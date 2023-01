Tết này muốn tránh gió rét miền Bắc, tham khảo du lịch ở những điểm nắng ấm quanh năm sau

Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Kỷ Mão 2023, một trong những điều mà đại đa phần người dân quan tâm lúc này chính là thời tiết trong những ngày Tết. Khác với nhiều năm trước, Tết thường rơi vào khoảng thời gian tháng 2 Âm lịch cùng tiết trời nắng ấm, Tết năm nay, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc sẽ xuất hiện không khí lạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong suốt tuần lễ nghỉ Tết, tức là khoảng từ 28 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 22 độ C, thấp nhất từ 12 - 16 độ C, riêng những vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Tết Nguyên Đán ở miền Bắc được dự báo là có thời tiết mưa rét. (Ảnh minh họa)

Thời tiết này được đánh giá là không mấy thuận lợi cho những chuyến du xuân đầu năm. Vì vậy, nhiều gia đình đã chuẩn bị kế hoạch đi "tránh rét" từ sớm. Dưới đây là một số địa điểm có nắng ấm quanh năm ở nước ta, rất phù hợp để bạn và gia đình có thể tham khảo.

1. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hay các tỉnh vùng Nam Bộ nói chung nước ta được biết là khu vực có khí hậu hoàn toàn trái ngược với miền Bắc. Tại đây, thay vì 4 mùa rõ rệt Xuân - Hạ - Thu - Đông, thì hàng năm chia làm 2 mùa khô và mùa mưa cùng khí hậu có nắng ấm quanh năm.

Du lịch Tết tại thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh Nam Bộ, du khách sẽ được trải nghiệm cảnh sắc vàng rực rỡ của hoa mai, thưởng thức món bánh tét truyền thống hay tham gia nhiều hoạt động văn hóa bản địa khác.

Các tỉnh Nam Bộ nổi bật về du lịch có thể kể tới như An Giang, Bến Tre hay Cần Thơ. Ở An Giang, có rừng Tràm Trà Sư, có thánh đường của Hồi giáo mang tên Al-ehsan, có núi Cô Tô hay nhiều ngôi chùa văn hóa khác.

TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh Nam Bộ có thời tiết ấm nóng quanh năm, phù hợp để đi tránh rét dịp Tết này. (Ảnh minh họa)

Ở Bến Tre thì lại có những khu du lịch mang đậm nét đồng quê địa phương, như khu du lịch Cồn Phụng, khu du lịch Lan Vương, khu du lịch Làng Bè, ghé thăm những vườn trái cây trĩu quả như vườn Cái Mơn hay dạo quanh làng hoa cảnh Chợ Lách.

Còn ở Cần Thơ thì đã quá nổi tiếng với chợ nổi Cái Răng, ngoài ra còn những địa điểm khác mà du khách không thể không trải nghiệm, đó là nhà cổ Bình Thủy, bến Ninh Kiều, làng du lịch Mỹ Khánh, chợ đêm Tây Đô hay thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

2. Nha Trang, Phú Yên, Phú Quốc

Thành phố biển Nha Trang, đảo ngọc Phú Quốc hay huyện đảo Phú Yên cũng nằm trong danh sách những nơi có khí hậu nóng ấm quanh năm, thích hợp cho những du khách muốn tránh cái gió rét của miền Bắc trong dịp Tết này.

Tại những vùng đất này, địa điểm hay trải nghiệm nổi bật nhất dành cho các du khách chính là du lịch biển, với những bãi biển xanh, cát trắng và nắng vàng, những hòn đảo và vịnh biển tuyệt đẹp cùng nên ẩm thực bao gồm nhiều loại hải sản phong phú.

Ở Nha Trang, thời điểm đầu tháng 1 đã là hết mùa mưa, nên du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi du lịch thành phố biển vào mùa này. Những địa điểm được gợi ý có thể kể tới như những khu tổ hợp vui chơi giải trí, Viện Hải dương học, đảo Hòn Mun, đảo Hòn Tằm, đảo Điệp Sơn, hay những ngôi đền chùa cổ.

Biển Nha Trang.

Khoảng thời gian tháng 1 cũng được đánh giá là lý tưởng để du khách ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc. Thời tiết thi thoảng sẽ có mưa nhưng không nhiều, chủ yếu là nắng ấm. Tương tự như ở Nha Trang, những trải nghiệm du lịch biển ở Phú Quốc chắc chắn sẽ không làm du khách thất vọng.

Còn Phú Yên là huyện đảo nhỏ đang trở thành xu hướng du lịch mới trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là với những bạn trẻ. Nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nên nơi đây có khí hậu nóng ấm quanh năm. Những hình ảnh của Phú Yên đăng tải trên mạng xã hội, đủ thấy đây là một mảnh đất yên bình, đẹp tựa như bước từ trong truyện tranh ra. Hiện tại ở Phú Yên, các địa điểm vui chơi có số lượng khiêm tốn hơn so với ở Nha Trang hay Phú Quốc, nhưng nếu bạn và gia đình muốn trải nghiệm hòa mình vào sự bình dị của cuộc sống miền biển, thì nơi đây rất đáng để tham khảo.

Phú Quốc và Phú Yên cũng là những địa điểm thu hút đông khách du lịch.

3. Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và khu vực Tây Nguyên

Khác với những địa điểm đã kể trên, ở Đà Lạt hay Buôn Ma Thuột đều không có khí hậu nắng ấm quanh năm. Bởi nằm trên vùng núi cao Tây Nguyên, khí hậu ở những vùng đất này thiên nhiều hơn về ôn đới, trời mát mẻ, nhiệt độ ở mức trung bình khoảng 20 độ C vào ban ngày và trở lạnh hơn khi tắt nắng và màn đêm buông xuống.

Tuy nhiên, chính bởi đặc điểm khí hậu như vậy khiến không chỉ Đà Lạt hay Buôn Ma Thuột mà toàn bộ khu vực Tây Nguyên nước ta trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn ở mọi thời điểm trong năm.

Đà Lạt, Buôn Ma Thuột hay vùng Tây Nguyên là nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm.

Nhắc tới Đà Lạt, du khách nhớ ngay tới những địa điểm như hồ Xuân Hương thơ mộng, chợ Đà Lạt tấp nập người mua kẻ bán, những quán cà phê với tầm nhìn núi rừng hay những căn biệt thự cổ kính, có phần ma mị.

Còn ở Buôn Ma Thuột sẽ có những địa điểm mang đậm nét của đồng bào người sinh sống nơi đây. Du khách có thể ghé thăm những buôn làng của người Ê-đê, tìm hiểu về lối sống và văn hóa của họ, say sưa trong giai điệu cồng chiêng Tây Nguyên và thưởng thức những món ăn bản địa. Những cảnh đẹp thiên nhiên như cụm 3 thác, đá Voi mẹ, hồ Ea Kao, thác Thủy Tiên hay cây Kơ nia cổ thụ đã nhiều lần đi vào thơ ca.

Nếu bạn và gia đình đang có ý định đi du lịch tới một địa điểm ấm áp, nhằm tránh rét trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay thì trên đây là những địa điểm rất đáng để tham khảo.