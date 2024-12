Tết “nhẹ - nhàn - khỏe” với loạt sản phẩm mới từ Điện máy Gia dụng Hòa Phát

Thấu hiểu nhu cầu về một cái Tết hiện đại, tận hưởng năm mới nhẹ - nhàn, an lành, Điện máy Gia dụng Hòa Phát tung ra thị trường hàng loạt dòng sản phẩm mới giúp gia đình chăm sóc sức khỏe như máy lọc nước Hydrogen ion kiềm HyperS, nồi chiên không dầu dung tích lớn, nồi cơm điện cao tần sử dụng công nghệ hiện đại cho hạt cơm dẻo, giữ nguyên dưỡng chất.

Tất cả các sản phẩm trên được ra mắt đồng loạt ra mắt vào dịp cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 đầu năm 2025.

Tiêu biểu nhất phải kể đến dòng Máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm HyperS, sở hữu tới 4 chế độ nước nóng - lạnh - tinh khiết - hydrogen ion kiềm... Sản phẩm sở hữu công nghệ điện phân có màng ngăn giúp tạo ra gấp đôi hàm lượng hydrogen trong nước so với nước lọc từ các máy thông thường, giúp cân bằng độ pH, trung hòa lượng axit trong cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa lão hoá. Hệ thống lọc đa tầng 12 lõi ưu việt mang tới nguồn nước uống đầu ra đạt chuẩn tinh khiết đóng chai theo tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/ BYT của Bộ y tế, giàu khoáng chất tốt cho sức khỏe như canxi, kẽm, magie,... Công nghệ màng RO lọc sạch vi khuẩn, vi rút, các tạp chất, dư lượng clo,... trong nước với tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn nước uống & thực phẩm NSF/ ANSI 58 của Tổ chức y tế thế giới WHO

Máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm HyperS với 4 chế độ nước.

Máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm HyperS sử dụng BLOCK Gas R600a hiệu suất cao, giúp làm lạnh sâu hơn 50% so với loại thông thường, tiết kiệm điện và không gây hại tầng ozone. Máy được trang bị điện cực Titanium phủ vật liệu Platinum cao cấp với độ bền điện cực lên tới 50 năm. Các gia đình an tâm lựa chọn sử dụng sản phẩm với 36 tháng bảo hành.

Điện máy Gia dụng Hòa Phát vinh dự là doanh nghiệp duy nhất có sản phẩm máy lọc nước nhận giải thưởng "Thương hiệu quốc gia" năm 2024, công bố tháng 11 vừa qua. Đây chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Công ty.

Hòa Phát vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu quốc gia năm 2024 cho 5 dòng sản phẩm, trong đó có Máy lọc nước.

Nhiều sản phẩm gia dụng nhà bếp cũng đồng loạt ra mắt trong thời gian này. Lần đầu tiên, Công ty cho ra mắt dòng nồi chiên không dầu Funiki thế hệ mới. Nồi sở hữu công nghệ chiên – nướng tiên tiến Rapid Air có khả năng giảm 80% lượng dầu mỡ khi chế biến so với phương pháp chiên rán thông thường. Khoang chứa dung tích cực lớn 8L, thoải mái chế biến nguyên con gà hoặc một lượng lớn thực phẩm trong một lần, giỏ chiên thiết kế với cửa kính trước giúp dễ dàng quan sát món ăn trong lúc chế biến. Sản phẩm sẽ được ra mắt trong tháng 1 năm 2025, giúp gia đình có thêm sự lựa chọn về món đồ gia dụng giúp chăm sóc sức khỏe từ những bữa ăn hàng ngày.

Nồi chiên không dầu Funiki với dung tích lớn 8L lần đầu ra mắt thị trường.

Nồi cơm điện cao tần Funiki cũng ra mắt phiên bản mới đầu tháng 12 năm 2024 và được nhiều khách hàng quan tâm, bởi khả năng giúp cơm chín đều, dẻo thơm, đồng thời giữ trọn hương vị và dưỡng chất nhờ sử dụng công nghệ cao tần IH giúp gia nhiệt đều 360 độ. Sản phẩm có tới 7 chế độ nấu cài đặt sẵn tiện lợi, chức năng hẹn giờ nấu đến 4 tiếng, giữ ấm tự động tối đa lên tới 24 tiếng, cùng thời hạn bảo hành lên tới 26 tháng, đúng với thông điệp từ thương hiệu "bền chuẩn Hòa Phát".

Nồi cơm cao tần Funiki phiên bản mới nhất sử dụng công nghệ cao tần IH, thiết kế ngoại quan tinh tế, hiện đại với nhiều tính năng ưu việt hơn.

Cuối năm 2024, Điện máy Gia dụng Hòa Phát đưa Nhà máy sản xuất thiết bị bếp vào hoạt động nhằm mở rộng sản xuất các sản phẩm bếp từ, máy hút mùi & nồi cơm điện. Công suất dự kiến của nhà máy là 300 ngàn sản phẩm/ năm, nằm trong trung tâm sản xuất Điện máy Gia dụng Hòa Phát Hà Nam.

Nhà máy sở hữu 6 dây chuyền sản xuất, trình độ tự động hóa cao, 100% sản phẩm được test trực tiếp trên dây chuyền trước khi đóng gói sản xuất ra thị trường. Trong đó, hệ thống kiểm tra lão hóa tự động, tuần hoàn được đầu tư nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sản phẩm sang Châu Âu và thế giới.

Với sự đầu tư bài bản, hiện đại cho sản xuất, Điện máy Gia dụng Hòa Phát mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, giúp mỗi gia đình vui Xuân đón Tết nhẹ nhàn, cả năm an yên vui khỏe.