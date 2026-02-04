TGĐ Seoul Center Huỳnh Như Lam chia sẻ về xu hướng làm đẹp 2026

Xu hướng làm đẹp 2026 có nhiều đổi mới

Gắn liền với ngành làm đẹp nhiều năm, trải qua nhiều thăng trầm, chứng kiến nhiều những thay đổi về xu hướng qua từng giai đoạn. Chị Huỳnh Như Lam- Giám đốc Thẩm mỹ viện Seoul Center cho rằng làm đẹp luôn là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người. Trong hành trình ấy, xu hướng làm đẹp luôn là cái nhiều người quan tâm và chú trọng.

Trong năm 2026, xu hướng làm đẹp sẽ tập trung vào sự phát triển công nghệ cao và hướng đến sức khỏe tinh thần. Một làn da tự nhiên, khỏe mạnh sẽ là sự ưu tiên hàng đầu đối với tất cả mọi người. Cũng chính vì thế, rất nhiều các công nghệ làm đẹp theo kiểu tự nhiên sẽ ra đời và chiếm xu thế trong năm 2026.

Cũng theo chị Huỳnh Như Lam, làm đẹp cần gắn liền với sự an toàn. Khi nhu cầu về việc quan tâm chăm sóc sắc đẹp của chị em phụ nữ ngày được nâng cao cũng là lúc các công nghệ làm đẹp gắn liền với máy móc hiện đại ra đời. Đẹp nhưng phải đi đôi với sự an toàn chính là "kim chỉ nam" thôi thúc chị em phụ nữ quan tâm và hướng đến.

Chị Huỳnh Như Lam- Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện Seoul Center chia sẻ xu hướng làm đẹp 2026

Thẩm mỹ viện Seoul Center - Đẹp phải đi đôi với an toàn

Nắm bắt được xu hướng làm đẹp 2026, chị Huỳnh Như Lam và Seoul Center đã không ngừng nỗ lực đem đến những dịch vụ làm đẹp chất lượng. Thương hiệu liên tục cho ra mắt những công nghệ chăm sóc da không phẫu thuật, hạn chế xâm lấn, chú trọng đến làn da cũng như đảm bảo an toàn cho tất cả các khách hàng.

"Trong nhiều năm gắn bó với ngành làm đẹp, Lam thấu hiểu muôn vàn những nỗi lo của chị em phụ nữ: Sợ già, sợ không an toàn, sợ làm đẹp kém chất lượng, sợ chi phí cao… Vì thế, Lam và Seoul Center luôn chú trọng giữ đúng tôn chỉ hoạt động, phục vụ và đáp ứng tất cả những nỗi lo ấy. Mỗi khách hàng đến với Seoul Center đều được lắng nghe, xem xét tình trạng thực tế và áp dụng các phác đồ theo đúng chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa. Vì khi khách hàng đã trao gửi niềm tin, trách nhiệm của Lam và các cộng sự là giữ vững niềm tin ấy".

Chị Huỳnh Như Lam và Seoul Center luôn tự hào đồng hành cùng khách hàng trong hành trình làm đẹp

Tại Seoul Center, tất cả các công nghệ làm đẹp đều có hệ thống máy móc hiện đại theo đúng quy trình hỗ trợ. Khách hàng khi đến thẩm mỹ viện trải nghiệm dịch vụ sẽ cảm nhận được sự tận tâm, có niềm tin khi lựa chọn. Seoul Center hiện có nhiều chi nhánh hoạt động tại các tỉnh thành lớn, đem đến sự tiện nghi, giúp khách hàng trên khắp mọi miền đất nước không cần di chuyển quá nhiều.

Chú trọng đến sự an toàn và hiệu quả khi làm đẹp, Seoul Center giúp khách hàng có thêm kiến thức chăm sóc da, chăm sóc vóc dáng mà không cần xâm lấn quá nhiều. Các công nghệ làm đẹp tại đây hướng đến sự tối giản nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn về thẩm mỹ lẫn an toàn.

Trải qua nhiều năm với hành trình phụng sự khách hàng, Thẩm mỹ viện Seoul Center luôn tự hào đã đồng hành giúp nhiều chị em phụ nữ thêm tự tin và tỏa sáng. Vẻ đẹp không nằm ở làn da hay vóc dáng mà nó thể hiện ở sự tự tin, hoàn thiện hơn và tốt hơn mỗi ngày.

Hy vọng với xu hướng làm đẹp 2026 mà chị Huỳnh Như Lam chia sẻ, quý khách hàng có thể hiểu hơn cũng như đưa ra những lựa chọn phù hợp cho riêng mình. Seoul Center luôn nâng cao chất lượng dịch vụ, cập nhật nhưng công nghệ hiện đại để đồng hành xuyên suốt trong hành trình làm đẹp của tất cả chị em. Thương chúc quý khách hàng một năm 2026 khởi sắc, thành công và có nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc.

