Lãnh đạo Ban Quản lý thác Bản Giốc cho biết những ngày vừa qua thác Bản Giốc không đóng cửa mà vẫn thực hiện công tác an ninh an toàn, đảm bảo phục vụ du khách tham quan. Một số du khách, nhất là khách quốc tế, vẫn vui thích và hài lòng dù nước lũ ảnh hưởng đến cảnh quan tại thác Bản Giốc. Đến ngày 5/8 thời tiết thuận lợi, hoạt động du lịch diễn ra bình thường và Ban Quản lý tập trung chỉnh trang cảnh quan, sửa chữa một số hạng mục bị ảnh hưởng do mưa lũ.