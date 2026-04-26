"Thà để mốc còn hơn cho nó ăn" - Chiếc bánh trứng tố cáo kiểu phụ huynh "đạo đức giả"

Gần đây, một phụ huynh Trung Quốc đăng bài than thở: cuối tuần mua cho con gái một hộp bánh trứng nhưng sợ con ăn hết trong một lần nên đã lén cất đi, định chia ra cho con ăn trong hai ngày. Không ngờ, cất rồi… quên luôn.

Đến khi nhớ ra, hộp bánh đã quá hạn 11 ngày, bên trong mốc meo, không thể ăn được nữa. Người mẹ cảm thấy rất buồn, vốn chỉ muốn giúp con kiểm soát việc ăn uống, ai ngờ lại gây lãng phí.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lý do tuổi lớn nên hay quên không thuyết phục, bởi người này trông chỉ hơn 30 tuổi. Hơn nữa, với các loại bánh nướng như vậy, thời gian ngon nhất là ăn trong ngày. Nếu không muốn con ăn quá nhiều, cách hợp lý nhất là mua ít lại, hoặc chia ra, con ăn một phần, người lớn ăn một phần.

Thay vì vậy, phụ huynh lại chọn cách giấu đi, để đến khi thực phẩm hỏng hoàn toàn. Điều khiến cư dân mạng khó hiểu hơn là trong những ngày đó, cô con gái đã nhiều lần hỏi về hộp bánh, nhưng người mẹ vẫn không đưa ra.

Chính sự mâu thuẫn này khiến nhiều người nhận xét: đó không đơn thuần là quên, mà là một kiểu kiểm soát mang màu sắc… giả tạo. Thà để đồ ăn hỏng còn hơn cho con ăn.

Những chiếc bánh mốc gây tranh cãi

Giáo dục không phải là kiểm soát ngầm

Nhiều cha mẹ lo con không biết tiết chế, nên tìm cách can thiệp để dạy con biết đủ. Nhưng họ lại quên một điều: trẻ chỉ học được cách kiểm soát khi cảm thấy không thiếu thốn.

Khi một đứa trẻ biết rằng mình có thể ăn khi muốn, chúng sẽ không còn tâm lý ăn cho bằng hết. Ngược lại, nếu trẻ cảm nhận được sự hạn chế, thậm chí bị giấu giếm, chúng dễ hình thành tâm lý tranh giành, ăn vội, hoặc lén lút tìm kiếm.

Trong trường hợp này, khi đứa trẻ nhận ra mẹ thà để bánh mốc còn hơn cho mình ăn, thì những bài học về “ăn uống điều độ” sau này gần như mất tác dụng. Thậm chí, trẻ có thể nảy sinh cảm giác cha mẹ keo kiệt, thiếu tôn trọng nhu cầu của mình.

Nguy hiểm hơn, nếu trẻ bắt đầu tự ý tìm đồ ăn bị giấu mà không biết đã hết hạn, hậu quả về sức khỏe có thể rất nghiêm trọng.

Tôn trọng nhu cầu của con mới là gốc rễ của giáo dục

Một hộp bánh trứng mốc không chỉ là câu chuyện nhỏ, mà phản ánh một vấn đề lớn hơn trong giáo dục gia đình: sự kiểm soát trá hình.

Nhiều cha mẹ nhân danh dạy dỗ để áp đặt, từ chối những nhu cầu rất bình thường của trẻ. Nhưng giáo dục không phải là “không cho để con học cách chịu đựng”, mà là giúp con hiểu, trải nghiệm và tự điều chỉnh.

Bản chất của giáo dục là sự dẫn dắt, không phải phớt lờ hay kìm nén. Khi trẻ được tôn trọng, được đáp ứng hợp lý, chúng sẽ học được cách trân trọng và biết ơn. Ngược lại, sự kiểm soát lạnh lùng chỉ làm xói mòn niềm tin giữa cha mẹ và con cái.

Một chuyện nhỏ như chiếc bánh, nếu xử lý không khéo, cũng có thể trở thành vết nứt trong mối quan hệ gia đình. Và đó mới là điều đáng tiếc nhất.

Theo Sohu