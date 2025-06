Thái Lan đang có cú sốc kinh tế chưa từng có, thừa nhận rơi vào “khủng hoảng”

Cụ thể, ngành du lịch Thái Lan đang đối mặt với cú sốc chưa từng có khi lượng du khách Trung Quốc – vốn là nguồn khách lớn nhất suốt hơn một thập kỷ qua – tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng, buộc nhiều doanh nghiệp lữ hành phải “ngủ đông” chờ thị trường phục hồi, dự kiến không sớm hơn năm 2026, theo Nation.

Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA) nhận định năm nay Thái Lan chỉ đón khoảng 5 triệu khách Trung Quốc, trong đó phần lớn là đi công tác chứ không phải du lịch thuần túy. Khách đoàn du lịch thật sự chỉ chiếm 20%, tức khoảng 1 triệu người.

Ngày 6/6 trở thành dấu mốc lịch sử khi Malaysia chính thức vượt Trung Quốc, trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Thái Lan kể từ năm 2012. Thống kê từ 1/1 đến 8/6 ghi nhận du khách Malaysia 2.041.002 lượt, du khách Trung Quốc 2.029.481 lượt.

Việc sụt giảm của khách Trung Quốc được cho là xuất phát từ những lo ngại dai dẳng về an toàn, đặc biệt sau vụ diễn viên Trung Quốc mất tích gần biên giới Thái Lan – Myanmar hồi đầu tháng 1. Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc và kéo dài tác động tiêu cực suốt nhiều tháng qua.

Ông Sisdivachr Cheewarattanaporn – Chủ tịch danh dự và cố vấn cấp cao ATTA – cho biết nhiều công ty lữ hành chuyên khách Trung Quốc hiện không còn tour, không còn việc làm, buộc phải bước vào trạng thái “ngủ đông”.

“Có những công ty đã buộc phải đóng cửa hoàn toàn”, ông này nói. “Sau đại dịch COVID, họ kỳ vọng thị trường Trung Quốc sẽ phục hồi như trước. Năm ngoái, tình hình còn tích cực. Nhưng năm nay, không có khách, họ đành đóng lại để chờ thời”.

Các công ty có tiềm lực hơn thì vẫn cố gắng cầm cự trong nửa cuối năm nay và sang năm sau. Nhưng với những doanh nghiệp chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc, việc tạm ngưng hoạt động là không thể tránh khỏi.

Sự chững lại của ngành du lịch cũng đang khiến các ông lớn bất động sản phải tính lại chiến lược đầu tư.

Bà Wallapa Traisorat – CEO Tập đoàn Asset World Corp (AWC) – cho biết dù công ty vẫn giữ nguyên kế hoạch đầu tư 5 năm trị giá 100 tỷ baht (hơn 3 tỷ USD), nhưng có thể sẽ phải điều chỉnh tiến độ để phù hợp tình hình kinh tế toàn cầu. “Chúng tôi đang chờ thời điểm thích hợp để tiếp tục đầu tư, ưu tiên những dự án có tín hiệu thị trường rõ ràng,” bà nói.

AWC hiện tập trung vào các dự án “điểm đến” nhằm thu hút đối tác quốc tế và tăng sức hút cho các đô thị du lịch lớn. Một số dự án nổi bật gồm: Wang Nakhon Kasem (Yaowarat), Aquatique Pattaya, Lanna Thique Chiang Mai, The Ritz-Carlton Bangkok và dự án khách sạn The Riverside. Riêng dự án Asiatique The Riverfront, từng gây chú ý với kế hoạch xây tòa nhà 100 tầng cao nhất Thái Lan, cũng đang được xem xét lại thời điểm triển khai.