phần dưới giúp cho host của Vietnam's Next Top Model flex đôi chân dài trứ danh.

Trong khi 3 giám khảo còn lại diện "cây đen" lên thảm đỏ thì Thanh Hằng vác bộ cánh màu vàng lộng lẫy, qua đó khiến phần xuất hiện tưởng chừng lạc quẻ của cô lại trở nên nổi bật. Nhiều người cho rằng với vai trò là host của chương trình thì việc Thanh Hằng chiếm spotlight hơn cũng không có gì quá khó hiểu.

Sự xuất hiện của dàn giám khảo Vietnam's Next Top Model mùa 9

Nhận sự quan tâm không kém trên thảm đỏ là màn đổ bộ của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh - Châu Anh - Vân Nhi. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên mà Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 lộ diện. 3 mỹ nhân diện những bộ đầm đen đồng điệu, khoe visual sáng bừng trên thảm đỏ dù quay cận bằng camera thường.

Tuy nhiên, màn xuất hiện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam tại sự kiện như một "cơn gió". Sau khi lộ diện trên thảm đỏ và nán lại họp báo không lâu thì 3 mỹ nhân ra về luôn, không ở lại theo dõi dù chương trình còn chưa bắt đầu.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam khoe visual sáng bừng

Thảm đỏ Vietnam's Next Top Model còn quy tụ nhiều khách mời đình đám. Dàn mỹ nhân nổi tiếng như Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu 1 Miss Cosmo 2024 - Mook Karnruethai Tassabut, Á hậu Quỳnh Châu, Ánh Vương, Minh Anh, MC Thanh Thanh Huyền, người mẫu Trà My,... diện váy áo lộng lẫy, kèn cựa visual tại sự kiện

Vietnam's Next Top Model là chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Mùa đầu tiên của chương trình lên sóng từ năm 2010. Suốt gần 15 năm qua, Vietnam's Next Top Model không chỉ là một chương trình truyền hình mà còn là cánh cửa mở ra sự nghiệp cho hàng trăm người mẫu chuyên nghiệp như Quán quân Trang Khiếu, Quán quân/ Á hậu Hoàng Thùy, Quán quân/ Á hậu Mâu Thủy, Quán quân/ Á hậu Hương Ly, Quán quân/ Hoa hậu Ngọc Châu, Á quân/ siêu mẫu Tuyết Lan... Trong đó, có không ít người đã đạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp, sải bước trên các sàn diễn quốc tế thuộc tuần thời trang Paris, Milan, London, New York..

Dàn khách mời đổ bộ thảm đỏ Vietnam's Next Top Model mùa 9

Bà Trang Lê và bộ sậu của Vietnam's Next Top Model 2025

Thanh Hằng khoe body gợi cảm

Hoa hậu Ngọc Châu diện đầm cắt xẻ táo bạo

Á hậu Quỳnh Châu ngày càng thăng hạng nhan sắc

Á hậu Miss Cosmo lộ diện với tạo hình cá tính

Á hậu Ánh Vương khoe vòng 1 lấp ló trên thảm đỏ

Á vương Minh Toại và top 3 Hoa hậu Việt Nam khoe visual sáng bừng

Top 3 Hoa hậu Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ không lâu thì ra về

Người mẫu Trà My