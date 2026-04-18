Thái Lan cảnh báo khẩn về dịch "sốt đất": 732 ca nhiễm, 23 trường hợp tử vong

Thái Lan vừa báo cáo một đợt bùng phát nghiêm trọng bệnh Melioidosis, hay còn gọi là "sốt đất", với 732 ca nhiễm và 23 trường hợp tử vong được ghi nhận kể từ đầu năm.

Căn bệnh này do một loại vi khuẩn trong đất và nước đọng gây ra, lây nhiễm sang người qua các vết trầy xước trên da, hít phải bụi hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Những người làm nông nghiệp, người trên 50 tuổi và những người có bệnh lý nền như tiểu đường hoặc bệnh thận là nhóm có nguy cơ cao nhất bị nhiễm trùng nặng. Các quan chức y tế đang kêu gọi những nhóm đối tượng có nguy cơ nên mặc đồ bảo hộ như ủng và găng tay, đồng thời cần đi khám ngay khi có các triệu chứng như sốt cao vì căn bệnh này có thể điều trị được nếu phát hiện sớm.

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2026, bà Lalida Perisviwattana, Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan thông báo rằng Bộ Y tế Công cộng đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 16 tháng 4 năm 2026, cả nước đã ghi nhận 732 ca nhiễm tích lũy. Tác động khu vực đặc biệt rõ rệt ở phía đông bắc.

Văn phòng Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh số 7 tại Khon Kaen đã báo cáo 68 trường hợp mắc bệnh và hai ca tử vong trong khu vực quản lý. Dữ liệu chỉ ra rằng nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất là những cá nhân từ 50 tuổi trở lên.

Bệnh Melioidosis do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, một loại vi khuẩn tìm thấy trong đất và nước đọng. Bà Lalida giải thích rằng mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể qua ba con đường chính bao gồm việc tiếp xúc trực tiếp với các vết thương hở hoặc vết trầy xước trên da, hít phải bụi bẩn bị nhiễm khuẩn hoặc sử dụng nguồn nước ô nhiễm chưa qua xử lý.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh có thể gây nhầm lẫn vì thường giống với cảm lạnh hoặc cúm thông thường. Các triệu chứng dao động từ sốt cao cấp tính và suy hô hấp đến các ổ áp xe mãn tính và nhiễm trùng da. Trong những trường hợp nghiêm trọng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, dẫn đến nhiễm trùng huyết. Đây là một tình trạng đe dọa tính mạng và là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tử vong cao trong đợt bùng phát hiện nay.

Nguồn: Nation Thailand