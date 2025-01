Thái Lan tăng cường an ninh cho du khách nước ngoài

Vấn đề về an toàn của du khách nước ngoài tại Thái Lan được đặt ra sau vụ việc diễn viên Trung Quốc Vương Tinh mất tích tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Diễn viên 22 tuổi này sau đó đã được tìm thấy và quay trở về Trung Quốc. Vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, gây lo ngại ở Thái Lan về sự sụt giảm lượng du khách Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết người này có thể là nạn nhân của vụ buôn người do các băng nhóm tội phạm thực hiện. Diễn viên này sau đó đã được tìm thấy và quay trở về Trung Quốc.

Khách du lịch tham quan chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: THX/TTXVN)

Để khôi phục lòng tin của du khách Trung Quốc nói riêng và du khách quốc tế nói chung, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn cho biết đã chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường an ninh cho du khách. Bà Paetongtarn đồng thời cho biết sẽ ghi âm thông điệp bằng tiếng Trung Quốc để tái đảm bảo với du khách về sự an toàn và an ninh của họ.

Theo Tổng Cục Du lịch Thái Lan, trong năm 2024, đã có hơn 6,7 triệu lượt du khách Trung Quốc đến thăm Thái Lan, chiếm gần 20% lượng du khách nước ngoài đến nước này.

Còn theo Thủ tướng Paetongtarn, năm nay, Thái Lan sẽ đón lượng khách nước ngoài đạt mức kỷ lục của năm 2019 là gần 40 triệu lượt. Và dự kiến ngành du lịch Thái Lan sẽ đóng góp khoảng 3.300 tỷ Baht (hơn 95,5 tỷ USD) cho nền kinh tế nước này.