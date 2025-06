Thái Nguyên: Lũ trên sông Công gây thiệt hại nặng nề cầu cống, giao thông chia cắt cục bộ

Theo ghi nhận của PV Thời báo VTV, do mưa lớn và nước lũ trên sông Công dâng cao, chảy xiết, một phần ngầm tràn Trại Ngựa nối liền hai xã Bình Sơn và Bá Xuyên (TP. Sông Công) đã bị cuốn trôi. Người dân địa phương cho biết, nước lũ tràn qua bề mặt cầu trong hai ngày qua, và phải đến rạng sáng ngày 22/6, khi lũ rút dần, phần ngầm tràn bị cuốn trôi mới được phát hiện.

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP. Sông Công xác nhận vị trí ngầm tràn bị cuốn trôi nằm bên địa phận xã Bá Xuyên, gây ảnh hưởng đến giao thông cục bộ giữa hai xã Bình Sơn và Bá Xuyên.

Ước tính, phần bê tông cứng bị nước cuốn trôi dài hơn 20m. Hiện tại, chính quyền xã đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lực lượng chốt chặn tại hai đầu ngầm tràn Trại Ngựa, cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân

Cầu tạm nối xã Minh Đức (Phổ Yên) và phường Thắng Lợi (TP Sông Công) bị lũ cuốn.

Cùng với ngầm tràn Trại Ngựa, cây cầu tạm Đầm Mương bắc ngang qua sông Công cũng bị hư hại nặng nề sau trận lũ lớn. Tình trạng tan hoang của cây cầu đã khiến việc đi lại của người dân trong khu vực gặp vô vàn khó khăn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy dòng nước sông Công cuồn cuộn chảy xiết, nhấn chìm và cuốn trôi nhiều hạng mục của cây cầu.

Đáng buồn hơn, trận mưa lũ trên địa bàn TP. Sông Công đã gây ra thiệt hại về người, một nạn nhân bị đuối nước đã được tìm thấy. Ngoài ra, mưa lớn trong các ngày 20-21/6 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có thiệt hại về chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Các lực lượng chức năng, bao gồm quân đội và công an, đang tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả thiên tai. Chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ và tái thiết kịp thời.

Các lực lượng chức năng khẩn trương ứng phó mưa lũ, hỗ trợ người dân tại Thái Nguyên và Bắc Kạn

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 1, đặc biệt tại Thái Nguyên và Bắc Kạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng và phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong hai ngày 21 và 22/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ từ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn cùng một số đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Với sự hỗ trợ của xe ô tô, xuồng, thuyền, máy phát điện và các trang bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng, các lực lượng đã kịp thời di dời hàng trăm hộ dân cùng tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Đồng thời, công tác tìm kiếm nạn nhân do sạt lở cũng đang được tích cực triển khai.

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 20 đến sáng 21/6, mực nước các sông dâng cao đã gây ngập úng cục bộ trên toàn tỉnh. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là xã Thịnh Đức (TP. Thái Nguyên) và một số vị trí tại huyện Đại Từ, huyện Phú Bình, cùng hai thành phố Phổ Yên và Sông Công.

Ngay từ 3 giờ sáng ngày 21/6, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại các điểm ngập úng để hỗ trợ người dân. Đến nay, hơn 200 người dân, hàng trăm con lợn, hàng nghìn con gà và hàng chục tấn thóc đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Quân khu 1 triển khai lực lượng và phương tiện hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Mặc dù dự báo mực nước sông Cầu đã qua đỉnh lũ và đang giảm nhanh, nhưng tình trạng ngập úng cục bộ vẫn còn và diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và địa phương tại Thái Nguyên, Bắc Kạn nắm chắc tình hình mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện kịp thời có mặt tại các điểm ngập úng để giúp đỡ Nhân dân di dời người và tài sản.

Cùng với lực lượng quân đội, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã chủ động vào cuộc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh. Các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông, cùng Công an các xã, phường, thị trấn đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với quân đội và chính quyền cơ sở.

Các biện pháp được triển khai bao gồm chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm; phân luồng, điều tiết giao thông, ngăn không cho người và phương tiện qua lại các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng công an đã sử dụng xuồng máy, xuồng cứu nạn, phao cứu sinh để tiếp cận các khu vực bị chia cắt, hỗ trợ di chuyển hàng trăm người dân, bao gồm người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người không có khả năng đi lại, đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Song song với công tác cứu hộ, Công an cấp xã cũng khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, phối hợp với chính quyền địa phương tham mưu sơ tán dân cư và bảo vệ tài sản. Các đơn vị được yêu cầu trực ban, trực chiến nghiêm túc, chủ động ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hồ sơ, tài liệu và cơ sở giam giữ.

Hiện tại, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với mưa lớn trên diện rộng, khả năng nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao. Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân, quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Người dân trong vùng được khuyến cáo chủ động phòng tránh và nâng cao cảnh giác.