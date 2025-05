Thái tử hàng thật giá thật từ bỏ thừa kế vì đam mê

Trần Sở Hà sinh năm 1978, là một diễn viên Trung Quốc nổi đình đám nhưng không phải vì tác phẩm mà bởi gia thế lẫy lừng của mình. Anh là con trai duy nhất của Trần Khải Lễ - thủ lĩnh huyền thoại của bang phái xã hội đen Trúc Liên, từng khiến cả giới giang hồ phải nể sợ. Sau khi cha mất năm 2007, Trần Sở Hà có thể dễ dàng ngồi mát ăn bát vàng với khối tài sản thừa kế ước tính hơn 2 tỷ NDT (tức khoảng 7000 tỷ VND) nhưng anh đã chọn từ bỏ tất cả vì đam mê.

Với tình yêu lớn dành cho nghệ thuật, Trần Sở Hà quyết định theo đuổi nghiệp diễn xuất, khiến những thành viên còn lại trong gia đình thi nhau xâu xé khối tài sản thừa kế kếch xù. Anh từng chia sẻ rằng, bản thân không muốn bị trói buộc bởi danh phận hay quá khứ gia đình, càng không muốn bị nhớ tới như một "cậu ấm sống nhờ tiền cha". Cuối cùng, Trần Sở Hà thực sự bắt đầu từ con số 0. Năm 27 tuổi anh mới bắt đầu đi học diễn xuất tại Bắc Ảnh và có vai diễn đầu tay. Chính sự nghiêm túc và đam mê đã giúp anh dần khẳng định bản thân trong làng giải trí Hoa ngữ.

Visual đỉnh nóc nhưng mãi không thể bứt phá

Trần Sở Hà bước chân vào showbiz với bộ phim Kung Fu Bóng Rổ, sau đó gây chú ý mạnh mẽ với vai Dylan trong Định Mệnh Anh Yêu Em. Với vẻ ngoài lai Tây cực phẩm, sống mũi cao, mắt sâu, đường nét sắc lạnh như tạc tượng, anh nhanh chóng nổi tiếng, được tung hô với những danh xưng mỹ miều.

Thế nhưng dù có cả nhan sắc lẫn diễn xuất nhưng Trần Sở Hà vẫn loay hoay mãi chưa thể bứt phá. Anh có hàng loạt vai diễn ấn tượng như Diệp Khai trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, vai nam chính trong Hạ Gia Tam Thiên Kim, hay loạt vai phụ trong những bom tấn cổ trang như Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi,... Tuy nhiên, anh vẫn chưa có một vai diễn bùng nổ thật sự để bật lên hàng sao hạng A.

Khán giả nhận xét, một phần lý do khiến Trần Sở Hà kém tiếng là vì lối đi của anh khá an toàn, ít thử sức với các dạng vai nặng tâm lý. Phần khác là do làng giải trí Hoa ngữ quá khắc nghiệt, nơi mỗi năm có hàng trăm mỹ nam mới nổi ới visual không hề kém cạnh. Dĩ nhiên dù không nổi đình nổi đám như nhiều đồng nghiệp cùng thời, nhưng Trần Sở Hà vẫn giữ được sự yêu mến bền bỉ từ người hâm mộ. Anh không vướng scandal, sống đời tư kín tiếng và tiếp tục chọn lọc các dự án nghệ thuật có chiều sâu. Ở tuổi U50, anh vẫn là một trong những nam thần giữ vững phong độ cả về ngoại hình lẫn khí chất, điều mà không phải mỹ nam nào cũng làm được sau ngần ấy năm lăn lộn showbiz.

Trần Sở Hà đóng phim nào cũng khí chất ngời ngời

Nguồn ảnh: Tổng hợp